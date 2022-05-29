 Роми Шнайдер: секреты жизни и смерти кинозвезды | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.05.2022

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Культура и стиль жизни

Роми Шнайдер: секреты жизни и смерти кинозвезды

29 мая 1982 года умерла знаменитая актриса Роми Шнайдер. Каннская премьера фильма "Роми, свободная женщина" была приурочена к этой дате.

Черно-белый кадр с Роми Шнайдер из документального фильма Роми, свободная женщина

Роми Шнайдер, кадр из документального фильма "Роми, свободная женщина"

На 75-м Каннском кинофестивале прошла премьера документального фильма "Romy, femme libre" ("Роми, свободная женщина") о выдающейся немецко-французской актрисе Роми Шнайдер (Romy Schneider). Выход картины режиссеров Люси Карье и Клементин Дерудиль приурочен к 40-й годовщине смерти кинозвезды.

Фильм показывает храбрую, решительную и свободную женщину, которая превратила независимость в личный и художественный императив в эпоху, когда финансовая и сексуальная автономия женщин все еще являлась предметом общественных дискуссий. Тем самым Карье и Дерудиль совершают поворот на 180 градусов, ведь созданный ими портрет противоречит часто демонстрируемому образу хрупкой актрисы с мировым именем и жертвы собственной судьбы. Дерудиль называет Шнайдер "свободным электроном" и женщиной, которая не боялась бросить все, чтобы начать с чистого листа.

Личная жизнь Роми Шнайдер: Ален Делон и не только

Например, в 1958 году Шнайдер покинула Германию на пике карьеры и отправилась в Париж - вслед за своим возлюбленным Аленом Делоном, с которым снималась в ленте "Кристина" Пьера Гаспара-Юи. На родине Шнайдер была больше чем звездой, а в столице Франции ее никто не ждал, отмечает Дерудиль.

Своим поступком актриса разозлила немецкую прессу, увидевшую в этом своего рода предательство. Кроме того, звезда решила строить отношения с французом! Но Шнайдер хотела порвать с образом императрицы Австрии Елизаветы Баварской из трилогии "Сисси", который, по ее собственным словам, прилип к ней, точно "манная каша".

Люси Карье (слева) и Клементин Дерудиль на 75-м Каннском кинофестивале

Люси Карьес (слева) и Клементина Дерудиль

А в середине 1960-х Шнайдер вернулась в Германию ради Гарри Майена (Harry Meyen) и даже оплатила его развод, чтобы получить возможность выйти за немецкого актера и режиссера замуж. Это вызвало новую бурю возмущения в немецкой прессе. Брак продлился девять лет. 

Следующий брак, продлившийся пять с половиной лет, был заключен в Париже: Роми вышла замуж за своего секретаря Даниэля Бьязини.

Успешная кинокарьера Роми Шнайдер

Роми Шнайдер снялась в более чем 60 фильмах и работала с величайшими кинематографистами, включая Лукино Висконти, Клода Соте, Бертрана Тавернье и Константиноса Гавраса. В своей последней картине - "Прохожая из Сан-Суси" - актриса снималась с 14-летним Венделином Вернером - ровесником сына Шнайдер, трагически погибшего несколькими месяцами ранее.

Смерть Шнайдер 29 мая 1982 года, вероятно, так и останется загадкой. Ее тогдашний партнер, французский кинопродюсер Лоран Петен, рано утром нашел бездыханную актрису за столом, а рядом с ней - незаконченное письмо. Официальной причиной гибели стала сердечная недостаточность.

Клементин Дерудиль и Люси Карье, чей фильм основан исключительно на архивных кадрах, не верят в теорию самоубийства, о котором ходили слухи. Они напоминают о словах Шнайдер, сказанных по-французски: "La facilité m'emmerde" - "Легкость меня раздражает".

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  • Родители Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Роземари Альбах (Роми Шнайдер) родилась 23 сентября 1938 года в семье актеров. Магда Шнайдер и Вольф Альбах-Ретти (на фото - в картине "Сон в зимнюю ночь", 1935 г.) не раз снимались вместе. Из дневника Роми Шнайдер: "Моя мать не оставила мне никакого другого шанса, кроме как стать актрисой".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Родители Роми быстро развелись. Кроме того, они постоянно были заняты на съемках. Девочка росла сначала у бабушки, а потом - в интернате, где часто играла в школьных постановках. Из дневника: "Играть на сцене мне ужасно нравится... Жаль, у мамы никогда нет времени посмотреть меня на премьере. К другим девочкам родители всегда приезжают". На фото - с матерью.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Роми Шнайдер (в центре) дебютировала в картине "Когда вновь расцветает белая сирень" (1953 г.) Из дневника: "Все получилось! Я снимаюсь! Здорово!... Я попаду на обложку! Куплю штук десять журналов, не меньше. Вот шумиха-то будет!... Итак, мой первый фильм готов... Что касается меня, то я бы так и продолжала".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Фильм "Сисси" (1955 г.) прославил Роми на весь мир. Из дневника: "Вот мучение! Сисси в юности носила черные волосы, гораздо длиннее, чем у меня сейчас... я ношу парик. Отвратительное чувство. Так непривычно, а главное - так утомительно. Это тяжесть, которую мне нужно постоянно таскать на себе!"

  • Роми Шнайдер и Ален Делон

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника о встрече с Аленом Делоном: "Продюсеры устроили для прессы мою встречу с партнером по фильму прямо в аэропорту... Внизу, у трапа, стоял слишком красивый, слишком тщательно причесанный, слишком юный парень... Красные розы в его руках выглядели тоже слишком красными. Ну, и пошлятина, а мальчик этот - просто тоска! А его от меня тошнило, - так грубо он потом выразился на этот счет".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника: "Из Парижа в Брюссель мы с Аленом поехали поездом. Почему-то в купе мы не ссорились. Наоборот, флиртовали. Стоило мне в Брюсселе выйти из вагона, как моя мама проницательно взглянула на меня и в один миг определила: "Ого! Да ты попалась..."

