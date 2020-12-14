Альтернатива браку для гомосексуальных пар: что предлагают в Украине?

Реализация Национальной стратегии Украины в сфере прав человека до 2020 года предусматривала легализацию "зарегистрированного гражданского партнерства для разнополых и однополых пар". Такая альтернатива браку уже давно практикуется во многих странах. Однако 2020 год закончился, а этот пункт так и не выполнен. Тем временем в Украине при координации Украинского Хельсинкского союза по правам человека уже разрабатывается проект закона о гражданских партнерствах с намерением передать его в парламент. Одним из авторов инициативы является Святослав Шеремет, который ответил на вопросы DW.

DW: Святослав, зачем гомосексуальным парам узаконивать свои отношения? Есть такое мнение, что можно просто жить вместе - в гражданском браке...

Святослав Шеремет: Между собой мы, конечно, разберемся и без признания партнерства на законодательном уровне. Но у любой пары возникают отношения за ее пределами: с третьими лицами, со сферой услуг, с государством, с органами здравоохранения, с образовательными учреждениями, если речь идет о детях. Чтобы это взаимодействие происходило упорядоченно, а главное - отвечало интересам пары и укрепляло отношения, а не разрушало их, нужна правовая форма признания гражданских партнерств. Не только однополых, но и разнополых, которые де-факто уже существуют.

- На данный момент, когда однополые пары не могут юридически оформить свои отношения, чего они лишены?

- Это вопросы наследства, распоряжения совместно нажитым имуществом, раздела имущества в случае развода. Отношения между людьми одного пола, так же как и между людьми разных полов, могут быть длительными, прочными, в которых люди приобретают имущество. Что с ним происходит после того, как партнерство прекращается? Или после того, как, не дай Бог, один из партнеров или одна из партнерш умирает? По действующим законам имущество наследуют родственники в соответствии со степенью родства. Где в этой истории тот, кто прожил со мной большую часть сознательной жизни как с близким человеком и который меня потерял? Что получает он? Законодательные механизмы, которые регулируют такие элементарные вещи в интересах общественной справедливости, в Украине отсутствуют.

- О каких еще правах, кроме имущественных, идет речь?

Святослав Шеремет

- Право принимать медицинские решения за своего партнера в случае, если он не может принять их сам. Речь идет об экстренных решениях: в случае ДТП, потери сознания, болезни, которая выбивает из сознательного состояния. Такие ситуации требуют вмешательства человека, который может принимать решения вместо потерпевшего. Кто эти люди? Это или жена, или родители, или дети. Но здесь нет партнеров, а они должны быть. Ведь кто лучше партнера понимает философию жизни своей половины, может лучше спрогнозировать, какие решения в данной ситуации одобрили бы партнер или партнерша? А что будет, когда человек умрет? Кто организует прощание? У партнера, который остался, должно быть это право. И он должен иметь возможность распоряжаться и телом, и способом захоронения.

- Каким образом институт зарегистрированного гражданского партнерства мог бы урегулировать ситуацию с детьми, которые воспитываются в гомосексуальных парах?

- Некоторые однополые пары уже воспитывают своих детей. Это либо дети от предыдущих гетеросексуальных отношений, или дети, рожденные с помощью репродуктивных технологий. Такая ситуация: пара женщин, каждая из которых имеет одного-двух детей, и совокупно у них трое или четверо. Де-факто это многодетная семья, но с точки зрения закона - нет. Соответственно, эта семья лишена существенных льгот, которыми могут пользоваться многодетные семьи.

Если у меня есть дети и партнер, то в каких правовых отношениях мой партнер пребывает касательно моих детей? С точки зрения наших человеческих отношений, он должен заботиться о моем ребенке, уделять ему время, брать на себя ответственность в определенных ситуациях. Как урегулировать этот вопрос? Мы имеем на это ответ: второй партнер или вторая партнерша в таких ситуациях приобретают - внимание(!) - не родительские, а опекунские права, а точнее - обязанность заботиться о ребенке. Если один из партнеров умирает, пока партнерство действующее, то ребенок получает право наследования за умершим партнером. Это также в интересах ребенка.

