Tesla проиграла дело по обвинению в расизме на рабочем месте

Американская компания по производству электромобилей Tesla выплатит почти 137 миллионов долларов (6,9 миллиона долларов истцу за моральный ущерб и 130 миллионов долларов в качестве штрафных санкций) по делу о расистских оскорблениях и дискриминации на заводе в калифорнийском городе Фримонт. Об этом сообщает The Washington Post во вторник, 5 октября, со ссылкой на решение суда.

Лифтер Оуэн Диас, работавший в компании с июня 2015 по май 2016 года, подал в суд на Tesla, заявив о враждебной рабочей среде и оскорблениях по расовому признаку. Как заявил Диас, на заводе в его адрес регулярно использовались "расистские эпитеты", а руководство на это никак не реагировало. "Прогрессивный имидж Tesla был фасадом, скрывающим его регрессивное, унизительное обращение с афроамериканскими сотрудниками", - сказано в иске.

По словам Оуэна Диаса, в местах, где на заводе работают темнокожие сотрудники, часто появлялись карикатуры и рисунки оскорбительного содержания: "На них обычно изображались темнокожие люди с большими губами и костями в волосах. То, что стереотипно ассоциируется с афроамериканцами", - указал Диас.

Tesla может обжаловать решение суда

Tesla, вероятно, обжалует решение суда. В компании уже заявили, что лифтер формально не был сотрудником компании, а также не смог предоставить убедительные доказательства расовой дискриминации на рабочем месте. "Истец не представил никаких доказательств наличия договорных отношений между ним и Tesla", - заявили в компании.

Ранее Tesla уже сталкивалась с обвинениями в дискриминации на рабочем месте и сексизме. Так, в 2017 году издание The Guardian сообщило о сексуальных домогательствах в адрес работниц завода со стороны начальников. В 2016 году инженер Эй Джей Вандермейден подала в суд на Tesla за дискриминацию. По ее словам, руководство компании игнорировало жалобы на домогательства и платило ей меньшую по сравнению с мужчинами зарплату. Позже стало известно, что Tesla уволила Вандермейден после ее жалобы.

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