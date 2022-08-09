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Режиссер из Берлина собирает голоса украинской войны

Наталья Смоленцева
9 августа 2022 г.

Собеседники режиссера из Берлина Натальи Ефимкиной рассказывают о том, каково жить в оккупации в Херсоне, работать с жертвами насилия в Киеве или воевать за Украину. Она записала уже несколько сотен часов разговоров с украинцами.

https://www.dw.com/ru/regisseur-iz-berlina-sobiraet-golosa-ukrainskoj-vojny/video-62761127
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