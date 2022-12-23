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Видео немецкого дискаунтера Penny "Трещина"Фото: Serviceplan Group
КультураГермания

Шокирующий рекламный ролик покорил немецких пользователей

Штефан Деге | Виктор Вайц
5 мин. назад

Это видео иллюстрирует раскол в обществе на фоне кризисов. Почему предрождественский рекламный ролик немецкого дискаунтера стал виральным?

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Многоквартирный дом где-то в Германии. В подземном гараже, в лифте и даже за закрытыми дверями люди спорят, кричат ​​или ругаются. Тем временем в стенах, дверях, полах и потолках появляются трещины. Возникает чувство тревоги. И в этот момент маленький мальчик предлагает... поговорить. "Давайте поговорим", - таков примирительный призыв рекламного видео немецкого дискаунтера Penny и режиссера Себа Эдвардса "The Crack" ("Трещина").

Пандемия коронавируса, война в Украине, энергетический кризис, - многие испытывают большую психологическую нагрузку. В такой стрессовой ситуации некоторые не могут даже спокойно разговаривать друг с другом. Что же им предлагает в своих рождественских видео концерн розничной торговли? 

Кристоф Эверке (Christoph Everke), креативный директор мюнхенского агентства Serviceplan, придумавший кампанию для Penny, в интервью DW подчеркивает: "Мы хотели уловить то, что движет людьми - в социальных сетях, в семье или на улице".

Видеоклип стал виральным

Так родилась идея ролика с примирительным посланием, поясняет немецкий специалист: "Мы должны снова говорить друг с другом, а не нападать друг на друга". Более 18 миллионов пользователей YouTube посмотрели видео дискаунтера Penny "Трещина". Это послание вызвало бурную реакцию. "Жуткий фильм, который заставляет задуматься", - написал один из пользователей. "Вы поражаете людей в самое сердце", - заметил другой зритель. "В нем больше вдохновения, чем в любой рождественская службе в церкви", - делится своими эмоциями третий. Но есть и критика: "Какое отношение этот клип имеет к дискаунтеру?" - недоумевают разочарованные пользователи. "Странно, что сети супермаркетов сейчас продвигают морально-этические ценности", - замечает другой. А кто-то задается резонным вопросом: "Разве это не задача наших политиков - посылать такие месседжи обществу?"

Вот уже несколько лет рождественские социальные ролики, такие как "Трещина", вызывают большой интерес у телезрителей. Первопроходцем в Германии был концерт Edeka, который в 2015 году совершил гениальный и неожиданный переворот в рекламе своим видео "Heimkommen" ("Вернуться в отчий дом").

После многих лет празднования Рождества в одиночестве старик прибегает к отчаянной уловке, чтобы наконец собрать своих детей, разбросанных по всему миру. Он рассылает им свой некролог. Дети собираются в отцовском доме по поводу печального события - его кончины, но узнают, что отец жив. Посыл этого видео проникает прямо в сердце: пора возвращаться домой. Этот клип посмотрели почти 70 миллионов человек, многих он тронул до слез.. 

С тех пор рождественские рекламные кампании в Германии переживают бум. "Крупные фирмы и особенно продовольственные концерны весьма заинтересованы в создании социальных видеороликов", - считает Михаэль Бернеккер (Michael Bernecker), сотрудник Немецкого института маркетинга в Кельне. Эксперты говорят о "корпоративной социальной ответственности" крупных концернов. Кристоф Эверке признает, что на самом деле речь идет о том, что концерны пытаются добиться долговременного расположения клиентов.

Главный посыл крупных фирм

По словам Бернеккера, дискаунтеры продуктов питания в Германии являются самыми щедрыми рекламодателями. Их ежегодные расходы на рекламу составляют 200 миллионов евро. Большая их часть уходит на рождественские кампании. По словам Бернеккера, такая реклама, как "Трещина", обходится концерну в семизначную сумму.

Пионером в этом секторе маркетинга была британская розничная группа John Lewis, которая производила трогательные анимационные фильмы и тем самым сделала жанр "рождественской рекламы" популярным во всей Европе. Ее видеоролики задавали стандарты. "Со временем то, что было чисто рождественским посланием, превратилось в имиджевую кампанию", - говорит специалист по рекламе Кристоф Эверке. Суть рождественских видеопосланий дискаунтера Penny: "Нам нравится решать проблемы вместе".

В прошлом году вирусным стало видео от норвежской почты "When Harry meets Santa" ("Когда Гарри встречает Санту"). В нем рассказывается трогательная история человека, который влюбляется в Санта-Клауса. Его чувства не остаются безответными. Еще более актуальным в этом году является ролик "Father Christmas and Mother Earth" - настоятельный призыв остановить изменение климата. 

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