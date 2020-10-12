Откровенные подробности о немцах и сексе

В каком возрасте немцы начинают половую жизнь? Часто ли они меняют сексуальных партнеров? Довольны ли своим опытом в постели? До сих пор сексуальная жизнь немцев не была тщательно изучена. Опросов, конечно, проводится очень много, но их лишь с натяжкой ли можно было считать репрезентативными. А новое исследование проливает свет на то, что происходит в спальнях бюргеров.

Ученые из института сексологии университетской клиники Гамбург-Эппендорф вместе с Федеральным ведомством просвещения в области здравоохранения впервые в Германии провели масштабный репрезентативный опрос, в котором участвовали почти пять тысяч человек из двух сотен немецких городов и деревень. Возраст респондентов - от 17 до 75 лет. Обнародованы первые данные. Чем же примечательна любовная жизнь современных немцев?

Как часто немцы занимаются сексом?

Общий результат подробных 50-минутных интервью дает основания полагать, что большинство немцев довольны своими партнерскими и сексуальными отношениями, несмотря на то, что некоторые опрошенные не отрицают того, что "ходили налево". Каждый пятый мужчина в Германии немец изменяет, среди женщин таковых 13 процентов.

Удовлетворенность интимной жизнью зависит от двух факторов: статуса отношений и состояния здоровья. Одиночки реже занимаются сексом, чем любовные пары. Но даже сексуально активные одиночки менее довольны своим опытом, чем те, кто состоит в партнерских отношениях. Правда, чем дольше люди вместе, тем меньше их устраивает секс. Зато в целом возраст не влияет на степень удовлетворенности.

По частоте занятий сексом немцы - в середине европейского "рейтинга"

Наиболее активную сексуальную жизнь в Германии ведут мужчины в возрасте от 36 до 45 лет и женщины от 26 до 35 лет. Но как часто среднестатистический немец вступает в интимную связь? 13 процентов опрошенных в возрасте от 18 до 36 лет делают это более десяти раз в месяц. В целом же в этом деле жители Германии проявляют сдержанность: четыре-пять раз в месяц - средний показатель. Если сравгивать с другими европейскими странами, то немцы находятся где-то посередине. С возрастом интерес к сексу ослабевает: после 66 лет половина опрошенных мужчин и лишь четверть женщин активно занимаются сексом. Но это не мешает даже пожилым немцам заводить знакомства на соответствующих онлайн-порталах.

Самый первый раз

Если посмотреть на возраст, когда немцы получают свой первый сексуальный опыт, то здесь прослеживаются социокультурные изменения. Сегодня в возрастной группе от 18 до 25 лет почти у половины интимная близость впервые происходит до наступления 17-летия. Среди тех, кто родился в середине 1940-х - 1950-х и чья молодость пришлась на годы сексуальной революции, "самый первый раз" до совершеннолетия был лишь у каждого пятого респондента.

Исследование дает представление и о количестве сексуальных партнеров. Отметим, что в большинстве своем обнародованные данные опроса охватывают только гетеросексуальные отношения. Немецкий мужчина в среднем за свою жизнь спит с десятью женщинами, у немки в постели оказывается шесть партнеров. Правда, ученые отмечают, что ради социального признания мужчины могут выдавать желаемое за действительное, а женщины, наоборот, боясь стигматизации, занижают эту цифру.

Секс и здоровье

Чем лучше опрошенные оценивали свое состояние здоровья, тем выше у них было число сексуальных контактов за прошедший месяц. Половина немцев с хроническими заболеваниями или инвалидностью считают свои проблемы со здоровьем помехой для занятий сексом.

Большинство осведомлены об инфекциях, передаваемых половым путем. Треть гетеросексуальных пар и 40 процентов гомо- и бисексуалов, живущих в Германии, заводят разговор на эту тему перед первым сексом. Причем молодые немцы намного лучше проинформированы, чем пожилые - частично благодаряурокам полового просвещенияв школе, как считают исследователи. При этом для предохранения от инфекций презервативы используют лишь 70 процентов одиночек и чуть больше половины тех, кто изменял своему постоянному партнеру или партнерше.

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