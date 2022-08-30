Семь новых фильмов о женщинах, которые стоит посмотреть

"TÁR": и среди женщин есть сумасшедшие гении

Гений и безумство художников, особенно музыкантов, - об этом снято множество фильмов. Но американский режиссер Тодд Филд предлагает зрителям взглянуть на эту тему с "женской перспективы". Главная героиня его музыкальной драмы - вымышленный персонаж, композитор и дирижер Лидия Тар. Она первая в истории женщина-дирижёр Берлинского оркестра. Ей приходится жестко бороться не только за свою профессию, в которой доминируют мужчины, но и за сохранение своего эмоционального равновесия. Главную роль в фильме "Тар" ("TÁR") сыграла Кейт Бланшетт.

"Необъятность": одиночество в браке

Пенелопа Крус в фильме "Необъятность" Фото: Angelo R. Turetta

Действие итальяно-французской драмы "Необъятность" ("L'immensità") режиссера Эмануэле Криалезе происходит в Италии 1970-х годов. Пенелопа Крус играет Клару Боргетти, которая переехала в новую квартиру в Риме со своим мужем Феличе и их тремя детьми. Отношения между супругами неоднозначные - их любовь осталась в прошлом. Брак несчастлив, однако сил расстаться не хватает. Клара всецело отдалась роли матери, но и здесь под внешним благополучием тлеет конфликт - ее старшая дочь, 12-летняя Адриана, ненавидит свое имя, а также свою гендерную идентичность.

"Вечная дочь": дочки-матери

Автор, режиссер и продюссер великолепно снятого и динамичного детективно-драматического фильма "Вечная дочь" ("The Eternal Daughter") - Джоанна Хогг. Джули, женщина средних лет, зеселяется с пожилой матерью в отель, который когда-то был богатым особняком, принадлежавшем их семье. Она хочет снять о маме фильм. Отель давно обветшал и опустел, и таинственный портье заселяет их в один из обшарпанных номеров. Ночью их пугают странные шумы и шорохи и они не могут заснуть - по коридорам бродят призраки... Какие тайны прошлого поджидают мать и дочь? Тильда Суинтон сыграла в этом фильме две роли: матери и дочери.

"Блондинка": трагедия секс-символа

Ана де Армас в роли Мэрилин Монро в фильме "Блондинка" Фото: Netflix 2022/picture alliance/dpa

Это история о перипетиях личной жизни женщины, скрытых за фасадом секс-символа 1950-х и начала 1960-х годов Мэрилин Монро.

О женщине, оказавшейся в плену у образов своих ролей и ожиданий общества и пытающейся вырваться из этих оков. Взволнованную, растерянную, злую, ведомую, одним словом, сложную Мэрилин Монро сыграла Ана де Армас. Автор и режиссер фильма "Блондинка" ("Blonde") - Эндрю Доминик. Эта психологическая драма снята по одноименному роману Джойс Кэрол Оутс и спродюсирована компанией Netflix. Автор романа, номинированного в 2000 году на Пулитцеровскую премию, посмотрев черновой вариант фильма, с энтузиазмом прокомментировала: "Это ошеломляюще, блестяще, очень тревожно и, наверное, самое удивительное - это совершенно феминистская интерпретация событий романа".

"Сент-Омер": противоречия материнства

На "Золотого льва" претендует также драма "Сент-Омер" ("Sain Omer") французского режиссера Элис Диоп, сделавшей себе имя в качестве режиссера-документалиста. Ее дебютный художественный фильм рассказывает историю двух женщин - беременной писательницы Рамы (сыграла Кайли Кагаме) и студентки из Сенегала Лоранс Коли (сыграла Гуслага Маланда), обвиняемой в убийстве 15-месячной дочери, оставленной на пляже во время прилива. Наблюдая за судом над детоубийцей в Сент-Омер, небольшом рыночном городке на севере Франции, 30-летняя писательница переживает глубокую личную драму и задумывается о своей роли будущей матери. Сюжет фильма представляет собой современную версию древнегреческого мифа о Медее, которую пытается рассказать писательница Рама, а также затрагивает тему расизма в Европе.

"Целиком и полностью": каннибал ищет себя

Тейлор Рассел (слева) и Тимоти Шаламе в фильме "Целиком и полностью" Фото: MGM/Everett Collection/picture alliance

Американо-итальянскую мелодраму и фильм ужасов "Целиком и полностью" ("Bones and all") снял режиссёр Лука Гуаданьино по мотивам книги для взрослых американки Камиллы де Анджелис. Оставшись без матери, 16-летняя главная героиня Марен Йерли отправляется в путешествие, чтобы найти отца, которого она не знала, а также в поисках себя: она хочет понять, почему ей нужно убивать и есть людей, которых она любит. "Это очень романтичная история о невозможности любви и, тем не менее, о ее необходимости. Даже в экстремальных обстоятельствах", - поделился режиссер в одном из интервью, добавив, что исполнители главных ролей обладают "блестящей аурой", чтобы передать романтичное чувство. В главных ролях - Тейлор Рассел и Тимоти Шаламе.

"Дети других людей": жизнь женщины после сорока

Бездетная 40-летняя учительница, которую играет бельгийская актриса Виржини Эфира, влюбляется в мужчину и неожиданно становится опекуном его четырехлетней дочери. Удастся ли ей установить связь с чужим ребенком? В трагикомедии "Дети других людей" ("Les enfants des autres") французский режиссер и сценарист Ребекка Злотовски рассказывает о внутренних и внешних конфликтах женщины среднего возраста - например, о желании иметь детей, а также об общении с биологическими матерями усыновленных детей.

Впечатляющий фон для Венецианского кинофестиваля Фото: Insung Choi/Zoonar/picture alliance

Все фильмы, представленные выше, - о женщинах, и предлагают посмотреть на мир с "женской точки зрения". Всего на "Золотого льва" на 79-м Венецианском международном кинофестивале претендуют 23 фильма, в том числе пять режиссерских работ женщин.

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