Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды

"Пианистка", 2001 год

Фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке был снят по мотивам одноименного романа Эльфриды Елинек, опубликованного в 1983 году. На Каннском фестивале 2001 года фильм получил рекордные три награды, включая Гран-при и приз за главную женскую роль Изабель Юппер.