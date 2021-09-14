 Немецкие фирмы и ЛГБТ+: где работать комфортнее всего? | Учеба и работа в Германии | DW | 13.12.2021

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Учеба и карьера

Немецкие фирмы и ЛГБТ+: где работать комфортнее всего?

Насколько дружелюбны немецкие работодатели по отношению к ЛГБТ-сотрудникам? В Германии опубликовали рейтинг открытости.

Estland Tallinn Symbolbild männliches Paar

От немецких работодателей все чаще можно услышать о стремлении многообразить трудовой коллектив, чтобы противостоять дискриминации, а заодно повысить креативность и эффективность в работе. И речь идет не только об увеличении числа женщин среди сотрудников, а в целом о смешанных командах, в которых работают представители разных возрастов, разной сексуальной ориентации, этнической, религиозной принадлежности.

Чтобы проверить, как это выполняется на деле, а не на словах, берлинская компания Uhlala Group ежегодно изучает ситуацию в фирмах. Поскольку эта компания оказывает сервисные услуги по социальной и трудовой интеграции представителей сообщества ЛГБТ+, в исследовании ее интересует прежде всего, что конкретно предпринимают работодатели в Германии для большей открытости по отношению к лесбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерным людям и квирам. По итогам проверки, в которой фирмы участвуют по собственному желанию и бесплатно, Uhlala Group составляет рейтинг компаний, которые следуют принципам равноправия и поддерживают ЛГБТ-людей - Pride Index. Кто в нем лидирует в 2021 году?

Рейтинг открытости по отношению к ЛГБТ+

Если раньше в фокусе были лишь компании индекса DAX, то на сей раз список расширили и включили в него крупный и средний бизнес. Ситуацию исследовали в 150 фирмах из сфер консалтинга, химической и фармацевтической промышленности, IT, банковских, финансовых и юридических услуг. Анкета состояла из более семи десятков вопросов, касающихся организационной структуры, кадровой политики, коммуникации и юридических предпосылок. В частности, исследователей интересовало, есть ли в компаниях референт, к которому ЛГБТ+ сотрудник может обратиться за поддержкой в случае дискриминации, указывают ли фирмы в своих объявлениях о вакансиях на свою дружелюбность по отношению к ЛГБТ+, проводят ли специальные семинары для сотрудников, используют ли гендерно-нейтральный язык, применяют ли санкции в случае дискриминации.

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В итоге, более половины компаний успешно выдержали экзамен: 15 средних и 62 крупных предприятия получили положительную оценку. Результаты показали, что фирмы, которые находятся в жесткой конкуренции за таланты в сфере умственного труда, проявляют большую открытость. Лидерами среди крупных предприятий стали страховая компания из Мюнхена Allianz, производитель программного обеспечения SAP (лидер в рейтингах предыдущих лет) и консалтинговая компания McKinsey. Все три работодателя набрали более 90 процентов возможных баллов. В топ-10 Pride Index также вошли Accenture, Pfizer Deutschland, AXA, BAYER, AlixPartners, Arvato Financial Solutions и Metro. Список средних предприятий возглавляет онлайн-биржа труда Monster и организация Greenpeace.

Инклюзивность и потенциал для улучшений

По опросам, 30 процентов ЛГБТ+ сотрудников подвергаются дискриминации на рабочем месте. 20 процентов опасаются, что каминг-аут может навредить их карьере, а для молодых сотрудников открытость работодателя по отношению к ЛГБТ+ гораздо важнее, чем зарплата на старте. В целом, теме инклюзивности в сфере бизнеса стали уделять больше значения, отмечают в Uhlala Group. Число компаний, в которых проводятся тренинги для менеджеров и персонала, растет. Две трети фирм инициировали специальные проекты по повышению осведомленности и толерантности среди гетеросексуальных сотрудников. В большинстве трудовых коллективов созданы группы, которые проводят просветительские мероприятия и помогают отстаивать права.

"Мы понимаем, что несмотря на все меры по повышению толерантности, не исключено, что отдельные сотрудники сталкиваются с негативным отношением коллег или руководителей. Но мы все же убеждены, что просвещение, тренинги и расширение возможностей для LGBTIQ+ сотрудников значительно способствуют тому, чтобы в коллективе все сотрудники ценились", - подчеркивают в Uhlala Group.

Составляемый ей рейтинг открытости демонстрирует, к чему компании должны стремиться, и выявляет слабые места. Несмотря на прогресс, есть и потенциал для улучшения. По выводам авторов исследования, компании придают гораздо большее значение внутренней и внешней коммуникации, чем непосредственно работе с будущими и нынешними сотрудниками. Проблемы с инклюзивностью наблюдаются в оформлении документов и деловом языке. Недостаточно просветительской работы проводится касательно транс-людей.

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    Автор: Виктор Вайц


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