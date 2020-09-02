Венецианский кинофестиваль: женщины рулят

На острове Лидо - необыкновенное оживление. Сегодня здесь открывается 77-й Венецианский кинофестиваль. Председатель жюри - Кейт Бланшетт. В конкурсе - фильм Кончаловского "Дорогие товарищи".
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