У кого какие шансы на "Оскар" в этом году?

У Германии - две надежды на "Оскар". На этот раз в шорт-листе претендентов на получение премии "Оскар" американской киноакадемии страну представляют режиссер-мультипликатор Макс Ланг (Max Lang) и пианист-экспериментатор Фолькер Бертельман (Volker Bertelmann), известный под сценическим псевдонимом Хаушка (Hauschka).
Макс Ланг и "Оскар": в третий раз в одну воду
Для Макса Ланга, 39-летнего выпускника Киноакадемии в Людвигсбурге, это уже третья номинация на "Оскар". Последний раз его работа выдвигалась в 2014 году, а ровно 10 лет назад, тогда - впервые, немецкий режиссер боролся за "Оскар" в категории "короткометражный анимационный фильм".
В 2021 году Ланг номинируется с мультиком "Улитка и кит" ("The Snail and the Whale") - экранизацией одноименной детской книжки писательницы Джулии Дональдсон о приключениях кита и улитки. Эта добрая история о дружбе, взаимовыручке и вере в спасение полюбилась детям и взрослым в разных странах мира. Короткометражный фильм Макса Ланга и его партнера Даниэля Снеддона переносит на экран историю, созданную британской писательницей Джулией Дональдсон и иллюстратором из Германии Акселем Шеффлером (Axel Scheffler).
В 2011 году Макс Ланг стал номинантом на самую престижную в мире кинопремию с короткометражным мультфильмом "Груффало" ("The Gruffalo"). Это - экранизация еще одной известной книги все той же британской писательницы. В 2014 году работа Макса Ланга - мультфильм "Верхом на помеле" (или "Место на метле", оригинальное название - "Room on the Broom") - была также номинирована на "Оскар". Окажется ли творческий союз с Джулией Дональдсон "оскароносным" с третьей попытки, станет известно весной.
Хаушка - композитор в погоне за "Оскаром"
Еще один претендент на премию "Оскар" - Фолькер Бертельман. Он извествен своей экспериментальной музыкой. В борьбе за награду американской киноакадемии в шорт-лист вошла работа 55-летнего композитора для фильма "Аммонит".
Фолькер Бертельман
Хаушка написал музыку вместе со своим американским коллегой-композитором, зовут которого Дастин О'Хэллоран. В 2017 году этот дуэт тоже уже боролся за "Оскар", но остался без награды. Но пример успеха - у них перед глазами. В прошлом году самой престижной награды в киноиндустрии была удостоена виолончелистка и композитор Хильдур Гуднадоуттир (Hildur Guðnadóttir) за свою киномузыку для фильма "Джокер". Хильдур Ингвельдар Гуднадоуттир родилась в Рейкьявике, но уже давно живет с семьей в Берлине.
15 марта будут объявлены номинанты. Вручение кинопремии было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса. В короткий список претендентов на "Оскар" включены, помимо всего прочего, две работы российских режиссеров: картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" - в номинации "Лучший иностранный художественный фильм", а лента "Гунда" Виктора Косаковского - в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".
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Андрей Кончаловский: кино и жизнь
Возвращение на родину
В 1990-м Кончаловский возвращается из США на родину. Одна из работ, за которую он берется, - "Курочка Ряба" (1994), продолжение пролежавшей 20 лет на полке легендарной "Истории Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" (1967). Режиссер думал, что получится смешно. Но зрители назвали картину страшной. "Может быть, я уже привык к тому, что происходит в моей стране?" -развел руками режиссер.
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Андрей Кончаловский: кино и жизнь
О простых человеческих ценностях
В 32 млн долларов обошелся снятый Кончаловским в США двухсерийный эпос "Одиссея" (1997). На тот момент это был самый дорогой американский телефильм. В нем участвовал целый каскад звезд - Джеральдин Чаплин, Грета Скакки, Изабелла Росселини. На фото - Арманд Ассанте (Одиссей) и Ванесса Уильямс (Калипсо). По словам мастера, в этой ленте он хотел напомнить о простых и вечных человеческих ценностях.
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Андрей Кончаловский: кино и жизнь
У каждого свое кино
В удивительном проекте принял участие в 2007 году Андрей Кончаловский: специально для юбилейного 60-го Каннского кинофестиваля он снял короткометражку "В темноте". Она вошла в посвященный Федерико Феллини киноальманах "У каждого свое кино", объединивший 34 короткие киноновеллы лучших режиссеров из 25 стран. В числе участников были также немец Вим Вендерс и финн Аки Каурисмяки (на фото).
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Андрей Кончаловский: кино и жизнь
С семьей на премьере в Лос-Анджелесе
"Свободными вариациями на тему Гофман-Чайковский" назвал Кончаловский свой фильм "Щелкунчик и Крысиный Король" (2010). Как утверждается на официальном сайте Кончаловского, над этой лентой он работал 40 лет и желал показать в ней атмосферу Вены 1920-х годов, делая акцент на тоталитарном государстве. На премьеру в Лос-Анджелес он приехал вместе с женой Юлией Высоцкой, дочерью Марией и сыном Петром.
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Андрей Кончаловский: кино и жизнь
На открытии памятника отцу
На фото - Андрей Кончаловский с сыном Петром и младшим братом Никитой Михалковым на церемонии открытия памятника отцу Сергею Михалкову 28 мая 2014 года, куда прибыл также президент России Владимир Путин. При жизни отца Андрей называл его функционером и политиком от пера, разменивающим свой поэтический дар. Из чувства протеста он даже взял фамилию матери.
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Андрей Кончаловский: кино и жизнь
Про жизнь российской глубинки
В 2014 году неутомимый Кончаловский выпускает на экраны очередной шедевр - фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", за который удостаивается "Серебряного льва" 71-го Венецианского кинофестиваля. Съемки картины, повествующей о жизни в глухой деревне, проходили в Архангельской области, а большинство ролей исполняли местные жители. Ленту хотели выдвинуть на "Оскар", но режиссер воспротивился.
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Андрей Кончаловский: кино и жизнь
Черно-белая реальность лагеря смерти
Теме Холокоста посвящена драма Кончаловского "Рай" (2016). В главной роли - Юлия Высоцкая. Для участия в фильме приглашены и немецкие актеры - Кристиан Клаусс, Якоб Диль и Петер Курт (на фото). Режиссер посчитал кощунством передавать реальность концлагерей в цвете - и сделал фильм черно-белым. Его работа удостоена множества призов, в том числе, "Серебряного льва" 73-го Венецианского кинофестиваля.
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Андрей Кончаловский: кино и жизнь
Фильм "Дорогие товарищи!" (2020) - номинант на премию "Оскар"
Картина "Дорогие товарищи!" (2020) включена в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" как "лучший иностранный фильм". Черно-белая драма рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Фильм уже получил приз на Венецианском кинофестивале и награду Национального совета кинокритиков США.
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Андрей Кончаловский: кино и жизнь
Формула его молодости
А еще Кончаловский умеет кружить голову женщинам. У него были романы с Марианной Вертинской, Жанной Болотовой, Ириной Купченко, Натальей Андрейченко, Еленой Кореневой, Ширли Маклейн, Ким Харрис, Жюльет Бинош. Под венец с ним шли Ирина Кандат, Наталья Аринбасарова, Вивиан Годе, Ирина Мартынова, Юлия Высоцкая. Харизма, помноженная на талант, - вот формула его молодости.
Автор: Наталия Королева