Марлен Дитрих: интересные факты и цитаты разных лет

Марлен Дитрих (Marlene Dietrich) успела сыграть десятки ролей в немом кино, спектаклях и ревю к моменту, когда в 1929 познакомилась с голливудским режиссером Джозефом фон Штернбергом. Он и пригласил ее на роль певицы Лолы-Лолы в звуковом фильме "Голубой ангел". В том же году она уехала в Голливуд, а через 10 лет, в 1939 году, приняла американское гражданство.

Марлен Дитрих: фотографии и цитаты разных лет Если бы я могла прожить жизнь еще раз, то повторила бы те же ошибки. Однако немного раньше, чтобы дольше пользоваться их последствиями. Wenn ich mein Leben noch einmal Leben könnte, würde ich die gleichen Fehler machen. Aber ein bisschen früher, damit ich mehr davon habe.

Марлен Дитрих: фотографии и цитаты разных лет Мужчина редко пребывает в таком же хорошем настроении, как тогда, когда рассказывает о самом себе. Selten ist ein Mann so gut gelaunt wie dann, wenn er von sich selbst erzählt.

Марлен Дитрих: фотографии и цитаты разных лет Когда две женщины сидят рядом, между ними сквозит. Wenn zwei Frauen nebeneinander sitzen, zieht es.

Марлен Дитрих: фотографии и цитаты разных лет Курить я начала во время войны. Это и сохранило мне здоровье. Ich begann während des Krieges zu rauchen. Es hält mich gesund.

Марлен Дитрих: фотографии и цитаты разных лет Милый комплимент похож на сэндвич: что-то особенное между двумя повседневностями. Ein hübsches Kompliment ist wie ein Sandwich: zwischen zwei Alltäglichkeiten etwas Besonderes.

Марлен Дитрих: фотографии и цитаты разных лет Мужчина охотнее видит дома неубранную постель и счастливую жену, чем образцово заправленную постель и недовольную жену... Заправляй постель и будь счастливой! Ein Mann findet zu Hause lieber ein ungemachtes Bett vor und eine glückliche Frau als ein ordentlich gerichtetes Bett und eine missmutige Frau... Mach das Bett und sei glücklich.

Марлен Дитрих: фотографии и цитаты разных лет Благоразумнее бояться жизни, чем смерти. Es ist vernünftiger, vor dem Leben Angst zu haben und nicht vor dem Tod.

Марлен Дитрих: фотографии и цитаты разных лет Протяни мужчине мизинец, он предложит тебе руку. Wenn man einem Mann den kleinen Finger reicht, bietet er seine ganze Hand.

Марлен Дитрих: фотографии и цитаты разных лет Почти каждая женщина хотела бы хранить верность, трудность лишь в том, чтобы найти мужчину, которому можно было бы хранить верность. Fast jede Frau wäre gern treu. Schwierig ist es bloß, den Mann zu finden, dem man treu sein kann.

Марлен Дитрих: фотографии и цитаты разных лет Настоящие друзья - те, которым можно позвонить в четыре утра. Die Freunde, die man um vier Uhr morgens anrufen kann, die zählen.



Марлен Дитрих - певица

Она была не только одаренной актрисой, но и талантливой певицей. В 1953 году в Лас-Вегасе Марлен Дитрих начала новую карьеру - в качестве певицы и конферансье. На экране Марлен Дитрих появлялась все реже. В 1960 году она приехала с гастролями в ФРГ. Ее концерт в Западном Берлине прошел с аншлагом. После песни "Ich hab noch einen Koffer in Berlin" ("У меня еще остался чемодан в Берлине") зал стоя аплодировал звезде. И первым поднялся Вилли Брандт (Willy Brandt) - тогда бургомистр Западного Берлина.

Марлен Дитрих - икона стиля

Марлен Дитрих часто меняла свой внешний вид, она любила эпатажно одеваться и задавала тон в моде. То, что она осмеливалась появляться на сцене в мужской одежде, было поначалу очень непривычным. Сегодня сценические костюмы и повседневные наряды Марлен Дитрих находятся в берлинском Музее кино и телевидения (Museum für Film und Fernsehen): три тысячи костюмов и 400 шляп!

Марлен Дитрих с дочерью

Личная жизнь Марлен Дитрих

Марлен Дитрих в 22 года вышла замуж за продюсера Рудольфа Зибера (Rudolf Sieber). В декабре 1924 года у них родилась дочь Мария - единственный ребенок Марлен Дитрих. Супруги жили вместе лишь несколько лет, но так никогда и не развелись официально. У голливудской дивы были десятки любовников. Среди наиболее известных любовных связей - романы с немецким писателем Ремарком (Erich Maria Remarque) и французским актером Жаном Габеном. Как-то Джон Кеннеди спросил Марлен Дитрих, почему она ушла от Габена. "Он хотел на мне жениться, - ответила она. - Я ненавижу браки и считаю их в высшей степени аморальным явлением".

Дитрих - одинокая звезда

В 1979 году произошел несчастный случай: актриса упала на сцене и получила сложный перелом бедра. С карьерой было покончено. В последние годы она вела затворнический образ жизни в своей парижской квартире неподалеку от набережной Сены. Она перестала приглашать к себе даже самых близких людей. 6 мая 1992 года Марлен Дитрих умерла в возрасте 90 лет в окружении фотографий своих друзей.

С Вилли Брандтом в Берлине, 1960 год

Марлен Дитрих - берлинка навсегда

Она родилась 27 декабря 1901 года в берлинском районе Шёнеберг. Этот же район стал и последним ее пристанищем: Марлен Дитрих была похоронена 16 мая 1992 года, через десять дней после смерти, на городском кладбище Фриденау (Friedenau), что на стыке двух берлинских районов - Темпельхоф и Шёнеберг. Она была положена в гроб в брючном костюме, что было отдельно оговорено в завещании.

В 2002 году Марлен Дитрих посмертно была удостоена титула почетного гражданина Берлина. Этой чести были также в свое время удостоены российский император Николай I, "железный канцлер" Отто фон Бисмарк (Otto von Bismark), бывшие канцлеры ФРГ Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer), Вилли Брандт (Willy Brandt), Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt) и Гельмут Коль (Helmut Kohl), президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган (Ronald Reagan), а также многочисленные деятели науки и искусства.

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