 Вторая волна пандемии: кто ее не боится? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.09.2020

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Культура и стиль жизни

Вторая волна пандемии: кто ее не боится?

Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, в Венеции пройдет кинофестиваль, Ла Скала и Венская опера открывают новый сезон, а в Байройте впервые пройдет оперный фестиваль Bayreuth Baroque.

  • Эльбская филармония во время концерта

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Эльбская филармония

    Несмотря на нехорошие прогнозы относительно второй волны пандемии, оперные и драматические театры, концертные залы Европы открывают свои двери для любителей искусства после долгого перерыва. Эльбская филармония в Гамбурге начнет сезон 1 сентября с Прокофьева и Брамса. Солировать на скрипке будет Лиза Батиашвили - немецкая скрипачка грузинского происхождения, лауреат множества престижных премий.

  • Маркграфский оперный театр в Байройте

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Маркграфский оперный театр в Байройте

    В оперном театре Байройта стартует фестиваль Bayreuth Baroque. Не путать с Байройтским фестивалем музыки Вагнера! Речь о совсем иной музыке и о другой площадке. В театре, построенном в эпоху барокко, фестиваль пройдет впервые. Устроители намерены проводить его ежегодно. Музыку к опере "Карл Лысый", премьера которой откроет фестиваль 3 сентября, написал итальянский композитор Никола Порпора.

  • Звезды балета Светлана Захарова и Роберто Болле

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    La Scala

    Театр начнет сезон символично. Оркестр, хор и солисты исполнят "Реквием" Верди: 4 сентября - в Миланском соборе, 6-го - в церкви Санта-Мария-Маджоре в Бергамо, 9-го - в соборе Брешии. Эти города особенно сильно пострадали от пандемии. 12 сентября в театре прозвучит симфония № 9 Бетховена - для врачей и медперсонала. А 23 сентября на сцене выступят солисты балета Светлана Захарова и Роберто Болле.

  • Венская опера

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Венская опера

    4 сентября в Венской опере состоится дискуссия с участием публики на тему "Репертуарный театр мертв! Да здравствует репертуарный театр?". А 7 сентября будут давать "Мадам Баттерфляй". Эту версию оперы Пуччини в свое время поставил британский режиссер Энтони Мингелла.

  • Зальцбургский фестиваль, актриса на сцене

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Зальцбургский фестиваль

    Он уже завершился, но не рассказать о нем мы просто не можем. Зальцбургский фестиваль стал первым крупным культурным мероприятием, сократившим, но не отменившим свою программу из-за пандемии. Он прошел с 1 по 30 августа. Одна из главных премьер - постановка швейцарца Мило Рау "Everywoman", до слез трогательно рассказавшая историю умирающей от рака женщины.

  • Артисты берлинской балетной труппы

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Komische Oper Berlin

    Музыкальный театр начнет сезон с показа балетной постановки, осуществленной солистами государственной балетной труппы Берлина. Спектакль "LAB_WORKS COVID_19" родился из удаленных видео-репетиций во время карантина. Танцовщики и на сцене намерены соблюдать дистанцию, не приближаясь друг другу ближе, чем рекомендуют эпидемиологи. Постановка познакомит зрителей с будничной жизнью балетных артистов.

  • Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Венецианский кинофестиваль

    Кинофестиваль стартует в Венеции 2 сентября. В основной конкурсной программе участвует российская картина - фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, посвященный трагическим событиям в Новочеркасске в 1962 году (расстрел рабочих, участвовавших в забастовке). В главной роли - Юлия Высоцкая. Шансы на приз у фильма неплохие: Кончаловский - завсегдатай кинофорума и его вечный фаворит.

  • Rimini Protokoll в Бонне

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Rimini Protokoll

    Работа берлинского коллектива "Bauprobe Beethoven" (Репетиция стройки "Бетховен") - единственная постановка в рамках перенесенного на 2021 год Бетховенского фестиваля, который должен был пройти в Бонне в сентябре. 12 и 13 сентября публике предстоит поучаствовать в перформансе внутри строящегося в Бонне концертного зала им. Бетховена: есть шанс прочувствовать все прелести немецкого долгостроя!

