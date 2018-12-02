 Папа римский Франциск поддержал однополые гражданские союзы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.10.2020

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Мир

Папа римский Франциск поддержал однополые гражданские союзы

Гомосексуалы - чада Божьи, которые имеют право на семью, заявил понтифик. Франциск и раньше выступал за гражданские союзы для геев, но это первый случай, когда он сделал это на посту главы Римско-католической церкви.

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск выступил в защиту гражданских союзов для однополых партнеров. "Гомосексуалы имеют право на семью. Они чада Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть отвержен или страдать из-за этого", - сказал он в новом документальном фильме Francesco, премьера которого состоялась на Римском кинофестивале в среду, 21 октября.

"Нужно создать закон о гражданском союзе. Тогда они будут находиться под юридической защитой. Я выступал за это", - сказал 83-летний понтифик, говоря о человеке по имени Андреа Рубера - гомосексуале, который вместе с партнером усыновил трех детей.

В документальном фильме, снятом номинантом на премию Оскар - американцем с еврейскими корнями российского происхождения Евгением Афинеевским, - Рубера рассказывает, что он ходил на утреннюю мессу, которую папа служил в Ватикане, и передал римскому первосвященнику письмо, в котором описал свою жизненную ситуацию.

В поддержку однополой семьи

В своем послании Рубера сообщил понтифику, что он и его партнер хотят воспитать усыновленных детей как католиков в местном приходе, но не знают, как они будут там приняты. В какой стране Рубера проживает, неясно. По его словам, папа позвонил ему через несколько дней и сказал, что был тронут его письмом. При этом понтифик посоветовал однополой паре представить своих детей приходу, но быть готовым к неприятию. В документальном фильме Рубера говорит, что они последовали совету папы и рады, что поступили именно так.

Нынешний понтифик уже высказывался в поддержку однополых гражданских союзов в бытность архиепископом Буэнос-Айреса, но это первый случай, когда он делает это на посту главы Римско-католической церкви.

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    Автор: Хайке Мунд, Наталия Королева


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