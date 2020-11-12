 Еврокомиссия представила стратегию обеспечения равенства для ЛГБТ | Новости из Германии о Европе | DW | 12.11.2020

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Европа

Еврокомиссия представила стратегию обеспечения равенства для ЛГБТ

Документ Еврокомиссии охватывает четыре основных направления: борьбу с дискриминацией, обеспечение безопасности, создание инклюзивных обществ и роль ЕС в обеспечении равенства для ЛГБТ во всем мире.

Участники ЛГБТ-парада в Будапеште

Участники ЛГБТ-парада в Будапеште

Еврокомиссия представила пятилетнюю стратегию, направленную на обеспечение равенства для представителей ЛГБТ-сообщества. Документ в четверг, 12 октября, опубликовала пресс-служба комиссии.

Как отмечается, стратегия, рассчитанная на следующие пять лет, рассматривает проблемы, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ, и включает в себя ряд целенаправленных действий, в том числе юридического и финансового характера. Она охватывает четыре основных направления: борьбу с дискриминацией, обеспечение безопасности, создание инклюзивных обществ и роль ЕС в достижении равенства для ЛГБТ во всем мире.

В ЕС люди не должны бояться дискриминации

В рамках борьбы с дискриминацией комиссия намерена, в частности, проанализировать ситуацию в вопросе обеспечения равных прав в области занятости. Предполагается также расширить список преступных деяний, преследуемых на территории ЕС, включив туда гомофобную травлю. Кроме того, будут финансироваться инициативы, направленные против преступлений ненависти, а также подстрекательства и насилия в отношении ЛГБТ-сообщества.

Планируется также уделить внимание защите прав однополых семей. Имеется ввиду, что из-за различий в национальных законодательствах государств-членов ЕС однополые союзы могут не всегда признаваться при пересечении внутренних границ союза. Комиссия намерена представить законодательную инициативу о взаимном признании воспитания в однополых семьях и рассмотрит возможные меры по содействию взаимному признанию государствами-членами однополых партнерских отношений.

Комментируя представленную стратегию, еврокомиссар по политике равенства Хелена Далли напомнила, что равенство и  отсутствие дискриминации являются основными ценностями Евросоюза. "Это означает, что все люди в Европейском Союзе чувствуют себя свободно и безопасно и не должны бояться дискриминации или насилия из-за сексуальной ориентации, гендерной идентичности, выражения сексуальности или половой принадлежности", - цитирует ее пресс-служба Еврокомиссии.

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    Автор: Виктор Вайц


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