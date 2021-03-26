Секс-позитив и другие аспекты женской сексуальности

Автор книги "Она хочет" ("Sie hat Bock") Катя Левина (Katja Lewina) родилась в Москве в 1984 году и еще ребенком вместе с семьей приехала жить в Германию. Сейчас ее тексты печатают такие известные издания, как Playboy, Zeit online и Süddeutsche Zeitung Familie. Слово "секс" в названии ее новой книги отсутствует, но именно о нем, точнее, о женской сексуальности, в ней идет речь. Катя Левина пишет о своем сексуальном опыте очень откровенно, без оглядки на всевозможные табу, и при этом чрезвычайно остроумно и иронично. В книге много наготы, но она не самоцель, а средство донести до публики мысль, что полное сексуальное раскрепощение женщины еще не достигнуто, и за него стоит бороться. Об этом и других аспектах книги Катя Левина рассказала в интервью DW.

Deutsche Welle: В своей книге вы называете себя “секс-позитивной женщиной”. Что означает "секс-позитивность"?

Катя Левина: Это означает лишь, что сексуальность воспринимается как нечто совершенно нормальное, свойственное человеку, представляющее собой его основную потребность, то, чего не следует стыдиться, то есть нечто хорошее, а не плохое, грязное. В то же время это не означает, что сексуальность приобретает самое большое значение или должна играть очень важную роль в жизни всех людей. Просто она - в порядке вещей и положительно к ней относиться не возбраняется.

- Книга представляется мне как вклад в самоэмансипацию и эмансипацию женщин в целом. Что для вас послужило толчком к ее написанию?

- Мотивов к написанию книги было множество. В ней много автобиографических моментов, которые объединяют меня со многими женщинами. Наше окружение, общество воспитывают нас таким образом, чтобы мы подчинялись определенным стереотипам, соответствовали определенным ролям, будь то требования к нашему внешнему виду или необходимость вести себя так, как этого требуют представления о женственности. Я прошла через процесс избавления от них - шаг за шагом, - и этот процесс все еще продолжается.

Катя Левина

Я думаю, что это процесс, в котором сейчас находятся многие женщины, в том смысле, что они хотят выяснить, чего они сами хотят, за пределами характеристик, приписываемых им извне. Ведь этим атрибуциям мы неосознанно подчиняемся. Почему мы пользуемся, например, помадой или бритвой для бритья ног? Потому что считается, что женщина должна определенным образом выглядеть. То же самое можно сказать о многих других областях жизни.

- В книге не только описывается личный опыт, но и приводятся данные научных исследований, цитируются другие авторы. Почему и им, и вам важно было говорить и писать о женской сексуальности?

- Женская сексуальность, открыто обсуждаемая в обществе, является совершенно новым явлением. Долгое время эта тема как таковая отсутствовала в общественном дискурсе, а то, что о ней говорилось, говорилось мужчинами - учеными, врачами, философами. При этом у них не было положительного представления о женщине. Достаточно начать с того, что Ева соблазнила Адама, и женщина поэтому слыла воплощением греховности. Затем женщин сжигали на кострах - в том числе и за "похоть". У женщин не было своего голоса, а были лишь приписываемые им извне атрибуции.

Совершенно замечательно, по-моему, то, что в последние десятилетия, а особенно в последние годы женщины подают голос и говорят: "А ведь это все совсем не так, у нас своя, особенная сексуальность". Я бы сказала, разные виды женской сексуальности. И они не имеет ничего общего с прежними мифами, которые придумали мужчины, - например, что какие-то женщины не ощущают сексуального желания, или наоборот, что они достойны презрения, потому что слишком сексуальны. Ведь это тоже мужчины придумали - презирать женщин за их сексуальность.

- В книге речь идет и о сексуальном насилии, в том числе и о вашем личном опыте. Считаете ли вы книгу вкладом в дискуссию #MeToo?

- Я не считаю мою книгу явным вкладом в дискуссию #MeToo. Я считаю, что сексуальное насилие или сексуальные домогательства, которые всплыли на поверхность в ходе дискуссии #MeToo, являются лишь частью того, с чем сталкиваются женщины в нашем обществе, лишь частью того, в чем проявляется отсутствие равноправия. #MeToo - это лишь одна из множества сторон явления, показывающая нам, что в деле достижения равноправия еще очень много работы.

- Вы выступаете за то, чтобы были сняты табу с женского сексуального влечения, цитирую: "Что нам нужно, так это свобода проявлять нашу сексуальность так же беззастенчиво, как это делают мужчины". Ну, во-первых, все-таки не все мужчины беззастенчивы в проявлении своей сексуальности. А, во-вторых, возникает вопрос: почему женщинам вообще нужно равняться на мужчин? Не является ли это как раз признаком слабости женщин?

- Речь не о том, чтобы уподобиться мужчинам. Речь идет о глобальных представлениях в обществе о том, как мужчины в целом проявляют свою сексуальность, и о том, что в этом смысле считается нормальным. Я не хочу сказать, что мужчины только и думают о том, чтобы заняться сексом с каждой встречной. И конечно цель не в том, чтобы подобным образом вели себя женщины. Речь идет о том, как относятся к сексуальности в обществе. И если рассматривать этот вопрос в отношении каждого пола по отдельности, то мы увидим большую разницу.

Обложка книги “Она хочет“

Маленьким мальчикам, например, родители чаще, чем девочкам разрешают трогают свой половой орган, в то время, как половые органы девочек обладают своего рода нимбом неприкосновенности. Это ведет к тому, что девочки в более взрослом возрасте меньше мастурбируют, чем мальчики, то есть они не исследуют свое тело, не знакомятся с тем, что им нравится. А ведь путем самоудовлетворения этому учатся. Таким образом мужчины обладают гораздо более лучшим подходом к своему телу. Самоудовлетворение мужчин является более распространенной темой - и в СМИ, и на уроках полового просвещения, в то время как женское редко обсуждается.

Мужчин хвалят и уважают, когда они завоевывают многих женщин. Обществом принимаются и ситуации, когда мужчины изменяют женщинам или посещают проституток. А если женщина часто хочет секса, то ее сразу считают развратницей.

Я не хочу сказать, что надо все время заниматься сексом. Я хочу сказать, что у нас должны быть равные свободы. Суть в этом.

- Вы живете в так называемом "открытом" браке с вашим мужем, то есть у вас есть и другие сексуальные связи. Означает ли это, что вы на практике осуществляете феминистскую утопию?

- Думаю, что да. За этим стоит идея, что люди не принадлежат друг другу и что они не ограничивают друг друга в сексуальном и эмоциональном плане. Правда, я не думаю, что такая форма совместной жизни возможна для любых отношений и всех пар. Многие люди не хотят ограничивать другого и быть ограниченными самим, но для того, чтобы такая связь была успешной, необходимо очень много работать, в том числе и над собой, над своими слабостями, и все время оставаться в диалоге с партнером или партнершей. Я не могу сказать, что эта форма совместной жизни лучше, но, пожалуй, она более феминистская.