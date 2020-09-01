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Зальцбургский фестиваль

Традиционный летний музыкальный и театральный фестиваль.

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Контекст

Сцена из спектакля

Марина Давыдова и Чулпан Хаматова в Берлине

Марина Давыдова и Чулпан Хаматова в Берлине

Марина Давыдова создала в театре HAU свой "музей Советского Союза". Главную роль в спектакле исполняет Чулпан Хаматова.
Культура26 сентября 2023 г.
Даниэль Баренбойм

Даниэль Баренбойм покидает Берлинскую оперу

Даниэль Баренбойм покидает Берлинскую оперу

Легендарный музыкант уходит с поста музыкального руководителя Берлинской государственной оперы по состоянию здоровья.
Культура6 января 2023 г.
Ларс Айдингер на репетиции спектакля "Имярек. Смерть богача" для Зальцбургского фестиваля в 2021 году

Зальцбургский фестиваль критикуют из-за российских спонсоров

Зальцбургский фестиваль критикуют из-за российских спонсоров

Вокруг фестиваля развернулась дискуссия из-за финансовой поддержки со стороны банка ВТБ и фонда Леонида Михельсона.
Музыка19 июля 2022 г.
Сцена из спектакля "Имярек. Смерть богача"

"Николай Второй" станет звездой Зальцбургского фестиваля

"Николай Второй" станет звездой Зальцбургского фестиваля

Стартует Зальцбургский фестиваль. Главную роль в постановке "Имярек" играет Ларс Айдингер - Николай из "Матильды".
Культура16 июля 2021 г.
Руки дирижера

Музыкальные фестивали 2021 года: что состоится?

Музыкальные фестивали 2021 года: что состоится?

Несмотря на пандемию, организаторы музыкальных фестивалей не теряют надежды провести их в 2021 году.
Культура17 февраля 2021 г.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в Венеции, 2016 год

Вторая волна пандемии: кто ее не боится?

Вторая волна пандемии: кто ее не боится?

В Венеции пройдет кинофестиваль, Ла Скала открывает сезон, в Байройте стартует фестиваль Bayreuth Baroque.
Культура1 сентября 2020 г.
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