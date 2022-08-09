Режиссер из Берлина собирает голоса украинской войны

КонфликтыГерманияРежиссер из Берлина собирает голоса украинской войныTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфликтыГерманияНаталья Смоленцева09.08.20229 августа 2022 г.Собеседники режиссера из Берлина Натальи Ефимкиной рассказывают о том, каково жить в оккупации в Херсоне, работать с жертвами насилия в Киеве или воевать за Украину. Она записала уже несколько сотен часов разговоров с украинцами.https://www.dw.com/ru/regisseur-iz-berlina-sobiraet-golosa-ukrainskoj-vojny/video-62761127Реклама