- А если у ребенка есть биологический отец или биологическая мать, и он или она против предоставления опекунских прав третьему лицу?

- Очень интересная коллизия. Мы пока не имеем ответа на этот вопрос. В институте партнерства, предлагаемом нами, есть определенный спектр нерешенных правовых ситуаций, которые, собственно, и должны быть предметом общественного обсуждения.

- Проект закона, разработанный при вашем участии, предусматривает совместное усыновление или удочерение детей?

- Нет. Однако уже сейчас в Украине геи и лесбиянки имеют право усыновлять или удочерять детей. Но это может делать только индивидуальный усыновитель. Второй человек в партнерстве, согласно разработанному законопроекту, получает те же опекунские права, о которых я говорил выше. Но отцовство или материнство все равно принадлежит одному определенному лицу. То есть пока о совместном усыновлении и удочерении речь не идет. Сначала надо легализовать гражданское партнерство, посмотреть, как это заработает, а потом думать, каким образом удовлетворить совместные родительские интересы гражданских пар.

- Для скольких однополых пар в Украине создание института гражданского партнерства было бы актуальным?

- Это измеряется десятками тысяч пар. Возможно, одной-двумя сотнями тысяч. Кстати, по данным исследований, больше половины молодых представителей ЛГБТ-сообщества хотели бы иметь детей. То есть ЛГБТ - это демографический резерв страны. И когда государство это поймет и разблокирует для нас возможность заводить детей, это будет одним из ответов на демографический кризис.

Искусственное оплодотворение, суррогатное материнство - мир движется вперед, в том числе и в области репродуктивных технологий. Важный момент: для представителей ЛГБТ дети всегда являются желанными, планируемыми и прогнозируемыми. Ведь, когда речь идет о технологиях, ребенок не может появиться на свет как "побочный продукт" полового акта.

- Признаются ли в Украине однополые браки и партнерства, заключенные за рубежом - в странах, где они легализованы?

- Украина уже давно признает такие браки, заключенные в юрисдикциях других стран между иностранцами. То есть двое иностранцев одного пола, состоящие в браке, в Украине признаются супругами. Например, Элтон Джон и Дэвид Ферниш. Но если речь идет о парах, где, по крайней мере, один из партнеров или одна из партнерш имеют украинское гражданство, возникает коллизия. В той юрисдикции, где заключен брак, он признается, а в Украине - нет. Это еще один юридический аспект, почему в Украине надо признать зарегистрированные партнерства.

Например, украинец, состоящий в браке с человеком своего пола по законам Дании, в Украине считается холостяком, поэтому может здесь даже жениться, фактически заключив второй брак. Наш законопроект предусматривает, что, если человек с украинским гражданством уже состоит в браке с иностранцем своего пола по закону другой страны, то в Украине этот брак приравнивается к зарегистрированному гражданскому партнерству.

Законопроект, который вы готовите, еще не зарегистрирован в Верховной раде. Когда его подадут в парламент?

- Я отвечу так - было бы неправильным давать временные оценки. Но, на мой взгляд, государство уже вплотную подошло к этому шагу. Например, что касается военного конфликта на востоке Украины. Украина нуждалась в новом законодательстве о правовом статусе пропавших без вести. Кто имеет право заявить, что человек пропал, или идентифицировать тело? Понятно, что это ближайшие родственники, которые этого человека знают. Но также и партнер или партнерша.

И когда дошло до практического урегулирования, законодатели два года назад сказали: хорошо, мы признаем, что партнер того же пола обладает теми же процессуальными правами, что и муж или жена (закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести" в качестве их родственников признает также лиц, "которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности" и одновременно запрещает их дискриминацию, в том числе по признаку пола и сексуальной ориентации. - Ред.). Этот закон уже действует и является лишь одним из многих примеров признания государством однополых партнерств. Законодатели постепенно приближаются к главному решению: раз и навсегда урегулировать гражданские партнерства между людьми одного пола, вместо того, чтобы понемногу что-то там решать в отдельных правовых ситуациях.

Смотрите также: