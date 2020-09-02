 Венецианский кинофестиваль: женщины рулят | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Венецианский кинофестиваль: женщины рулят

На острове Лидо - необыкновенное оживление. Сегодня здесь открывается 77-й Венецианский кинофестиваль. Председатель жюри - Кейт Бланшетт. В конкурсе - фильм Кончаловского "Дорогие товарищи".

  • Кейт Бланшетт

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Капитан корабля - Кейт Бланшетт

    В основном конкурсе - 18 картин. Причем восемь из них сняли режиссеры-женщины. Председатель жюри основного конкурса - Кейт Бланшетт. Председатель жюри программы "Горизонты" - тоже женщина: французский режиссер и сценарист Клер Дени. И в том, и в другом жюри женщин больше, чем мужчин.

  • Фрэнсис Макдорманд

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Европа главенствует, Голливуд украшает

    США в основном конкурсе представлены малочисленно. Зато в гонке за "львов" участвует фильм "Земля кочевников" ("Nomadland") с блистательной Фрэнсис Макдорманд в главной роли (на фото).

  • Венеция

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Кино и коронавирус

    Организаторы сделали все возможное и невозможное для того, чтобы фестиваль состоялся, несмотря на пандемию. Построили два новых кинотеатра под открытым небом, в крытых залах зрители смотрят фильмы в защитных масках, каждое второе кресло свободно.

  • Золотой лев

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Несмотря на падемию

    Показов стало больше - чтобы все смогли посмотреть. Билеты можно купить только заранее и только онлайн. При входе на сеанс каждому измеряют температуру. От нескольких пунктов программы пришлось отказаться, но "сердце фестиваля удалось сохранить", считает директор кинофорума Альберто Барбера.

  • Фамильный узел (Lacci)

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Фильм церемонии открытия

    Драме "Фамильный узел ("Lacci") итальянского режиссера Даниэле Лукетти досталась честь официально открывать кинофестиваль. Картина в конкурсе не участвует, но олицетворяет собой все то красивое и вечное, что есть в итальянском кинематографе. Любовь и ненависть, измена и прощение...

  • Немецкое кино: А завтра весь мир

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Немецкое кино: "А завтра весь мир"

    Оригинальное название - "Und morgen die ganze Welt". Картина немецкого режиссера Юлии фон Хайнц (Julia von Heinz) борется за главный приз в основном конкурсе. Коротко: студентка-юристка левых взглядов сближается с радикалами на фоне роста правых настроений.

  • Россия в конкурсе: Дорогие товарищи

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Россия в конкурсе: "Дорогие товарищи"

    Новый фильм Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли - в основном конкурсе. В картине - история разгона мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. В свое время информация о трагических событиях была засекречена на долгие десятилетия. По официальным данным, в результате разгона забастовки было убито 26 человек.

  • Тильда Суинтон и Энн Хуэй

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Кто точно получит призы?

    Кое-что уже сейчас известно наверняка. Почетных "Золотых львов" в этом сезоне получат две женщины: виднейшая представительница новой волны гонконгского кино, режиссер, актриса, сценарист и продюсер Энн Хуэй и британская актриса Тильда Суинтон.

    Автор: Маттиас Беконерт, Дарья Брянцева


  • Кейт Бланшетт

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Капитан корабля - Кейт Бланшетт

    В основном конкурсе - 18 картин. Причем восемь из них сняли режиссеры-женщины. Председатель жюри основного конкурса - Кейт Бланшетт. Председатель жюри программы "Горизонты" - тоже женщина: французский режиссер и сценарист Клер Дени. И в том, и в другом жюри женщин больше, чем мужчин.

  • Фрэнсис Макдорманд

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Европа главенствует, Голливуд украшает

    США в основном конкурсе представлены малочисленно. Зато в гонке за "львов" участвует фильм "Земля кочевников" ("Nomadland") с блистательной Фрэнсис Макдорманд в главной роли (на фото).

  • Венеция

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Кино и коронавирус

    Организаторы сделали все возможное и невозможное для того, чтобы фестиваль состоялся, несмотря на пандемию. Построили два новых кинотеатра под открытым небом, в крытых залах зрители смотрят фильмы в защитных масках, каждое второе кресло свободно.

  • Золотой лев

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Несмотря на падемию

    Показов стало больше - чтобы все смогли посмотреть. Билеты можно купить только заранее и только онлайн. При входе на сеанс каждому измеряют температуру. От нескольких пунктов программы пришлось отказаться, но "сердце фестиваля удалось сохранить", считает директор кинофорума Альберто Барбера.

  • Фамильный узел (Lacci)

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Фильм церемонии открытия

    Драме "Фамильный узел ("Lacci") итальянского режиссера Даниэле Лукетти досталась честь официально открывать кинофестиваль. Картина в конкурсе не участвует, но олицетворяет собой все то красивое и вечное, что есть в итальянском кинематографе. Любовь и ненависть, измена и прощение...

  • Немецкое кино: А завтра весь мир

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Немецкое кино: "А завтра весь мир"

    Оригинальное название - "Und morgen die ganze Welt". Картина немецкого режиссера Юлии фон Хайнц (Julia von Heinz) борется за главный приз в основном конкурсе. Коротко: студентка-юристка левых взглядов сближается с радикалами на фоне роста правых настроений.

  • Россия в конкурсе: Дорогие товарищи

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Россия в конкурсе: "Дорогие товарищи"

    Новый фильм Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли - в основном конкурсе. В картине - история разгона мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. В свое время информация о трагических событиях была засекречена на долгие десятилетия. По официальным данным, в результате разгона забастовки было убито 26 человек.

  • Тильда Суинтон и Энн Хуэй

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Кто точно получит призы?

    Кое-что уже сейчас известно наверняка. Почетных "Золотых львов" в этом сезоне получат две женщины: виднейшая представительница новой волны гонконгского кино, режиссер, актриса, сценарист и продюсер Энн Хуэй и британская актриса Тильда Суинтон.

    Автор: Маттиас Беконерт, Дарья Брянцева


Смотрите также:

  • Юрий Колокольников

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Юрий Колокольников

    3 сентября на экраны российских кинотеатров выходит фильм года - "Довод" Кристофера Нолана. И одну из ролей в нем сыграл Юрий Колокольников. В 2015 году он снялся в германо-российском фильме "Пингвин нашего времени" немецкого режиссера Штефана Кромера. И нельзя не вспомнить, что Колокольников играл в четвертом сезоне "Игры престолов", а также в "Призрачной шестерке" Майкла Бэя.

  • Светлана Ходченкова

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Светлана Ходченкова

    В 2011 году сыграла в фильме "Шпион, выйди вон!", снятом шведским режиссером Томасом Альфредсоном по роману Джона Ле Карре. Картина была в конкурсе Венецианского кинофестиваля, но призов не получила. На фото - в Венеции, с Колином Фёртом, исполнителем одной из главных ролей. Конечно, нельзя не вспомнить участие Ходченковой в американо-британской картине "Росомаха: Бессмертный" Джеймса Мэнголда.

  • Александр Петров

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Александр Петров

    В 2019 году снялся у Люка Бессона, знаменитого французского режиссера, в картине "Анна" - закрученном шпионском боевике, где море крови и перестрелки, а простая советская девушка-наркоманка становится двойным агентом, работая и на КГБ, и на ЦРУ. Петров мечтает о премии "Оскар" и намерен сделать все для того, чтобы ее получить. Пожелаем ему успеха!

  • Юлия Снигирь

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Юлия Снигирь

    Снялась в сериале "Новый папа" Паоло Соррентино. Представляла проект на Венецианском кинофестивале 2019 года вместе с Джудом Лоу. В 2013 году снялась вместе с великим и ужасным Брюсом Уиллисом в фильме "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть". В том же 2013-м Ли Рой Кунц снял Снигирь в картине "Делириум".

  • Константин Хабенский

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Константин Хабенский

    В начале кинокарьеры снялся в фильме "Наташа" венгерского режиссера Тамаша Тота. В 2008 году - у Тимура Бекмамбетова в боевике "Особо опасен". В 2014-м - у Кевина Макдональда в "Черном море". А в 2016 году Хабенский сыграл в фильме австрийского режиссера Мирьям Унгер "Лети, майский жук!" очень трогательную роль кашевара (на фото), оказавшегося в 1945 году в Вене вместе с солдатами Красной Армии.

  • Чулпан Хаматова

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Чулпан Хаматова

    Много и успешно снималась и снимается у немецких режиссеров. В 1999 году - у Файта Хелмера в "Тувалу", в 2000-м - у Ахима фон Борриса в картине "Англия!", в 2003 году - у Вольфганга Беккера в культовом фильме "Гуд бай, Ленин!" (на фото). Но талант Хаматовой ценят не только в Германии. В 2014 году она снялась у Кшиштофа Занусси, а в 2019 году - у Рэйфа Файнса в фильме "Нуреев. Белый ворон".

  • Владимир Машков

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Владимир Машков

    На фото - в российско-немецко-французской картине "Олигарх", снятой Павлом Лунгиным в 2002 году. В 2001-м снялся у Сергея Бодрова в фильме "Давай сделаем это по-быстрому" в роли главаря мафии. В 2011 году на экраны вышла американо-европейская копродукция "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" Брэда Бёрда с участием Машкова.

  • Ксения Раппопорт

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Ксения Раппопорт

    Много и очень успешно снималась в Италии. Сыграла главную роль в фильме Джузеппе Торнаторе "Незнакомка", за которую в 2007 году была удостоена премии "Давид ди Донателло" Итальянской академии кинематографии. В 2009 году за роль в фильме "Двойное время" (на фото) режиссера Джузеппе Капотонди получила главную актерскую награду Венецианского кинофестиваля.

  • Данила Козловский

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Данила Козловский

    Сыграл Вещего Олега в канадско-ирландском сериале "Викинги". В 2018 году снялся в сериале "МакМафия". А в далеком 2004 году сыграл юного австрийского императора Франца Иосифа во французском фильме "Сисси - мятежная императрица". Засветился и в американском кино: снялся в "Академии вампиров" Марка Уотерса.

  • Елизавета Боярская

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Елизавета Боярская

    В далеком 2004 году немецкий режиссер Оливер Хиршбигель снимал в Санкт-Петербурге фильм "Бункер" - о последних днях "третьего рейха". И роль одной из немецких медсестер досталась 19-летней Елизавете Боярской, тогда - студентке театрального института.

  • Олег Меньшиков

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Олег Меньшиков

    В 1999 году француз Режис Варнье занял его в картине "Восток-Запад" в роли советского репатрианта, который после войны вернулся в СССР с женой-француженкой. В фильме снимались звезды первой величины Сандрин Боннэр и Катрин Денев. В 2003 году Меньшиков снялся в британском телефильме "Главный подозреваемый 6: Последний свидетель" в роли военного преступника, крупно наследившего в бывшей Югославии.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 02:37

Как в Италии радутся первым шагам к прежней жизни

Контекст

Вторая волна пандемии: кто ее не боится?

Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, в Венеции пройдет кинофестиваль, Ла Скала и Венская опера открывают новый сезон, а в Байройте впервые пройдет оперный фестиваль Bayreuth Baroque.  

Венецианская Мостра вернется в кинозалы

Венецианский кинофестиваль объявил свою программу. Германия представлена в конкурсе и в жюри.  

В Венеции из-за коронавируса отменен традиционный карнавал

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек. Большинство из них приходится на регион Ломбардия.  

Как в Германии играют свадьбы во время пандемии

Под венец - в защитных масках? Пандемия коронавируса нарушила планы тех, кто собирался жениться в соответствии с традициями. Молодожены находят выход из непростой ситуации.  

Три немецких бестселлера об эпидемиях

DW представляет три шедевра немецкой литературы, в которых идет речь об эпидемиях. Но во всех трех болезнь - не главная тема. К счастью.  

Вспышка коронавируса: что происходит в Италии? (фотогалерея)

Италия вышла на первое место в ЕС по числу заражений коронавирусом. Вспышка затронула в основном две провинции - Ломбардию и Венето. Правительство закрыло 11 городов. Что происходит в зоне изоляции - в фотогалерее DW.  

Венецианский кинофестиваль открылся сатирой "Короче" с Мэттом Деймоном

В Венеции начал работу 74-й кинофестиваль. В конкурсе участвует 21 фильм. Фестиваль открыла сатира "Короче" с Мэттом Деймоном и Кристофом Вальцем.  

Кончаловский получил "Серебряного льва" на кинофестивале в Венеции

В Венеции объявили победителей кинофестиваля. Главную награду - "Золотого льва" - получил филиппинец Лав Диас.  

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил "Джокер"

Картина "Джокер" Тодда Филлипса - это история главного антагониста Бэтмена, роль которого исполнил актер Хоакин Феникс.  

Венецианский кинофестиваль - 2020

Этого фестиваля с нетерпением ждали даже те, кто вообще никогда за ним не следил.  

Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

Эльбская филармония открывает сезон. Стартует Венецианский кинофестиваль. "Ла Скала" приглашает поклонников оперы и балета.  

Ссылки в интернете

Сайт фестиваля

Программа фестиваля

Аудио- и видеофайлы по теме

Вспышка коронавируса в Европе: 10 городов на севере Италии закрыли на карантин  

Потоп столетия в Венеции: как и почему гибнет под водой "город любви". Европа в фокусе  

Венеция уйдет под воду, если не остановить туристов - "Европа в фокусе"  

Дни гондол в Венеции сочтены?  

Также по теме

Italien Venedig | Filmfest Venedig | Goldener Löwe

Венецианский кинофестиваль - 2020 02.09.2020

Этого фестиваля с нетерпением ждали даже те, кто вообще никогда за ним не следил.

Italien Venedig | 57. Kunstbiennale Venedig | Preisverleihung

Венецианская Мостра вернется в кинозалы 28.07.2020

Венецианский кинофестиваль объявил свою программу. Германия представлена в конкурсе и в жюри.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW