Игры не для девочек? Как в индустрии гейминга борются с сексизмом

Видеоигры с местом действия в Германии

Through the Darkest of Times (2019)

Берлин, 1933 год. Подпольная группа борцов сопротивления ведет свою тайную войну с нацистским режимом. Несмотря на визуальную простоту, стратегическая игра "Through the Darkest of Times" держит в постоянном напряжении игрока, который своими решениями может влиять на ход истории. Игра основана на реальных событиях времен "третьего рейха".