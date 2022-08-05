 Мэрилин Монро: лучшие фото | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Мэрилин Монро: лучшие фото

60 лет назад в своем доме была найдена мертвой одна из самых ярких кинозвезд всех времен - Мэрилин Монро. В этом году выходит посвященный ей фильм "Блондинка". Картина включена в конкурс Венецианского кинофестиваля.

  • Ана де Армас в роли Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    В 2022 году выходит фильм "Blonde", в котором роль Мэрилин Монро исполнила Ана де Армас. Жизнь Монро исследуется в ленте через призму ее внутреннего мира. И это - одна из самых ожидаемых кинопремьер сезона. Фильм включен в основной конкурс Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 31 августа по 10 сентября.

  • Мэрилин Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе под именем Норма Джин Мортенсон. Свою кинокарьеру в кино она начала в 1946 году. Этот снимок сделан в 1957 году.

  • Мэрилин Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Мэрилин Монро стала одной из самых ярких актрис Голливуда. Образ "сексуальной блондинки", который придумал безнадежно влюбленный в нее влиятельный голливудский агент Джонни Хайд, обеспечил ей стремительный успех.

  • На обложке Playboy

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    1 декабря 1953 года в США вышел первый номер мужского журнала Playboy. И в нем был снимок обнаженной Мэрилин Монро. Тираж был распродан полностью.

  • У зеркала

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Лучшие портреты Мэрилин Монро удались широко известному в середине XX века фотографу Милтону Грину. Он был другом и деловым партнером Мэрилин. Он помог ей создать свою продюсерскую компанию. Этот снимок сделан в Нью-Йорке 28 января 1955 года.

  • Мэрилин Монро и Тони Кёртис

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    В ходе работы над ролью в комедии Билли Уайлдера "В джазе только девушки" (1959 г.) Мэрилин Монро пережила душевный кризис и даже пыталась покончить с собой. На фото кинодива запечатлена со своим партнером по фильму Тони Кёртисом.

  • В фильме Ниагара

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Это фото сделано в 1953 году на съемках фильма "Ниагара". Его автор - личный визажист актрисы. Он фотографировал Мэрилин перед съемками по ее же просьбе. Такая фотосессия помогала ей успокоить нервы. Снимки для публикации не предназначались. Их коллекция обнаружилась лишь в 1990-е.

  • Мэрилин Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    А здесь Мэрилин задорно позирует для одного из первых выпусков знаменитого мужского календаря Pirelli, ежегодно выпускаемого одноименной итальянской компанией по производству автомобильных шин.

  • С Луной Бароды

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    В фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" на шее Мэрилин Монро красуется кулон с уникальным бриллиантом "Луна Бароды" в более чем 24 карата, одолженным для съемок. Первыми его владельцами были махараджи индийской Бароды. Это сокровище принадлежало им свыше 500 лет.

  • В улетающем платье

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Это знаковое фото было сделано 9 сентября 1954 года. Актриса стоит на решетке вентиляционной шахты нью-йоркского метро во время съемок комедии "Зуд седьмого года".

  • Мэрилин Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Апрель 1962 года. "Что-то должно случиться" - последний фильм, в котором снималась Монро. Через несколько недель, в ночь с 4 на 5 августа, она была найдена мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе. У кровати лежала пустая упаковка от снотворного.

    Автор: Наталия Королева


  • Ана де Армас в роли Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    В 2022 году выходит фильм "Blonde", в котором роль Мэрилин Монро исполнила Ана де Армас. Жизнь Монро исследуется в ленте через призму ее внутреннего мира. И это - одна из самых ожидаемых кинопремьер сезона. Фильм включен в основной конкурс Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 31 августа по 10 сентября.

  • Мэрилин Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе под именем Норма Джин Мортенсон. Свою кинокарьеру в кино она начала в 1946 году. Этот снимок сделан в 1957 году.

  • Мэрилин Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Мэрилин Монро стала одной из самых ярких актрис Голливуда. Образ "сексуальной блондинки", который придумал безнадежно влюбленный в нее влиятельный голливудский агент Джонни Хайд, обеспечил ей стремительный успех.

  • На обложке Playboy

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    1 декабря 1953 года в США вышел первый номер мужского журнала Playboy. И в нем был снимок обнаженной Мэрилин Монро. Тираж был распродан полностью.

  • У зеркала

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Лучшие портреты Мэрилин Монро удались широко известному в середине XX века фотографу Милтону Грину. Он был другом и деловым партнером Мэрилин. Он помог ей создать свою продюсерскую компанию. Этот снимок сделан в Нью-Йорке 28 января 1955 года.

