Вторая волна пандемии: кто ее не боится?

Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

Зальцбургский фестиваль

Он уже завершился, но не рассказать о нем мы просто не можем. Зальцбургский фестиваль стал первым крупным культурным мероприятием, сократившим, но не отменившим свою программу из-за пандемии. Он прошел с 1 по 30 августа. Одна из главных премьер - постановка швейцарца Мило Рау "Everywoman", до слез трогательно рассказавшая историю умирающей от рака женщины.