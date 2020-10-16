Дикпики: как в Германии борются с нежелательными пенисами

Эта проблема знакома многим женщинам, у которых есть аккаунты в соцсетях или на сайтах знакомств. Рано или поздно без повода и спроса в личку попадает откровенное фото мужского полового органа. Дикпики (от английского "dick pic" - "фото пениса"), присланные без согласия получательницы, - явление, распространенное во многих странах. Согласно исследованиям, сексуальные домогательства в интернете широко распространены.

По результатам опроса, проведенного правозащитной организацией Plan International в этом году среди 14 тысяч девочек и молодых женщин из разных стран, половина из них сталкивалась с харассментом такого рода в интернете. Больше трети получали фотографии или другие изображения с сексуальным подтекстом. И не важно, знает ли женщина того, кто демонстрирует на фото свое мужское достоинство, такой онлайн-эксгибиционизм обычно вызывает негативную реакцию. Даже в том случае, когда женщина не против флирта как такового, дикпик ее вряд ли порадует. Что уж говорить о фотографиях, которые рассылаются для того, чтобы оскорбить или разозлить - например, за проявление феминизма.

Финляндия: закон против дикпиков

С какой бы целью такие интимные фото ни присылали бы без согласия получательницы, во многих странах с ними уже активно борются. Например, в Финляндии власти планируют расширить понятие "сексуального домогательства" и включить вербальный харассмент, рассылку сообщений и снимков, в том числе дикпиков, в список преступных деяний.

Сейчас действия расцениваются как харассмент лишь при физическом контакте. Министерство юстиции собирается разработать соответствующий законопроект и вынести его на обсуждение в парламенте в следующем году. Если закон в новой версии будет принят, потенциально за нежелательные фото может грозить тюремное заключение сроком до шести месяцев. А как за дикпики наказывают в Германии?

Германия: борьба с дикпиками в теории и на практике

В немецком Уголовном кодексе есть параграф 184 о распространении порнографических записей. Согласно ему, тот, кто предоставляет подобную продукцию получателю, об этом не просившему, совершает преступление. Даже если получатель совершеннолетний. К таким записям относятся и фотографии пениса. Возможные последствия для любителей их рассылать - денежный штраф или даже лишение свободы вплоть до одного года.

В Германии дикпики без согласия получателя приравниваются к незаконному распространению порнографии

Однако жалобы на обидчиков такого сорта в суды Германии поступают редко. Стыдно, затратно по времени, да и с бюрократией связываться не хочется. Чтобы помочь пострадавшим женщинам, была создана платформа Dickstinction.com. Алгоритм прост: на этом сайте нужно указать дату получения дикпика, загрузить скриншот, назвать ник отправителя, если эротическое послание не анонимное, а также свой адрес. Компьютерная программа вносит данные в уже заготовленный юристами текст обращения в прокуратуру. Через несколько минут женщина получает pdf-файл и может отправлять его в местный полицейский участок. Все совершенно бесплатно. Идея такой платформы возникла полгода назад в Берлине. За основу был взят формуляр для оспаривания предупреждений, разработанный объединением хакеров Chaos Computer Club.

Сколько человек уже воспользовались платформой Dickstinction, подали жалобу и дошли до суда, неизвестно. Ее создатели видят лишь, сколько pdf-формуляров было скачано: несколько сотен с момента запуска сайта. Психологическую и юридическую поддержку жертвам сексуальных домогательств, в том числе и тех, кто получал дикпики, в Германии оказывает и ряд общественных организаций. Несмотря на четкую формулировку в законе, чаще всего до предъявления обвинения дело не доходит: если на отправителя дикпика жалуются впервые, преступное деяние считается малозначительным. Кроме того правоохранителям не всегда просто различить тонкую грань между эротикой и порно на таких фото. Последний громкий случай, о котором писали CМИ, был в 2018 году. Суд города Ростока присудил денежный штраф примерно в размере одной месячной зарплаты мужчине, отправившему дикпик подписчице в Facebook. Он, правда, потом извинился и попытался обжаловать судебное решение, но приговор остался в силе.

Галерея с дикпиками в телеэфире

Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме дикпиков, ведущие популярного среди молодежи в Германии телешоу Йоко (Joko Winterscheidt) и Клаас (Klaas Heufer-Umlauf) создали 15-минутный фильм о сексизме и сексуальных домогательствах, который показали в мае на телеканале ProSieben. Часть "Männerwelten" ("Мужские миры"), так называется фильм, - это галерея фотографий мужских гениталий, которые получали актриса и ведущая Палина Рожински (Palina Rojinski) и ее подруги. В фильме также зачитываются комментарии, свидетельствующие о харассменте. В телеэфире его посмотрели более двух миллионов зрителей, а в Youtube и Instagram фильм набрал более 20 миллионов просмотров.

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