  • Мэрилин Монро и Тони Кёртис

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    В ходе работы над ролью в комедии Билли Уайлдера "В джазе только девушки" (1959 г.) Мэрилин Монро пережила душевный кризис и даже пыталась покончить с собой. На фото кинодива запечатлена со своим партнером по фильму Тони Кёртисом.

  • В фильме Ниагара

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Это фото сделано в 1953 году на съемках фильма "Ниагара". Его автор - личный визажист актрисы. Он фотографировал Мэрилин перед съемками по ее же просьбе. Такая фотосессия помогала ей успокоить нервы. Снимки для публикации не предназначались. Их коллекция обнаружилась лишь в 1990-е.

  • Мэрилин Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    А здесь Мэрилин задорно позирует для одного из первых выпусков знаменитого мужского календаря Pirelli, ежегодно выпускаемого одноименной итальянской компанией по производству автомобильных шин.

  • С Луной Бароды

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    В фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" на шее Мэрилин Монро красуется кулон с уникальным бриллиантом "Луна Бароды" в более чем 24 карата, одолженным для съемок. Первыми его владельцами были махараджи индийской Бароды. Это сокровище принадлежало им свыше 500 лет.

  • В улетающем платье

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Это знаковое фото было сделано 9 сентября 1954 года. Актриса стоит на решетке вентиляционной шахты нью-йоркского метро во время съемок комедии "Зуд седьмого года".

  • Мэрилин Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Апрель 1962 года. "Что-то должно случиться" - последний фильм, в котором снималась Монро. Через несколько недель, в ночь с 4 на 5 августа, она была найдена мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе. У кровати лежала пустая упаковка от снотворного.

    Автор: Наталия Королева


Смотрите также:

  • Юрий Колокольников

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Юрий Колокольников

    3 сентября на экраны российских кинотеатров выходит фильм года - "Довод" Кристофера Нолана. И одну из ролей в нем сыграл Юрий Колокольников. В 2015 году он снялся в германо-российском фильме "Пингвин нашего времени" немецкого режиссера Штефана Кромера. И нельзя не вспомнить, что Колокольников играл в четвертом сезоне "Игры престолов", а также в "Призрачной шестерке" Майкла Бэя.

  • Светлана Ходченкова

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Светлана Ходченкова

    В 2011 году сыграла в фильме "Шпион, выйди вон!", снятом шведским режиссером Томасом Альфредсоном по роману Джона Ле Карре. Картина была в конкурсе Венецианского кинофестиваля, но призов не получила. На фото - в Венеции, с Колином Фёртом, исполнителем одной из главных ролей. Конечно, нельзя не вспомнить участие Ходченковой в американо-британской картине "Росомаха: Бессмертный" Джеймса Мэнголда.

  • Александр Петров

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Александр Петров

    В 2019 году снялся у Люка Бессона, знаменитого французского режиссера, в картине "Анна" - закрученном шпионском боевике, где море крови и перестрелки, а простая советская девушка-наркоманка становится двойным агентом, работая и на КГБ, и на ЦРУ. Петров мечтает о премии "Оскар" и намерен сделать все для того, чтобы ее получить. Пожелаем ему успеха!

  • Юлия Снигирь

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Юлия Снигирь

    Снялась в сериале "Новый папа" Паоло Соррентино. Представляла проект на Венецианском кинофестивале 2019 года вместе с Джудом Лоу. В 2013 году снялась вместе с великим и ужасным Брюсом Уиллисом в фильме "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть". В том же 2013-м Ли Рой Кунц снял Снигирь в картине "Делириум".

  • Константин Хабенский

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Константин Хабенский

    В начале кинокарьеры снялся в фильме "Наташа" венгерского режиссера Тамаша Тота. В 2008 году - у Тимура Бекмамбетова в боевике "Особо опасен". В 2014-м - у Кевина Макдональда в "Черном море". А в 2016 году Хабенский сыграл в фильме австрийского режиссера Мирьям Унгер "Лети, майский жук!" очень трогательную роль кашевара (на фото), оказавшегося в 1945 году в Вене вместе с солдатами Красной Армии.

  • Чулпан Хаматова

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Чулпан Хаматова

    Много и успешно снималась и снимается у немецких режиссеров. В 1999 году - у Файта Хелмера в "Тувалу", в 2000-м - у Ахима фон Борриса в картине "Англия!", в 2003 году - у Вольфганга Беккера в культовом фильме "Гуд бай, Ленин!" (на фото). Но талант Хаматовой ценят не только в Германии. В 2014 году она снялась у Кшиштофа Занусси, а в 2019 году - у Рэйфа Файнса в фильме "Нуреев. Белый ворон".

