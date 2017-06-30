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Лесбиянки

Публикации по теме

Лесбиянство - женская гомосексуальность. Гомосексуальных женщин называют лесбиянками.

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Контекст

Estland Tallinn Symbolbild männliches Paar

Немецкие фирмы и ЛГБТ+: где работать комфортнее всего?

Немецкие фирмы и ЛГБТ+: где работать комфортнее всего?

Насколько дружелюбны немецкие компании по отношению к ЛГБТ-сотрудникам? DW знакомит с новым рейтингом.
Равноправие
13 декабря 2021 г.
Symbolbild Ballet Diversität

Немецкая индустрия развлечений в плену стереотипов?

Немецкая индустрия развлечений в плену стереотипов?

В немецкой индустрии развлечений все еще популярны стереотипы. А как обстоят дела с разнообразием?
Культура
30 августа 2021 г.
Фотография семьи из статьи "ВкусВилл" из соцсети Instagram

ЛГБТ-семья из статьи "ВкусВилла" покинула Россию

ЛГБТ-семья из статьи "ВкусВилла" покинула Россию

После града нападок, который обрушился на женщин, фигурировавших в статье сети "ВкусВилл", они уехали из России
Общество
3 августа 2021 г.
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Франция: ЭКО для всех женщин

Франция: ЭКО для всех женщин

Новый закон во Франции открыл доступ к ЭКО одиноким женщинам и лесбианкам.
Политика
19 июля 2021 г.
02:35 мин.
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Какую помощь оказывают жертвам наводнения в ФРГ

Какую помощь оказывают жертвам наводнения в ФРГ

А также в выпуске: в Великобритании отменяют ковидные ограничения на фоне роста заражений (19.07.2021)
Политика
19 июля 2021 г.
19:46 мин.
Супермаркет "ВкусВилл" в Москве

Сеть "ВкусВилл" извинилась за статью про лесбиянок

Сеть "ВкусВилл" извинилась за статью про лесбиянок

В компании "ВкусВилл" назвали ошибкой публикацию в разделе "Школа потребителя" статьи про однополую пару.
Общество
4 июля 2021 г.
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Разноцветные фломастеры на рабочем столе

Лучшие немецкие фирмы для ЛГБТ-сотрудников

Немецкие концерны делают ставку на многообразие своих коллективов. А как с привлечением в штат представителей ЛГБТ+?
Культура
14 декабря 2020 г.
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Мнения

Инес Поль

Гомосексуальность - не болезнь

Инес Поль
Комментарий
Политика
5 ноября 2019 г.

Однополые браки в ФРГ - это не революция

Феликс Штайнер
Комментарий
Политика
30 июня 2017 г.