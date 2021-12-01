 Однополая любовь: как ее познал Санта-Клаус | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.12.2021

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Культура и стиль жизни

Однополая любовь: как ее познал Санта-Клаус

Норвежская почта выпустила рождественское видеопоздравление. В нем мужчина влюбляется в Санта-Клауса. Мы посмотрели весь ролик.

Кадр из ролика Norge Posten

Эта встреча происходит один раз в году, и так - из года в год. Двое мужчин встречаются на Рождество, а потом снова расстаются. Их встречи коротки, а одному из них нужно торопиться, ведь его ждут важные дела.

Встреча с Сантой

Норвежская почта выпустила такой рекламный ролик, чтобы поздравить всех с наступающими праздниками и отметить таким образом 50-летний юбилей отмены в Норвегии закона, запрещающего однополые браки.

Вот краткий пересказ сюжета. Встреча с Санта-Клаусом стала для главного героя ролика роковой. Из года в год мужчина ждет Рождества. Они обмениваются короткими взглядами - и Санта снова исчезает в камине. Так проходит год за годом, но мужчина не может забыть Санту и с нетерпением ждет новой встречи. Однажды он решается написать письмо, где признается ему в своих чувствах. И тут наступает кульминация сюжета. В этом году подарки на Рождество доставляет норвежская почта, а Санта... берет выходной, чтобы провести праздничный вечер наедине с тем, кто его искренне любит. Сюжет заканчивается поцелуем героев.

Важная историческая дата

Название ролика "When Harry met Santa …" - аллюзия на американскую романтическую комедию "Когда Гарри встретил Салли", которая вышла в 1989 году. Государственное предприятие Posten Norge напоминает, что каждый можеть любить того, кого он хочет, и это больше не является преступлением. Именно на такой ноте и заканчивается ролик: "In 2022, it will have been 50 years since it became legal in Norway to love whoever you want" (В переводе на русский язык: "В 2022 году исполняется ровно 50 лет с того момента, когда в Норвегии стало возможным любить, кого ты хочешь"). Такой исторический рубеж почта Норвегии решила отметить креативным роликом.

Моника Золберг, директор по маркетингу норвежской компании, в интервью журналу LGBTQ Nation так прокомментировала это видео: "Что могло быть лучше, чем после разъяренного Санта-Клауса в прошлом году представить влюбленного?" В 2020 году норвежская компания выпустила ироничный ролик, который высмеивал Дональда Трампа. В сюжете под названием "Angry White Man" Санта-Клаус отрицал потепление климата и говорил, что повышение температуры на Северном полюсе - вполне нормальное явление. По словам Зольберг, так зародилась новая традиция - затрагивать в рождественских рекламных роликах актуальные проблемы, волнующие общество.

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    Автор: Виктор Вайц


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