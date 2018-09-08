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"Золотой лев"
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"Золотой лев" (итал. Leone d'Oro) - главная награда Венецианского кинофестиваля.
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Контекст
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Семь новых фильмов о женщинах, которые стоит посмотреть
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Мостра вернется в кинозалы
Мостра вернется в кинозалы
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Главный приз Венецианского кинофестиваля получил "Джокер"
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"Рома" назван лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля
"Рома" назван лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля
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