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1961 г.): "Никому не дано выпрыгнуть из своей шкуры. Ты же не можешь просто отшвырнуть то, что формировало твою натуру с самого детства. Ален этого не мог, я этого не могла. И поэтому наши отношения с самого начала были обречены... Ален был молодым кобелем - и всегда останется молодым кобелем... Я не хотела бы все это пережить еще раз, я бы этого просто не вынесла".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Роми Шнайдер вышла замуж за немецкого актера и режиссера Харри Мейена в 1966 году. Из дневника: "После Алена... я была смертельно несчастна... Мейен меня так защищает... С Харри я наконец-то в безопасности. Я стала спокойнее. Перестала быть столь болезненно честолюбивой, как раньше... Для некоторых мы стали обычной мещанской супружеской парой..."

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника о рождении сына (1966 г.): "Харри привез меня в больницу, и когда профессор сказал, что это будет еще нескоро, вернулся домой и принял снотворное, чтобы унять волнение и уснуть... Через шесть часов Давид уже был тут как тут, и Харри проспал это событие дома на диване... Дитя воплощает для меня жизнь, полную мира, семьи, защищенности".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1966 г.): "Беременность - это было прекрасно. И потом я еще два года не работала... и мне было так хорошо. Мой сын родился в Берлине. Там я провела самые прекрасные, самые счастливые годы моей жизни".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из письма отцу (1967 г.): "Мой родной отец не был по-настоящему отцом. Увы. Но сегодня я думаю: он слишком рано умер... Юной девочкой я больше всего любила сидеть в комнате моего отца, которого уже не было в доме: он оставил мою мать... Отец был человек очень легкомысленный, детей он вообще не хотел, хотел только женщин... Он умер от второго инфаркта".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1972 г): "Всякий раз, увидев журналистов, я чувствую себя как кролик перед удавом. Взгляды этих людей меня настолько парализуют, что я не могу произнести ничего разумного... Это же невозможно: выйдешь вечером, а на следующий день читаешь, что разрушаешь брак или обманываешь своего мужа!"

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1971 г.): "Лучше всего я чувствую себя, когда снимаюсь. Мое нездоровье становится заметнее, как только заканчиваются съемки. В перерывах. Мое низкое давление сразу дает о себе знать... Во Франции я могу играть роли, каких мне в других странах не предлагают". На фото - с режиссером Лукино Висконти.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1972 г.): "Моя каждодневная жизнь такая же, как будни любой женщины, имеющей мужа и сына. Разве что я не хожу покупать молоко и булочки..."

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1972 г.): "Французы научили меня жить, любить, одеваться и спать... Почему я не снимаюсь в Германии? Это зависит не от меня. А от того, что мне не предлагают ролей, которые я хотела бы играть". На фото - с Клаусом Кински в картине "Главное - любить", режиссер - Анджей Жулавский.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1973 г.): "В действительности я просто опередила свое время. В те годы, когда еще и речи не было об освобождении женщин, я предприняла свое собственное освобождение. Я выстроила свою судьбу сама, и я ни в чем не раскаиваюсь... После моего разрыва с Харри Мейеном меня в Германии определили как еще более наглую, еще более красивую и еще более эксцентричную".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1974 г.): "Я уехала из Германии, потому что кроме Сисси мне ничего не предлагали. Но потом это было превратно истолковано как предательство. Не уехала бы я тогда во Францию - никогда не получила бы такого развития". На фото - в картине "Адское трио", режиссер - Франсис Жиро.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника о втором браке: "Главное сейчас - Даниэль Биазини... Я могу любить и быть счастливой... Я хотела бы второго ребенка". Сара, дочь Роми Шнайдер и Даниэля Биазини, родилась в 1977 году. В 1979 году в Гамбурге повесился бывший муж Роми Шнайдер Харри Мейен. В 1981 году Биазини и Шнайдер развелись. Из дневника: "Даниэль оставил меня в полном хаосе"...

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1976 г.): "В сентябре я снимаюсь в Берлине в "Групповом портрете с дамой" по роману Генриха Бёлля... Уже давно хотела здесь работать, но не было ничего подходящего... самое интересное в этом фильме - то, что трагедия 1939-1945 годов показана здесь с точки зрения побежденных, ведь до сих пор ее изображали с точки зрения победителей". На фото - с Генрихом Бёллем.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    В 1981 году в результате несчастного случая погиб Давид - 14-летний сын Роми Шнайдер. Он перелезал через забор и напоролся на кол ограды. Из дневника (1981 г.): "Мама, мой ребенок... Мой ребенок умер..." После смерти сына актриса снялась в своем последнем фильме - драме "Прохожая из Сан-Суси". 29 мая 1982 года Роми Шнайдер умерла от остановки сердца...

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Три дня с Роми Шнайдер

С 27 сентября в российских кинотеатрах можно посмотреть лучший немецкий фильм года. Его премьера состоялась на Берлинале в феврале. Картина, посвященная легендарной Роми Шнайдер, завоевала семь немецких "Оскаров".  

Роми Шнайдер: 20 мгновений из жизни великой актрисы

23 сентября исполнилось 80 лет со дня рождения Роми Шнайдер - выдающейся немецко-французской актрисы. На ее счету - более 60 фильмов, среди которых - ленты лучших европейских и американских режиссеров.  

Роми Шнайдер: играть любовь

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