 Боб Дилан отверг обвинения в сексуальных домогательствах 56-летней давности | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.08.2021

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Мир

Боб Дилан отверг обвинения в сексуальных домогательствах 56-летней давности

80-летний американский певец назвал обвинения несправедливыми. Женщина из штата Коннектикут обвиняет Боба Дилана в том, что он ее изнасиловал, когда ей было всего лишь 12 лет.

Боб Дилан в лондонском Гайд-парке, 2019 год

Боб Дилан в лондонском Гайд-парке, 2019 год

Знаменитый американский певец и лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан категорически отверг выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах 56-летней давности. Эти обвинения ложны, и Дилан будет энергично защищаться, сообщила пресс-служба ныне 80-летнего артиста в понедельник, 16 августа.

Иск к Дилану поступил в Верховный суд Нью-Йорка 14 августа. В нем жительница города Гринвич в штате Коннектикут обвиняет певца в том, что он изнасиловал ее в 1965 году, когда ей было всего лишь 12 лет. В исковом заявлении утверждается, что Дилан, которому тогда было 23 года, использовал свою славу, чтобы войти к ней в доверие, а также алкоголь и наркотики. Предполагаемые изнасилования произошли в отеле "Челси" на Манхэттене, где Дилан жил одно время.

Истица обвиняет Боба Дилана в причинении телесных повреждений и душевных страданий. Она утверждает, что страдает от последствий эмоциональных травм по сей день. Предполагаемая потерпевшая требует финансовой компенсации, сумма которой не уточняется. Имя женщины не приводится.

Знаменитый музыкант

Боб Дилан - урожденный Роберт Аллен Циммерман - уже многие десятилетия считается одним из самых влиятельных музыкантов. После крупного успеха с песней Blowin' in the Wind в 1963 году он двумя годами позднее достиг мировой славы с хитом Like a Rolling Stone.

Боб Дилан является призером премии "Оскар", в 2016 году он был удостоен Нобелевской премии по литературе. За свою жизнь он продал более 100 млн дисков. В прошлом году Дилан продал каталог своих песен крупнейшему в мире музыкальному концерну Universal Music, заработав на этом более 300 млн долларов.

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    Приход популярности

    1963 год. Боб Дилан становится известным музыкантом. На фото он вместе с фолк-певицей Джоан Баэз на марше за рабочие места и свободу в Вашингтоне. Акция 28 августа 1963 года стала одной из крупнейших демонстраций за гражданские права в истории США.

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    Интересные факты о Бобе Дилане

    Гастроли и СССР

    В середине 1970-х годов Дилан гастролирует по всему миру. На фото - его концерт в Бангладеш в 1974 году. В СССР музыкант впервые побывал в 1985 году, однако его выступление не привлекло большого количества зрителей. В Москве он познакомился с Евгением Евтушенко и Андреем Вознесенским.

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    Интересные факты о Бобе Дилане

    Дилан и религия

    1983 год. Боб Дилан присутствует в Иерусалиме на бар-мицве - празднике религиозного совершеннолетия своего сына Джесси. В 1970-х годах сам музыкант обратился в христианство, стал писать более религиозные тексты и экспериментировал в жанре госпел. Позже стал почитать Хабад - направление в хасидизме.

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    Дилан и награды

    В 2012 году Боб Дилан получил одну из высших наград США для гражданских лиц - Президентскую медаль Свободы. Награду в Белом доме вручил Барак Обама.

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    Интересные факты о Бобе Дилане

    Нобелевская премия

    В 2016 году представители Нобелевского комитета не могли дозвониться Бобу Дилану в течение суток и сообщить ему новость о присуждении Нобелевской премии по литературе. На фото - секретарь Шведской королевской академии Сара Даниус разговаривает об этом с прессой. Музыкант приехал за наградой спустя несколько месяцев после официальной церемонии.

  • Боб Дилан

    Интересные факты о Бобе Дилане

    Дилан как художник

    В 2017 году в Праге было выставлено более 50 художественных работ Боба Дилана. Он пишет акварелью, маслом, гуашью, а также использует карандаш и пастель. Рисунки музыканта неоднократно получали высокие оценки критиков.

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    Интересные факты о Бобе Дилане

    Крупная выставка

    В 2021 году в США пройдет самая большая выставка рисунков и скульптур Дилана под названием "Retrospectum". Большая часть работ посвящена путешествиям музыканта по разным городам Америки.

    Автор: Ксения Сафронова


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Боб Дилан – лауреат Нобелевской премии по литературе (13.10.2016)

Контекст

Бывшая сотрудница обвинила Джо Байдена в сексуальном домогательстве

По словам экс-сотрудницы Байдена в Сенате Тары Рид, в 1993 году политик прижал ее к стене и запустил ей руку под юбку. Американские СМИ пока не нашли однозначных подтверждений этому.  

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В понедельник, 24 мая 2021 года, американскому музыканту и лауреату Нобелевской премии по литературе Бобу Дилану исполняется 80 лет.

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