    Автор: Дарья Брянцева


  • Эльбская филармония во время концерта

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Эльбская филармония

    Несмотря на нехорошие прогнозы относительно второй волны пандемии, оперные и драматические театры, концертные залы Европы открывают свои двери для любителей искусства после долгого перерыва. Эльбская филармония в Гамбурге начнет сезон 1 сентября с Прокофьева и Брамса. Солировать на скрипке будет Лиза Батиашвили - немецкая скрипачка грузинского происхождения, лауреат множества престижных премий.

  • Маркграфский оперный театр в Байройте

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Маркграфский оперный театр в Байройте

    В оперном театре Байройта стартует фестиваль Bayreuth Baroque. Не путать с Байройтским фестивалем музыки Вагнера! Речь о совсем иной музыке и о другой площадке. В театре, построенном в эпоху барокко, фестиваль пройдет впервые. Устроители намерены проводить его ежегодно. Музыку к опере "Карл Лысый", премьера которой откроет фестиваль 3 сентября, написал итальянский композитор Никола Порпора.

  • Звезды балета Светлана Захарова и Роберто Болле

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    La Scala

    Театр начнет сезон символично. Оркестр, хор и солисты исполнят "Реквием" Верди: 4 сентября - в Миланском соборе, 6-го - в церкви Санта-Мария-Маджоре в Бергамо, 9-го - в соборе Брешии. Эти города особенно сильно пострадали от пандемии. 12 сентября в театре прозвучит симфония № 9 Бетховена - для врачей и медперсонала. А 23 сентября на сцене выступят солисты балета Светлана Захарова и Роберто Болле.

  • Венская опера

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Венская опера

    4 сентября в Венской опере состоится дискуссия с участием публики на тему "Репертуарный театр мертв! Да здравствует репертуарный театр?". А 7 сентября будут давать "Мадам Баттерфляй". Эту версию оперы Пуччини в свое время поставил британский режиссер Энтони Мингелла.

  • Зальцбургский фестиваль, актриса на сцене

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Зальцбургский фестиваль

    Он уже завершился, но не рассказать о нем мы просто не можем. Зальцбургский фестиваль стал первым крупным культурным мероприятием, сократившим, но не отменившим свою программу из-за пандемии. Он прошел с 1 по 30 августа. Одна из главных премьер - постановка швейцарца Мило Рау "Everywoman", до слез трогательно рассказавшая историю умирающей от рака женщины.

  • Артисты берлинской балетной труппы

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Komische Oper Berlin

    Музыкальный театр начнет сезон с показа балетной постановки, осуществленной солистами государственной балетной труппы Берлина. Спектакль "LAB_WORKS COVID_19" родился из удаленных видео-репетиций во время карантина. Танцовщики и на сцене намерены соблюдать дистанцию, не приближаясь друг другу ближе, чем рекомендуют эпидемиологи. Постановка познакомит зрителей с будничной жизнью балетных артистов.

  • Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Венецианский кинофестиваль

    Кинофестиваль стартует в Венеции 2 сентября. В основной конкурсной программе участвует российская картина - фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, посвященный трагическим событиям в Новочеркасске в 1962 году (расстрел рабочих, участвовавших в забастовке). В главной роли - Юлия Высоцкая. Шансы на приз у фильма неплохие: Кончаловский - завсегдатай кинофорума и его вечный фаворит.

  • Rimini Protokoll в Бонне

    Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр

    Rimini Protokoll

    Работа берлинского коллектива "Bauprobe Beethoven" (Репетиция стройки "Бетховен") - единственная постановка в рамках перенесенного на 2021 год Бетховенского фестиваля, который должен был пройти в Бонне в сентябре. 12 и 13 сентября публике предстоит поучаствовать в перформансе внутри строящегося в Бонне концертного зала им. Бетховена: есть шанс прочувствовать все прелести немецкого долгостроя!

    Автор: Дарья Брянцева


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  • Музеи Ватикана

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  • Музей Альбертина, Вена

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    Автор: Ксения Сафронова


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Ссылки в интернете

Сайт фестиваля Bayreuth Baroque

Сайт Венецианского кинофестиваля

Сайт Rimini Protokoll - информация о проекте в Бонне

Сайт Эльбской филармонии

Сайт берлинского музыкального театра Komische Oper

Сайт миланского театра La Scala

Сайт Венского государственного театра оперы и балета

Сайт Зальцбургского фестиваля

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