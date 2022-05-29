Роми Шнайдер: секреты жизни и смерти кинозвезды

На 75-м Каннском кинофестивале прошла премьера документального фильма "Romy, femme libre" ("Роми, свободная женщина") о выдающейся немецко-французской актрисе Роми Шнайдер (Romy Schneider). Выход картины режиссеров Люси Карье и Клементин Дерудиль приурочен к 40-й годовщине смерти кинозвезды.

Фильм показывает храбрую, решительную и свободную женщину, которая превратила независимость в личный и художественный императив в эпоху, когда финансовая и сексуальная автономия женщин все еще являлась предметом общественных дискуссий. Тем самым Карье и Дерудиль совершают поворот на 180 градусов, ведь созданный ими портрет противоречит часто демонстрируемому образу хрупкой актрисы с мировым именем и жертвы собственной судьбы. Дерудиль называет Шнайдер "свободным электроном" и женщиной, которая не боялась бросить все, чтобы начать с чистого листа.

Личная жизнь Роми Шнайдер: Ален Делон и не только

Например, в 1958 году Шнайдер покинула Германию на пике карьеры и отправилась в Париж - вслед за своим возлюбленным Аленом Делоном, с которым снималась в ленте "Кристина" Пьера Гаспара-Юи. На родине Шнайдер была больше чем звездой, а в столице Франции ее никто не ждал, отмечает Дерудиль.

Своим поступком актриса разозлила немецкую прессу, увидевшую в этом своего рода предательство. Кроме того, звезда решила строить отношения с французом! Но Шнайдер хотела порвать с образом императрицы Австрии Елизаветы Баварской из трилогии "Сисси", который, по ее собственным словам, прилип к ней, точно "манная каша".

Люси Карьес (слева) и Клементина Дерудиль

А в середине 1960-х Шнайдер вернулась в Германию ради Гарри Майена (Harry Meyen) и даже оплатила его развод, чтобы получить возможность выйти за немецкого актера и режиссера замуж. Это вызвало новую бурю возмущения в немецкой прессе. Брак продлился девять лет.

Следующий брак, продлившийся пять с половиной лет, был заключен в Париже: Роми вышла замуж за своего секретаря Даниэля Бьязини.

Успешная кинокарьера Роми Шнайдер

Роми Шнайдер снялась в более чем 60 фильмах и работала с величайшими кинематографистами, включая Лукино Висконти, Клода Соте, Бертрана Тавернье и Константиноса Гавраса. В своей последней картине - "Прохожая из Сан-Суси" - актриса снималась с 14-летним Венделином Вернером - ровесником сына Шнайдер, трагически погибшего несколькими месяцами ранее.

Смерть Шнайдер 29 мая 1982 года, вероятно, так и останется загадкой. Ее тогдашний партнер, французский кинопродюсер Лоран Петен, рано утром нашел бездыханную актрису за столом, а рядом с ней - незаконченное письмо. Официальной причиной гибели стала сердечная недостаточность.

Клементин Дерудиль и Люси Карье, чей фильм основан исключительно на архивных кадрах, не верят в теорию самоубийства, о котором ходили слухи. Они напоминают о словах Шнайдер, сказанных по-французски: "La facilité m'emmerde" - "Легкость меня раздражает".

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