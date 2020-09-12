Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" номинирован на "Оскар"

Фильм режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" был выдвинут от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Картина рассказывает о произошедшем в 1962 году в Новочеркасске расстреле рабочих, принявших участие в забастовке и мирной демонстрации против повышения цен. В советское время эти события были засекречены. Главные роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, Владислав Комаров, Андрей Гусев, Сергей Эрлиш и Юлия Бурова.

Реакция Кончаловского на выдвижение его фильма на "Оскар"

Как пишет онлайн-издание "Медуза", сам Кончаловский прокомментировал решение выдвинуть фильм "Дорогие товарищи!" на "Оскар" следующим образом: "Для меня особенно дорого, что мои коллеги - люди, большинство из которых родились при советской власти, - оценили этот фильм. Это признание очень важно для меня. Оно означает, что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей - поколения советских людей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну". При этом режиссер добавил, что не уверен в том, что его "попытка разобраться в противоречиях жизни этого поколения" будет понятна или прочувствована за рубежом.

В 2020 году картина "Дорогие товарищи!" участвовала в программе Венецианского кинофестиваля и была удостоена там специального приза жюри.

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