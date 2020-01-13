Два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист "Оскара"

Картина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" (2020) включена в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник, 9 января, пресс-службой Американской академии кинематографических искусств и наук.

Черно-белая драма рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Фильм уже получил приз на Венецианском кинофестивале и награду Национального совета кинокритиков США.

"Гунда" Косаковского вошла в шорт-лист лучших документальных фильмов

Кадр из фильма "Гунда"

В короткий список претендентов на "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм" вошла лента "Гунда" (2020) Виктора Косаковского. "Гунда" - черно-белый документальный фильм, в котором не появляются люди и не звучит человеческая речь. Это наблюдения за жизнью свиньи Гунды и ее поросят, а также коровы и курицы.

Исполнительным продюсером проекта стал Хоакин Феникс, известный не только как актер ("Гладиатор", "Джокер"), но и как зоозащитник.

В прошлом году в короткий список претендентов на "Оскар" в этой же номинации вошла и другая картина Косаковского - "Акварель" (2018).

В шорт-листы "Оскара" в каждой категории вошли 15 фильмов. Вручение кинопремии было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса. Объявление номинантов премии состоится 15 марта.

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