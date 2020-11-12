Ученые: музыка может уберечь от лишних калорий

Считается, что тот, кто обедает не спеша, тщательно пережевывая еду, не только помогает собственному пищеварению, но и успевает вовремя остановиться, почувствовав себя сытым. И шансов не набрать вес у тех, кто ест не торопясь, больше. Но далеко не каждому удается всегда держать себя под контролем.

Однако выход есть. Датские ученые выяснили, что в этом может помочь музыкальный аккомпанемент. Речь идет об определенном ритме, способствующем приему пищи в оптимальном количестве, чтобы не переедать.

Медленная музыка - меньше калорий?

Результаты исследования, проведенного учеными из Орхусского университета, показали, что именно так мы едим в сопровождении медленной музыки в связном исполнении (легато), то есть c плавным переходом и без пауз между звуками. В чем секрет? Скорее всего, музыкальный ритм влияет на скорость, с которой человек пережевывает еду, предполагают ученые, опубликовавшие результаты исследования в научном издании Appetite.

Таким образом можно добиться и обратного эффекта. Быстрый, живой темп музыки способен, вероятнее всего, не снизить, а улучшить аппетит - проблема, с которой нередко сталкиваются медработники в клиниках или домах престарелых. Так, в зависимости от ситуации, с помощью музыки можно регулировать темп приема пищи, способствующий более здоровому пищеварению, надеется руководитель исследования Сигна Лунд Матисен.

Легато или стаккато - тоже важно

В исследовании, проведенном в Орхусе, приняли участие около 300 человек. Им следовало продегустировать отдельные кусочки шоколада и подробно описать вкусовые качества предложенных проб. При этом от участников утаили настоящую цель эксперимента: определить степень влияния музыки на скорость приема пищи.

Во время дегустации шоколада участники исследования слушали через наушники сначала ритмично исполняемую музыку, затем - более спокойный вариант той же фортепианной композиции "Forskningens Døgn". Контрольная группа наслаждалась едой в полной тишине.

Медленная версия инструментальной пьесы насчитывала 45 ударов в минуту, быстрый вариант - 180 ударов. Оба произведения были исполнены в двух музыкальных артикуляциях - стаккато и легато.

В хорошей компании и с медленной музыкой еда полезнее

Первыми справились с поглощением шоколада едоки в группе без музыкального сопровождения, последними - те, кто ел лакомство под размеренное легато. При этом вид музыкальной артикуляции (легато или стаккато) сыграл решающую роль лишь в медленном варианте музыкальной композиции. В целом, участникам эксперимента больше всего понравилась ритмичная, но плавно сыгранная музыка. А вот на вкусовое восприятие тестируемого продукта музыкальное сопровождение, как выяснилось, не оказало никакого влияния.

Музыка как терапия

Насколько музыкальный фон действительно сможет в будущем (например, в рамках специальной терапии) помочь не только замедлять темп приема пищи, но и уберечь таким образом отпотребления излишних калорий, сказать пока трудно, считает руководитель исследования. Для этого необходимо провести ряд дополнительных экспериментов, в ходе которых можно будет проверить эффект благотворного влияния музыки во время полноценного завтрака или обеда с учетом поданных на стол блюд и, главное, порций.

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