  • Владимир Машков

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Владимир Машков

    На фото - в российско-немецко-французской картине "Олигарх", снятой Павлом Лунгиным в 2002 году. В 2001-м снялся у Сергея Бодрова в фильме "Давай сделаем это по-быстрому" в роли главаря мафии. В 2011 году на экраны вышла американо-европейская копродукция "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" Брэда Бёрда с участием Машкова.

  • Ксения Раппопорт

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Ксения Раппопорт

    Много и очень успешно снималась в Италии. Сыграла главную роль в фильме Джузеппе Торнаторе "Незнакомка", за которую в 2007 году была удостоена премии "Давид ди Донателло" Итальянской академии кинематографии. В 2009 году за роль в фильме "Двойное время" (на фото) режиссера Джузеппе Капотонди получила главную актерскую награду Венецианского кинофестиваля.

  • Данила Козловский

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Данила Козловский

    Сыграл Вещего Олега в канадско-ирландском сериале "Викинги". В 2018 году снялся в сериале "МакМафия". А в далеком 2004 году сыграл юного австрийского императора Франца Иосифа во французском фильме "Сисси - мятежная императрица". Засветился и в американском кино: снялся в "Академии вампиров" Марка Уотерса.

  • Елизавета Боярская

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Елизавета Боярская

    В далеком 2004 году немецкий режиссер Оливер Хиршбигель снимал в Санкт-Петербурге фильм "Бункер" - о последних днях "третьего рейха". И роль одной из немецких медсестер досталась 19-летней Елизавете Боярской, тогда - студентке театрального института.

  • Олег Меньшиков

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Олег Меньшиков

    В 1999 году француз Режис Варнье занял его в картине "Восток-Запад" в роли советского репатрианта, который после войны вернулся в СССР с женой-француженкой. В фильме снимались звезды первой величины Сандрин Боннэр и Катрин Денев. В 2003 году Меньшиков снялся в британском телефильме "Главный подозреваемый 6: Последний свидетель" в роли военного преступника, крупно наследившего в бывшей Югославии.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Марлен Дитрих: интересные факты и цитаты разных лет

Ровно 120 лет назад в Берлине родилась кинодива Марлен Дитрих. У нее были тысячи платьев, десятки любовников, ее именем назван один астероид.  

Роми Шнайдер: секреты жизни и смерти кинозвезды

29 мая 1982 года умерла знаменитая актриса Роми Шнайдер. Каннская премьера фильма "Роми, свободная женщина" была приурочена к этой дате.  

Замок для "Сисси": в Германии откроют музей Роми Шнайдер (фото)

Роми Шнайдер сыграла роль австрийской императрицы в трилогии "Сисси" и снялась в более чем 60-ти фильмах. Легендарной актрисе будет посвящен музей в Бранденбурге.  

Одна Монро - шесть фотографов

Специальная выставка, посвященная голливудской звезде, проходит в Тюрингии. Организаторы выбрали для нее фотографии, позволяющие взглянуть на Мэрилин Монро вне устоявшихся клише. (04.04.2014)  

Катарина Витт: "самое красивое лицо социализма"

За месяц до начала Олимпиады в Сочи мы публикуем серию статей, посвященных легендарным немецким чемпионам. И наша первая героиня - знаменитая фигуристка, выступавшая за ГДР. (08.01.2014)  

Загадка смерти Мерилин Монро

5 августа исполняется сорок лет со дня трагической гибели звезды мирового кинематографа. (05.08.2002)  

5 легендарных звезд без "Оскара" (фотогалерея)

От Мэрилин Монро до Альфреда Хичкока - целый ряд знаменитостей Голливуда так и не удостоились заветной премии. Не везло с "Оскаром" и некоторым известным деятелям европейского кино.  

Умерла Золушка: ушла из жизни Либуше Шафранкова, сыгравшая в "Трех орешках"

Российским и немецким зрителям чешская актриса Либуше Шафранкова знакома как исполнительница главной роли в картине "Три орешка для Золушки".  

Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

Сегодня - 95 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Светлые волосы, томный взгляд, чувственные губы, - это была одна из самых ярких и сексапильных актрис Голливуда.  

Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды

Несколько фильмов из жизни актрисы. Выбор кинокритиков, жюри и зрителей.  

Актриса Сара (Зара) Леандер

Шведская киноактриса и певица, работавшая в основном в Германии.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Чулпан Хаматова и Виталий Манский в Риге на митинге против войны в Украине  

Платье Мэрилин Монро уйдет с молотка  

Карьера фотомодели в 82 года (видео)  