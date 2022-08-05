Мэрилин Монро: лучшие фото

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
60 лет назад в своем доме была найдена мертвой одна из самых ярких кинозвезд всех времен - Мэрилин Монро. В этом году выходит посвященный ей фильм "Блондинка". Картина включена в конкурс Венецианского кинофестиваля.
Смотрите также:
Ровно 120 лет назад в Берлине родилась кинодива Марлен Дитрих. У нее были тысячи платьев, десятки любовников, ее именем назван один астероид.
29 мая 1982 года умерла знаменитая актриса Роми Шнайдер. Каннская премьера фильма "Роми, свободная женщина" была приурочена к этой дате.
Роми Шнайдер сыграла роль австрийской императрицы в трилогии "Сисси" и снялась в более чем 60-ти фильмах. Легендарной актрисе будет посвящен музей в Бранденбурге.
Специальная выставка, посвященная голливудской звезде, проходит в Тюрингии. Организаторы выбрали для нее фотографии, позволяющие взглянуть на Мэрилин Монро вне устоявшихся клише. (04.04.2014)
За месяц до начала Олимпиады в Сочи мы публикуем серию статей, посвященных легендарным немецким чемпионам. И наша первая героиня - знаменитая фигуристка, выступавшая за ГДР. (08.01.2014)
5 августа исполняется сорок лет со дня трагической гибели звезды мирового кинематографа. (05.08.2002)
От Мэрилин Монро до Альфреда Хичкока - целый ряд знаменитостей Голливуда так и не удостоились заветной премии. Не везло с "Оскаром" и некоторым известным деятелям европейского кино.