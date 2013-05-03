Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды

Несколько фильмов из жизни актрисы. Выбор кинокритиков, жюри и зрителей.
"Церемония", 1995 год
Фильм французского режиссера Клода Шаброля принял участие в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Исполнительницы главных ролей Изабель Юппер и Сандрин Боннер были удостоены Кубка Вольпи как лучшие актрисы.
"Мадам Бовари", 1991 год
Фильм режиссера Клода Шаброля - экранизация одноименного романа Гюстава Флобера.
"Кружевница", 1977 год
Фильм швейцарского режиссера Клода Горетта.
"8 женщин", 2002 год
Редкая (если не единственная) комедия в биографии Изабель Юппер. Фильм Франсуа Озона. Картина была удостоена приза "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале за актерский ансамбль.
"Женское дело", 1988 год
Фильм Клода Шаброля был номинирован на премию "Золотой глобус" как лучший иностранный. Изабель Юппер за игру в этой картине была удостоена Кубка Вольпи как лучшая актриса Венецианского кинофестиваля.
"Спасай, кто может (свою жизнь)", 1980 год
В этой картине Юппер сыграла проститутку по имени Изабель. Режиссер фильма - Жан-Люк Годар.
"Пианистка", 2001 год
Фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке был снят по мотивам одноименного романа Эльфриды Елинек, опубликованного в 1983 году. На Каннском фестивале 2001 года фильм получил рекордные три награды, включая Гран-при и приз за главную женскую роль Изабель Юппер.
"Она", 2016 год
Фильм-триллер Пола Верховена. За роль в этой картине Юппер была номинирована на "Оскар". Получила британскую кинопремию BAFTA, французского "Сезара" и "Золотой глобус".
"À propos de Joan", 2021
Режиссер - Лорен Ларивье. В главных ролях - Изабель Юппер и Ларс Айдингер (на фото). Премьера - 15 февраля 2022 года на Берлинале.
"Церемония", 1995 год
Фильм французского режиссера Клода Шаброля принял участие в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Исполнительницы главных ролей Изабель Юппер и Сандрин Боннер были удостоены Кубка Вольпи как лучшие актрисы.
"Мадам Бовари", 1991 год
Фильм режиссера Клода Шаброля - экранизация одноименного романа Гюстава Флобера.
"Кружевница", 1977 год
Фильм швейцарского режиссера Клода Горетта.
"8 женщин", 2002 год
Редкая (если не единственная) комедия в биографии Изабель Юппер. Фильм Франсуа Озона. Картина была удостоена приза "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале за актерский ансамбль.
"Женское дело", 1988 год
Фильм Клода Шаброля был номинирован на премию "Золотой глобус" как лучший иностранный. Изабель Юппер за игру в этой картине была удостоена Кубка Вольпи как лучшая актриса Венецианского кинофестиваля.
"Спасай, кто может (свою жизнь)", 1980 год
В этой картине Юппер сыграла проститутку по имени Изабель. Режиссер фильма - Жан-Люк Годар.
"Пианистка", 2001 год
Фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке был снят по мотивам одноименного романа Эльфриды Елинек, опубликованного в 1983 году. На Каннском фестивале 2001 года фильм получил рекордные три награды, включая Гран-при и приз за главную женскую роль Изабель Юппер.
"Она", 2016 год
Фильм-триллер Пола Верховена. За роль в этой картине Юппер была номинирована на "Оскар". Получила британскую кинопремию BAFTA, французского "Сезара" и "Золотой глобус".
"À propos de Joan", 2021
Режиссер - Лорен Ларивье. В главных ролях - Изабель Юппер и Ларс Айдингер (на фото). Премьера - 15 февраля 2022 года на Берлинале.