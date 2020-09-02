Почти треть гомосексуалов в ФРГ подвергаются дискриминации на рабочем месте

В Германии 30 процентов гомосексуалов подвергаются дискриминации на рабочем месте, среди трансгендерных людей их доля еще выше - 40 процентов. Таковы данные исследования, проведенного университетом города Билефельда и Германским институтом экономических исследований (DIW). Его результаты были обнародованы в изданиях медиагруппы Funke в среду, 2 сентября.

Ученые проанализировали условия труда гомо- и бисексуалов, а также трансгендерных, интерсексуальных людей и квиров (LGBTQI-группа). И пришли к выводу, что доля работающих среди трудоспособных гомосексуалов и трансгендерных людей сопоставима с долей работающих среди трудоспособных гетеросексуалов. Однако первые, как правило, имеют более высокую квалификацию и работают в иных областях.

В каких областях работают гомосексуалы

Так, 60 процентов гетеросексуалов и трансгендерных людей, участвовавших в исследовании, окончили высшее специальное учебное заведение или вуз. Среди гетеросексуалов того же возраста этот показатель составил 42 процента. При этом ученые установили, что гомосексуалы реже гетеросексуалов работают на производстве (там их доля составляет 17,2 процента), зато чаще - в области здравоохранения и социальной сфере (23,7 процента), а также в сфере искусства и развлечений (7,1 процента).

"Эти цифры совпадают с данными, которые собрали мы сами, и соответствуют фактам, которые мы получили благодаря опыту в области консультирования", - заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального ведомства по борьбе с дискриминацией Бернхард Франке (Bernhard Franke), комментируя результаты исследования.

Борьба трансгендерных людей против моббинга

По его словам, гомо- и бисексуалы нередко сталкиваются с моббингом и сексуальными домогательствами на рабочем месте и поэтому вынуждены скрывать свою половую идентичность. "В Германии никто не должен подвергаться нападкам из-за своей сексуальной идентичности", - подчеркнул Франке.

Трансгендерные люди особенно часто сталкиваются с дискриминацией, говорит эксперт. Исследования показывают, что люди, сменившие по этой причине имя и фамилию, часто страдают от неприятия и моббинга.

Франке считает, что изменить такую ситуацию должны прежде всего работодатели: "Предприятия должны поддерживать и стимулировать разнообразие, а не скрывать его". Кроме того, руководство компаний должно немедленно принимать меры, как только ему станет известно о случаях дискриминации, добавляет Франке.

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