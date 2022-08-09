Режиссер из Берлина собирает голоса украинской войны

Наталья Смоленцева

09.08.2022 9 августа 2022 г.

Собеседники режиссера из Берлина Натальи Ефимкиной рассказывают о том, каково жить в оккупации в Херсоне, работать с жертвами насилия в Киеве или воевать за Украину. Она записала уже несколько сотен часов разговоров с украинцами.