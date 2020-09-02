Венецианский кинофестиваль: женщины рулят

Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

Чулпан Хаматова

Много и успешно снималась и снимается у немецких режиссеров. В 1999 году - у Файта Хелмера в "Тувалу", в 2000-м - у Ахима фон Борриса в картине "Англия!", в 2003 году - у Вольфганга Беккера в культовом фильме "Гуд бай, Ленин!" (на фото). Но талант Хаматовой ценят не только в Германии. В 2014 году она снялась у Кшиштофа Занусси, а в 2019 году - у Рэйфа Файнса в фильме "Нуреев. Белый ворон".