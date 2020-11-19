Скандальные проекты Грегора Шнайдера

"Грегор Шнайдер: мертвые пространства" ("Gregor Schneider: Tote Räume") - так называется беспрецедентная экспозиция в музее современного искусства West Den Haag, расположившегося в здании, где ранее находилось посольство США в Нидерландах. Это первая персональная выставка всемирно известного немецкого художника Грегора Шнайдера (Gregor Schneider) в Нидерландах. Он работает в жанре художественной инсталляции, наиболее известен манипуляциями с архитектурными объектами. Его проекты не раз возмущали общественность в самой Германии и за ее пределами.

От живописи и фотографии - к трансформации интерьеров

Грегор Шнайдер родился 5 апреля 1969 года в западногерманском Райдте. Позже этот городок был включен в состав Мёнхенгладбаха. Родители художника, владельцы фабрики по производству листового свинца, никакого отношения к искусству не имеют. Долгое время мать и отец надеялись, что сын переймет их дело. Однако по окончании гимназии в 1988 году Грегор твердо решил посвятить свою жизнь искусству, которое изучал затем в художественных академиях Дюссельдорфа, Мюнстера и Гамбурга.

Инсталляция "Детская комната" (2008)

В подростковом возрасте Грегор Шнайдер увлекся живописью и фотографией, а когда ему исполнилось 14 лет, организовал свою первую выставку. "Пубертатное настроение" ("Pubertäre Verstimmung") - такое название он дал своей экспозиции. На одной из выполненных Шнайдером фоторабот, был изображен сам художник, причем возлежащий в гробу. Забраться туда проблем не составляло: во время учебы в гимназии Грегор подрабатывал носильщиком гробов в похоронном бюро. В 16-летнем возрасте, однако, Шнайдер выбрал для себя другую нишу в искусстве: он взялся за постижение сложных взаимоотношений человека и пространства, а также тонкостей взаимосвязи места и состояния души - и стал заниматься тем, что делает по сей день: создавать и трансформировать интерьеры.

''Мертвый дом'' и ''Золотой лев'' в Венеции

В 1985 году родители передали в распоряжение Шнайдера пустующий дом, который ранее сдавался в аренду. Сын начал ремонтировать обветшалое строение и переделывать комнату за комнатой, встраивая в помещения новые стены, врезая новые окна, замуровывая в стены различные предметы, настилая новые полы и меняя освещение. Трудился всегда один. Даже выполняя тяжелую физическую работу, за помощью ни к кому не обращался. В результате получилась структура, похожая на лабиринт, в котором живут не люди, а замурованные в стены предметы. Страдающим клаустрофобией людям преодолевать лабиринт не рекомендуется: в нем есть настолько узкие места, что там ощущаешь себя, как в гробу.

Более 20 лет продолжался проект, названный "Haus u r" ("Мертвый дом"). Часть дома была воспроизведена в немецком павильоне на Венецианской биеннале в 2001 годую Проект был удостоен "Золотого льва" - главного приза международной художественной биеннале.

Грегор Шнайдер в "Мертвом доме"

В продолжение идеи ''Черного квадрата''

В 2005 году на Венецианской биеннале Грегор Шнайдер собирался продемонстрировать черный куб - обтянутый черной тканью блок высотой 15 метров, напоминавший как "Черный квадрат" Малевича, так и Каабу - мусульманскую святыню в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам в Мекке.

Черный куб в Гамбурге

В соответствии с задумкой художника местом инсталляции "Cube" должна была стать площадь Святого Марка в Венеции. Однако из опасения, что это может оскорбить религиозные чувства мусульман, а также создать лишние проблемы туристам, ему было отказано. Позднее Шнайдеру удалось получить разрешение на установку своей инсталляции в Гамбурге.

Напоминание о еврейских памятниках

В 2014 году местом инсталляции Шнайдера стала бывшая синагога, расположенная в центре городка Штоммельн под Кельном, проданная в конце 1930-х фермеру и долгое время использовавшаяся как сарай. В 1970-х местные власти выкупили ее и отреставрировали. Сейчас в ней организуют арт-проекты, связанные с культурой памяти. Грегор Шнайдер создал для бывшей синагоги новый фасад, за счет чего она стала выглядеть снаружи, как обычный жилой дом, попасть внутрь которого, однако, было невозможно.

Трансформированная синагога

Таким образом Шнайдер напомнил о том, что после Второй мировой войны многие синагоги в Германии были перестроены и больше не используются по назначению.

Строительный мусор из дома Геббельса

Необычная выставка Грегора Шнайдера открылась в 2014 году в Варшаве. Ее экспонатами стали камни и щебень - все, что осталось от дома, где родился главный пропагандист "третьего рейха" Йозеф Геббельс (Joseph Goebbels). Годом ранее этот дом, расположенный на родине Шнайдера, в Райдте, был выставлен на продажу, и художник выкупил его - с тем, чтобы разрушить здание изнутри, а строительный мусор выставить на всеобщее обозрение в арт-галерее, которая расположена неподалеку от исторического центра Варшавы, сильно пострадавшего от бомбардировок во время Второй мировой войны. "Эта работа должна напоминать и предостерегать", - заявил тогда художник.

Дом, где родился Геббельс

Неудавшийся эксперимент

В 2008 году Грегор Шнайдер спровоцировал по-настоящему громкий скандал. Он объявил, что намерен поместить в экспозицию музея западногерманского Крефельда умирающего естественной смертью человека - с тем, чтобы показать людям "красоту смерти". Намерение художника вызвало большой шум. Его обвиняли в злоупотреблении свободой творчества и провокациях. Шнайдер получал угрозы по телефону и электронной почте. В итоге от замысла пришлось отказаться.

Востребованный преподаватель

При всем том, что творчество Грегора Шнайдера сопровождается скандалами, этот художник очень востребован как преподаватель. В качестве приглашенного профессора он читал лекции в художественном институте De Ateliers в Амстердаме, в Высшей школе изобразительных искусств в Гамбурге, в Датской королевской академии изящных искусств в Копенгагене, в Берлинском университете искусств, Мюнхенской академии художеств. С 2016 года Грегор Шнайдер преподает в Дюссельдорфской академии художеств.

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