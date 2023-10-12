Кинематограф

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Публикации DW о кино - новости, статьи, интервью, галереи.
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Новости
08.03.2024
8 марта 2024 г.
В Голливуде женщинам все реже достаются главные роли
01.03.2024
1 марта 2024 г.
documenta в 2027 году будет, финансирование - под вопросом
26.02.2024
26 февраля 2024 г.
Берлинале дистанцировался от антиизраильских выступлений
24.02.2024
24 февраля 2024 г.
Главный приз Берлинале - у документального фильма "Дагомея"
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Контекст
Шансы немцев на "Оскар" в 2024 году
Шансы немцев на "Оскар" в 2024 году
Германия с нынешней кинопремией связывает особые надежды. DW объясняет, почему это так.
Культура
08.03.2024
8 марта 2024 г.
8 фото
"Случайный президент". Кино о политическом пути Тихановской
"Случайный президент". Кино о политическом пути Тихановской
В Риге показали фильм о политическом пути Светланы Тихановской и непубличной стороне лидера белорусской оппозиции.
Политика
04.03.2024
4 марта 2024 г.
Берлинале завершился скандалом. Его обвиняют в антисемитизме
Берлинале завершился скандалом. Его обвиняют в антисемитизме
По словам посла Израиля в ФРГ, под прикрытием свободы искусства на Берлинале имела место антисемитская риторика.
Культура
26.02.2024
26 февраля 2024 г.
Мы - убийцы! Русский режиссер на Берлинале
Мы - убийцы! Русский режиссер на Берлинале
Интервью DW с режиссером Виктором Косаковским. Его фильм "Архитектон" - в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.
Конфликты
23.02.2024
23 февраля 2024 г.
19:40 мин.
Режиссер из Беларуси об ответственности за войну в Украине
Режиссер из Беларуси об ответственности за войну в Украине
В фильме "Нежелательное родство" Павел Можар задается вопросом о своей ответственности за войну России против Украины.
Общество
20.02.2024
20 февраля 2024 г.
18:49 мин.
Какое украинское кино покажут на Берлинале-2024
Какое украинское кино покажут на Берлинале-2024
Украина - не настолько в центре внимания киноматографистов, как в прошлом году. Но украинское кино на Берлинале есть.
Культура
16.02.2024
16 февраля 2024 г.
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30 января 2024 г.
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Поговорили с режиссером о преподавании в Йеле, запрете говорить о сериале об Окрестина и крутом повороте в жизни.
Культура
26.01.2024
26 января 2024 г.
Сандра Хюллер - самая востребованная актриса Германии
Международное признание пришло к Сандре Хюллер после главной роли в фильме "Тони Эрдманн".
Культура
08.01.2024
8 января 2024 г.
Александр Роднянский о "команде Путина" и "Слове пацана"
"Оппенгеймер", Акунин, "Слово пацана". Кинопродюссер Александр Роднянский подводит культурные итоги года в интервью DW.
Общество
21.12.2023
21 декабря 2023 г.
Режиссер фильма о "Современнике": Уход Гармаша стал знаком
Никита Ефимов - о неожиданной концовке своего фильма, а также о том, как работать документалисту в условиях цензуры.
Культура
30.10.2023
30 октября 2023 г.
Режиссер из Латвии: Наш сосед убивает людей в Украине
От народного восстания в ГДР до кровавой борьбы за независимость в странах Балтии - эти фильмы актуальны и сегодня.
Культура
12.10.2023
12 октября 2023 г.