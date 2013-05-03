 Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 15.02.2022

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Культура и стиль жизни

Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды

Несколько фильмов из жизни актрисы. Выбор кинокритиков, жюри и зрителей.

  • Церемония, 1995 год

    "Церемония", 1995 год

    Фильм французского режиссера Клода Шаброля принял участие в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Исполнительницы главных ролей Изабель Юппер и Сандрин Боннер были удостоены Кубка Вольпи как лучшие актрисы.

  • Мадам Бовари, 1991 год

    "Мадам Бовари", 1991 год

    Фильм режиссера Клода Шаброля - экранизация одноименного романа Гюстава Флобера.

  • Кружевница, 1977 год

    "Кружевница", 1977 год

    Фильм швейцарского режиссера Клода Горетта.

  • 8 женщин, 2002 год

    "8 женщин", 2002 год

    Редкая (если не единственная) комедия в биографии Изабель Юппер. Фильм Франсуа Озона. Картина была удостоена приза "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале за актерский ансамбль.

  • Женское дело, 1988 год

    "Женское дело", 1988 год

    Фильм Клода Шаброля был номинирован на премию "Золотой глобус" как лучший иностранный. Изабель Юппер за игру в этой картине была удостоена Кубка Вольпи как лучшая актриса Венецианского кинофестиваля.

  • Спасай, кто может (свою жизнь), 1980 год

    "Спасай, кто может (свою жизнь)", 1980 год

    В этой картине Юппер сыграла проститутку по имени Изабель. Режиссер фильма - Жан-Люк Годар.

  • Пианистка, 2001 год

    "Пианистка", 2001 год

    Фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке был снят по мотивам одноименного романа Эльфриды Елинек, опубликованного в 1983 году. На Каннском фестивале 2001 года фильм получил рекордные три награды, включая Гран-при и приз за главную женскую роль Изабель Юппер.

  • Она, 2016 год

    "Она", 2016 год

    Фильм-триллер Пола Верховена. За роль в этой картине Юппер была номинирована на "Оскар". Получила британскую кинопремию BAFTA, французского "Сезара" и "Золотой глобус".

  • À propos de Joan, 2021

    "À propos de Joan", 2021

    Режиссер - Лорен Ларивье. В главных ролях - Изабель Юппер и Ларс Айдингер (на фото). Премьера - 15 февраля 2022 года на Берлинале.


  • Церемония, 1995 год

    "Церемония", 1995 год

    Фильм французского режиссера Клода Шаброля принял участие в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Исполнительницы главных ролей Изабель Юппер и Сандрин Боннер были удостоены Кубка Вольпи как лучшие актрисы.

  • Мадам Бовари, 1991 год

    "Мадам Бовари", 1991 год

    Фильм режиссера Клода Шаброля - экранизация одноименного романа Гюстава Флобера.

  • Кружевница, 1977 год

    "Кружевница", 1977 год

    Фильм швейцарского режиссера Клода Горетта.

  • 8 женщин, 2002 год

    "8 женщин", 2002 год

    Редкая (если не единственная) комедия в биографии Изабель Юппер. Фильм Франсуа Озона. Картина была удостоена приза "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале за актерский ансамбль.

  • Женское дело, 1988 год

    "Женское дело", 1988 год

    Фильм Клода Шаброля был номинирован на премию "Золотой глобус" как лучший иностранный. Изабель Юппер за игру в этой картине была удостоена Кубка Вольпи как лучшая актриса Венецианского кинофестиваля.

  • Спасай, кто может (свою жизнь), 1980 год

    "Спасай, кто может (свою жизнь)", 1980 год

    В этой картине Юппер сыграла проститутку по имени Изабель. Режиссер фильма - Жан-Люк Годар.

  • Пианистка, 2001 год

    "Пианистка", 2001 год

    Фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке был снят по мотивам одноименного романа Эльфриды Елинек, опубликованного в 1983 году. На Каннском фестивале 2001 года фильм получил рекордные три награды, включая Гран-при и приз за главную женскую роль Изабель Юппер.

  • Она, 2016 год

    "Она", 2016 год

    Фильм-триллер Пола Верховена. За роль в этой картине Юппер была номинирована на "Оскар". Получила британскую кинопремию BAFTA, французского "Сезара" и "Золотой глобус".

  • À propos de Joan, 2021

    "À propos de Joan", 2021

    Режиссер - Лорен Ларивье. В главных ролях - Изабель Юппер и Ларс Айдингер (на фото). Премьера - 15 февраля 2022 года на Берлинале.


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