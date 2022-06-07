 ″Рассказ служанки″: хотели сжечь, но продали за 130 тыс. долларов | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.06.2022

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Культура и стиль жизни

"Рассказ служанки": хотели сжечь, но продали за 130 тыс. долларов

Всемирно известный роман "Рассказ служанки" был продан на онлайн-аукционе Sotheby's. Почему до этого автор книги Маргарет Этвуд попыталась ее сжечь?

Маргарет Этвуд с огнеметом в руках

Маргарет Этвуд

Канадская писательница Маргарет Этвуд держит в руках огнемет. Она целится в свое собственное произведение. Однако книга остается в целости и сохранности. Так издательство Random House-Verlag рекламирует специальное издание знаменитого романа Этвуд в видеоролике.

Несгораемый экземпляр книги

Именно этот - несгораемый - экземпляр, изготовленный из огнеустойчивых материалов, используемых в аэрокосмической отрасли, был продан на аукционе Sotheby's за 130 тыс. долларов 7 июня вечером. Вся сумма будет передана американскому Пен-клубу - за вклад в работу, направленную на поддержку свободы слова.

"The Handmaid's Tale" (в русском переводе - "Рассказ служанки") - антиутопический роман канадской писательницы, изданный в 1985 году: в жестоком кастовом обществе под названием Республика Гилеад к власти пришли религиозные радикалы и лишили женщин всех прав. Из-за экологической катастрофы большинство женщин, населяющих это государство, бесплодны. Те, кто еще может подарить потомство миру, становятся мишенью для богатых представителей общества. Женщины как заложницы ситуации вынуждены вынашивать детей для чужих семей. В 2017 году вышел американский сериал "Рассказ служанки", основанный на одноименном романе.

В романе Маргарет Этвуд концовка остается открытой, оставляя простор для фантазии. У книги за все эти годы появились недоброжелатели, ведь роман демонстрирует религиозным фанатикам, насколько они далеки от мира.

Экранизация романа Рассказ служанки в главной роли с Элизабет Мосс

Экранизация романа "Рассказ служанки" в главной роли с Элизабет Мосс

По данным Американской ассоциации библиотек, книга "The Handmaid's Tale" принадлежит к наиболее часто запрещаемым произведениям в американских школах. Среди указываемых причин - содержание, носящее вульгарный характер, преобладание сексуальных сцен и оскорбление христианства. Автор книги такие обвинения опровергает. В открытом письме, адресованном району, в школах которого хотели запретить ее книгу, Маргарет Этвуд в 2006 году написала: "Ни в одном месте в книге этот режим не идентифицируется с христианством. Что касается сексуальной открытости, то роман "The Handmaid's Tale" уделяет теме секса гораздо меньше внимания, чем большая часть Библии".

Сожжение книг как часть истории человечества

Видеоролик издательства отсылает к важной исторической теме: сожжению "неугодных" книг. То, что написано пером, не вырубить и топором, гласит народная мудрость, и поэтому книги становились не только источником знаний, но и представляли угрозу для определенной части общества. Еще в III веке римский император Диоклетиан отдал приказ сжечь христианские писания.

Сожжение книг для власть имущих - очень эффективный метод показать общественности, что ждет инакомыслящих. Так, в мае 1933 года прошло показательное публичное сожжение книг, организованное в рамках акции "Aktion wider den undeutschen Geist" ("Акции против негерманского духа"). Национал-социалисты уничтожили сотни тысяч книг... 

Сожжение книг продолжилось и после окончания Второй мировой войны. Так, в 60-е годы прошлого века в Германии сжигали молодежный журнал Bravo, который вызывал недовольство своими статьями о сексуальном просвещении.

Книги горят и в наше время. В начале 2000-х религиозные фанатики жгли романы Джоан Роулинг, и в 2022 году в США снова досталось "Гарри Поттеру" как представителю "дьявольской литературы". В России Союз православных хоругвеносцев сжигал книги российского писателя Владимира Сорокина. И таких примеров со всего мира можно приводить еще много.

Сжигали ли публично роман "The Handmaid's Tale", Маргарет Этвуд не знает. И тем не менее вместе с издательством было решено провести такую показательную акцию и выпустить несгораемый экземпляр книги.

Это - символ борьбы против цензуры и запретов издавать или читать книги. Роман канадской писательницы уже несколько десятилетий привлекает внимание к теме прав женщин и волнует общество. Поклонники творчества Маргарет Этвуд долго ждали продолжения, и в 2019 году вышел роман "Заветы". Для фанатов телеверсии романа есть хорошая новость: в 2022 году планируется выпустить новый сезон сериала.

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    Автор: Дарья Брянцева


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