У кого какие шансы на "Оскар" в этом году?

У Германии - две надежды на "Оскар". На этот раз в шорт-листе претендентов на получение премии "Оскар" американской киноакадемии страну представляют режиссер-мультипликатор Макс Ланг (Max Lang) и пианист-экспериментатор Фолькер Бертельман (Volker Bertelmann), известный под сценическим псевдонимом Хаушка (Hauschka).

Макс Ланг и "Оскар": в третий раз в одну воду

Для Макса Ланга, 39-летнего выпускника Киноакадемии в Людвигсбурге, это уже третья номинация на "Оскар". Последний раз его работа выдвигалась в 2014 году, а ровно 10 лет назад, тогда - впервые, немецкий режиссер боролся за "Оскар" в категории "короткометражный анимационный фильм".

В 2021 году Ланг номинируется с мультиком "Улитка и кит" ("The Snail and the Whale") - экранизацией одноименной детской книжки писательницы Джулии Дональдсон о приключениях кита и улитки. Эта добрая история о дружбе, взаимовыручке и вере в спасение полюбилась детям и взрослым в разных странах мира. Короткометражный фильм Макса Ланга и его партнера Даниэля Снеддона переносит на экран историю, созданную британской писательницей Джулией Дональдсон и иллюстратором из Германии Акселем Шеффлером (Axel Scheffler).

В 2011 году Макс Ланг стал номинантом на самую престижную в мире кинопремию с короткометражным мультфильмом "Груффало" ("The Gruffalo"). Это - экранизация еще одной известной книги все той же британской писательницы. В 2014 году работа Макса Ланга - мультфильм "Верхом на помеле" (или "Место на метле", оригинальное название - "Room on the Broom") - была также номинирована на "Оскар". Окажется ли творческий союз с Джулией Дональдсон "оскароносным" с третьей попытки, станет известно весной.

Хаушка - композитор в погоне за "Оскаром"

Еще один претендент на премию "Оскар" - Фолькер Бертельман. Он извествен своей экспериментальной музыкой. В борьбе за награду американской киноакадемии в шорт-лист вошла работа 55-летнего композитора для фильма "Аммонит".

Фолькер Бертельман

Хаушка написал музыку вместе со своим американским коллегой-композитором, зовут которого Дастин О'Хэллоран. В 2017 году этот дуэт тоже уже боролся за "Оскар", но остался без награды. Но пример успеха - у них перед глазами. В прошлом году самой престижной награды в киноиндустрии была удостоена виолончелистка и композитор Хильдур Гуднадоуттир (Hildur Guðnadóttir) за свою киномузыку для фильма "Джокер". Хильдур Ингвельдар Гуднадоуттир родилась в Рейкьявике, но уже давно живет с семьей в Берлине.

15 марта будут объявлены номинанты. Вручение кинопремии было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса. В короткий список претендентов на "Оскар" включены, помимо всего прочего, две работы российских режиссеров: картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" - в номинации "Лучший иностранный художественный фильм", а лента "Гунда" Виктора Косаковского - в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

