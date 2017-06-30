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Публикации по теме
Лесбиянство - женская гомосексуальность. Гомосексуальных женщин называют лесбиянками.
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Контекст
Немецкие фирмы и ЛГБТ+: где работать комфортнее всего?
Немецкие фирмы и ЛГБТ+: где работать комфортнее всего?
Насколько дружелюбны немецкие компании по отношению к ЛГБТ-сотрудникам? DW знакомит с новым рейтингом.
Равноправие
13.12.2021
13 декабря 2021 г.
Немецкая индустрия развлечений в плену стереотипов?
Немецкая индустрия развлечений в плену стереотипов?
В немецкой индустрии развлечений все еще популярны стереотипы. А как обстоят дела с разнообразием?
Культура
30.08.2021
30 августа 2021 г.
ЛГБТ-семья из статьи "ВкусВилла" покинула Россию
ЛГБТ-семья из статьи "ВкусВилла" покинула Россию
После града нападок, который обрушился на женщин, фигурировавших в статье сети "ВкусВилл", они уехали из России
Общество
03.08.2021
3 августа 2021 г.
Франция: ЭКО для всех женщин
Франция: ЭКО для всех женщин
Новый закон во Франции открыл доступ к ЭКО одиноким женщинам и лесбианкам.
Политика
19.07.2021
19 июля 2021 г.
02:35 мин.
Какую помощь оказывают жертвам наводнения в ФРГ
Какую помощь оказывают жертвам наводнения в ФРГ
А также в выпуске: в Великобритании отменяют ковидные ограничения на фоне роста заражений (19.07.2021)
Политика
19.07.2021
19 июля 2021 г.
19:46 мин.
Сеть "ВкусВилл" извинилась за статью про лесбиянок
Сеть "ВкусВилл" извинилась за статью про лесбиянок
В компании "ВкусВилл" назвали ошибкой публикацию в разделе "Школа потребителя" статьи про однополую пару.
Общество
04.07.2021
4 июля 2021 г.
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Лучшие немецкие фирмы для ЛГБТ-сотрудников
Немецкие концерны делают ставку на многообразие своих коллективов. А как с привлечением в штат представителей ЛГБТ+?
Культура
14.12.2020
14 декабря 2020 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Гомосексуальность - не болезнь
Инес Поль
Комментарий
Политика
05.11.2019
5 ноября 2019 г.
Однополые браки в ФРГ - это не революция
Феликс Штайнер
Комментарий
Политика
30.06.2017
30 июня 2017 г.
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