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Кинематограф

Публикации DW о кино - новости, статьи, интервью, галереи.

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Новости

8 марта 2024 г.

В Голливуде женщинам все реже достаются главные роли

1 марта 2024 г.

documenta в 2027 году будет, финансирование - под вопросом

26 февраля 2024 г.

Берлинале дистанцировался от антиизраильских выступлений

24 февраля 2024 г.

Главный приз Берлинале - у документального фильма "Дагомея"

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Контекст

Оскар - статуя

Шансы немцев на "Оскар" в 2024 году

Шансы немцев на "Оскар" в 2024 году

Германия с нынешней кинопремией связывает особые надежды. DW объясняет, почему это так.
Культура8 марта 2024 г.8 фото
Премьера фильма о Светлане Тихановской на фестивале "Артдокфест" в Риге

"Случайный президент". Кино о политическом пути Тихановской

"Случайный президент". Кино о политическом пути Тихановской

В Риге показали фильм о политическом пути Светланы Тихановской и непубличной стороне лидера белорусской оппозиции.
Политика4 марта 2024 г.
Гийом Кайо и Бен Рассел

Берлинале завершился скандалом. Его обвиняют в антисемитизме

Берлинале завершился скандалом. Его обвиняют в антисемитизме

По словам посла Израиля в ФРГ, под прикрытием свободы искусства на Берлинале имела место антисемитская риторика.
Культура26 февраля 2024 г.
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Мы - убийцы! Русский режиссер на Берлинале

Мы - убийцы! Русский режиссер на Берлинале

Интервью DW с режиссером Виктором Косаковским. Его фильм "Архитектон" - в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.
Конфликты23 февраля 2024 г.19:40 мин.
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Режиссер из Беларуси об ответственности за войну в Украине

Режиссер из Беларуси об ответственности за войну в Украине

В фильме "Нежелательное родство" Павел Можар задается вопросом о своей ответственности за войну России против Украины.
Общество20 февраля 2024 г.18:49 мин.
Исполнитель главной роли в фильме "Редакция" Дмитрий Багненко

Какое украинское кино покажут на Берлинале-2024

Какое украинское кино покажут на Берлинале-2024

Украина - не настолько в центре внимания киноматографистов, как в прошлом году. Но украинское кино на Берлинале есть.
Культура16 февраля 2024 г.
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