 Антикризисный эксперимент: Зальцбургскому фестивалю - 100 лет | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.08.2020

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Культура и стиль жизни

Антикризисный эксперимент: Зальцбургскому фестивалю - 100 лет

В разгар Первой мировой войны поэт, композитор и режиссер мечтали о мире и космополитизме посредством искусства. Это было рождением Зальцбургского фестиваля.

Имярек Гуго фон Хофмансталя покажут в Зальцбурге и в 2020-м

"Имярек" Гуго фон Хофмансталя покажут в Зальцбурге и в 2020-м

Может ли культура создавать идентичность? Может ли она объединить народы, наполнить содержанием гуманистические идеалы? Может ли она укрепить европейскую идею? Такие вопросы сегодня занимают умы творческих деятелей и политиков в наше неспокойное время, когда привычное перестает быть таковым и происходит переоценка ценностей. И в большинстве случаев на эти вопросы отвечают "да".

Мировая война, переоценка ценностей

Нечто похожее происходило сто лет тому назад, в 1917 году - с той разницей, что Европа в то время пребывала в состоянии войны. На пике катастрофы три человека мечтали о космополитической Европе и фестивале, который принесет мир.

Этих визионеров звали Гуго фон Гофмансталь (Hugo von Hofmannsthal), Рихард Штраус (Richard Strauss) и Макс Рейнхардт (Max Reinhardt). Гофмансталь был поэтом, писателем и либреттистом, оказавшим большое влияние на свое поколение. Штраус был одним из известнейшим композиторов своего времени, а Рейнхардт - ведущим театральным режиссером и импресарио Австрии. Директор Венской оперы Франц Шальк (Franz Schalk) и сценограф Альфред Роллер (Alfred Roller) также думали об организации театрально-оперного фестиваля. 

Гуго фон Гофмансталь

Гуго фон Гофмансталь

Идея была не нова, она витала в воздухе в течение десятилетий, самое позднее с 1876 года, когда был основан Байройтский фестиваль: проводить нечто подобное на родине Вольфганга Амадея Моцарта. Как и в Байройте, местом проведения нового фестиваля должен был стать город, не являющийся культурным мегаполисом. Потому что, по словам Гуго фон Гофманталя, "большой город рассеивает внимание, а фестивальное действие требует его концентрации, как у тех, кто его предлагает, так и у тех, кто ему внимает".

Одновременно Зальцбургский фестиваль, как он будет называться позднее, задумывался как антипод баварскому фестивалю. Если в Байройте не хотели знать ничего, кроме Рихарда Вагнера и десятка его подходящих для фестиваля сочинений, то в Зальцбурге в программе должно быть сразу несколько композиторов и фокус направлен на весь многогранный мир культуры.

Рихард Штраус

Рихард Штраус

Кроме того, новый фестиваль должен был продолжать вековую традицию: в средневековом Зальцбурге показывали мистерии, устраивали церковные празднества и шествия. Считается, что первая опера к северу от Альп также была исполнена здесь в XVII веке.

Утопия в разгар войны

Это была дерзкая идея, которая казалась иллюзорной не только из-за войны. Для фестиваля надо было еще найти адекватное место его проведения. В рекламной брошюре фестиваля говорилось: "Что дает зальцбуржцам и австрийцам на это мужество, именно сейчас? Ответ Гофманталя: "Тот факт, что все люди теперь жаждут духовных наслаждений".

Но жители Зальцбурга были настроены скептически. Они опасались, что от притока туристов сократятся и без того скудные запасы продовольствия. А еврей Рейнхардт, купивший в 1917 году старый замок в регионе, почувствовал на себе растущий антисемитизм местного населения.

В 1918 году Первая мировая война закончилась, и от некогда великой Австро-Венгерской империи мало что осталось. К гуманистическим идеалам визионеров приплюсовались и вполне практические соображения: необходимо было стимулировать туризм и сохранить хоть что-то от прежнего величия потерянной Дунайской монархии для будущего. А где бы это лучше всего сработало, нежели на фоне этого прекрасного города в центре Европы? "Весь город - это подмостки", как выразился Макс Рейнхардт.

Популярный и элитарный

22 августа 1920 года состоялась премьера. В продолжение традиций мистерий в Зальцбурге показали современную пьесу - "Имярека" Гуго фон Хофмансталя ("Jedermann") в постановке Макса Рейнхардта. Простым и понятным языком, без нравоучения, спектакль должен был донести до зрителя религиозно-философскую суть первоисточника.

Фестиваль в Зальцбурге, 1920 год

Фестиваль в Зальцбурге, 1920 год

На следующий год к спектаклю добавили концерты. Бернхард Паумгартнер (Bernhard Paumgartner), директор Зальцбургской консерватории, Моцартеума, организовал концерты местными силами. Соучредитель фестиваля Рихард Штраус был не в восторге: он хотел, чтобы на Зальцбургском фестивале были представлены самые известные исполнители того времени - и своего добился.

С такой концепцией фестиваль возымел эффект. На третий год, в 1922, в программе появились оперные спектакли - оперы Моцарта, а также Штрауса, прежде всего, произведения, созданные им на основе либретто Гофмансталя. На трех столпах - театр, концерт и опера - программа зиждется и поныне. В 1926 году фестиваль получил в свое распоряжение сцену Скального манежа (Felsenreitschule), а через год было завершено строительство отдельного фестивального дворца. 

Зальцбургские идеалы

По сей день "Имярек" ежегодно значится в программе Зальцбургского фестиваля - за исключением 1938-1945 годов: после аннексии Австрии нацистской Германией пьеса была признана непригодной, так как в родословной Гуго фон Гофмансталя был еврей. Макс Рейнхардт эмигрировал в 1937 году, спасаясь от фашистов, и умер в изгнании в США в 1943 году.

Спектакль "Имярек" о жизненной одиссеи богача Имярека и его духовных метаморфозах открывает фестиваль и разыгрывается каждый год на фоне импозантного Зальцбургского собора - до сих пор 17 актеров исполнили заглавную роль. За традиционным открытием следуют около 200 концертов, спектаклей и опер, в том числе несколько премьер за сезон.

Имярек на фоне Зальцбургского собора

"Имярек" на фоне Зальцбургского собора

Реализовал ли фестиваль мечты его основателей? Одно можно сказать точно: он насчитывает более 200 000 гостей ежегодно, около 80 процентов приезжают из-за пределов Зальцбургского региона. В Зальцбург на фестиваль до короны приезжали не только со всей Европы, но и со всего мира, и в среднем гостили на родине Моцарта целых семь фестивальных дней. Приток туристов не истощил местных запасов продовольствия. Напротив: доходы от продажи билетов в 2019 году, например, составили 31,2 млн евро, а экономический эффект от фестиваля во много раз больше.

Несмотря на пандемию и отмену многочисленных музыкальных форумов, даже таких знаковых, как Байройт и Бетховенский фестиваль в Бонне, Зальцбургский фестивальпройдет и в этом году - с 1 по 30 августа, с обязательным ношением масок, персонализированными билетами и особой концепцией рассадки зрителей. Программу фестиваля, изначально составленную для празднования столетнего юбилея, пришлось существенно сократить, многие проекты перенесли на следующий сезон. Удастся ли этот эксперимент и поможет ли он возобновить практически замороженную сейчас концертную и фестивальную жизнь? Если да, то это будет сигналом надежды.

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