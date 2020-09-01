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Зальцбургский фестиваль
Традиционный летний музыкальный и театральный фестиваль.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Марина Давыдова и Чулпан Хаматова в Берлине
Марина Давыдова и Чулпан Хаматова в Берлине
Марина Давыдова создала в театре HAU свой "музей Советского Союза". Главную роль в спектакле исполняет Чулпан Хаматова.
Культура
26.09.2023
26 сентября 2023 г.
Даниэль Баренбойм покидает Берлинскую оперу
Даниэль Баренбойм покидает Берлинскую оперу
Легендарный музыкант уходит с поста музыкального руководителя Берлинской государственной оперы по состоянию здоровья.
Культура
06.01.2023
6 января 2023 г.
Зальцбургский фестиваль критикуют из-за российских спонсоров
Зальцбургский фестиваль критикуют из-за российских спонсоров
Вокруг фестиваля развернулась дискуссия из-за финансовой поддержки со стороны банка ВТБ и фонда Леонида Михельсона.
Музыка
19.07.2022
19 июля 2022 г.
"Николай Второй" станет звездой Зальцбургского фестиваля
"Николай Второй" станет звездой Зальцбургского фестиваля
Стартует Зальцбургский фестиваль. Главную роль в постановке "Имярек" играет Ларс Айдингер - Николай из "Матильды".
Культура
16.07.2021
16 июля 2021 г.
Музыкальные фестивали 2021 года: что состоится?
Музыкальные фестивали 2021 года: что состоится?
Несмотря на пандемию, организаторы музыкальных фестивалей не теряют надежды провести их в 2021 году.
Культура
17.02.2021
17 февраля 2021 г.
Вторая волна пандемии: кто ее не боится?
Вторая волна пандемии: кто ее не боится?
В Венеции пройдет кинофестиваль, Ла Скала открывает сезон, в Байройте стартует фестиваль Bayreuth Baroque.
Культура
01.09.2020
1 сентября 2020 г.
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