Сто известных художников дарят свои картины в пользу беженцев

В подвале Художественного музея в Бонне, напротив пустых гардеробных, открылась благотворительная выставка-лотерея "Heart - 100 artists. 1 mission" ("Сердце. 100 художников. 1 миссия"). На ней представлены фотографии, рисунки, картины и небольшие скульптуры, подаренные в рамках этого благотворительного проекта боннской организации UNO Flüchtlingshilfe, которая является партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Такая кампания по сбору средств для беженцев проводится впервые.

Представлены работы 100 художников

Эта акция стала возможной благодаря сотне всемирно известных деятелей искусства. Среди них - американская художница-неоконцептуалистка Дженни Хольцер, немецкие художники Йохен Герц (Jochen Gerz), Руне Милдс (Rune Mields), Ансельм Кифер (Anselm Kiefer), датский художник Олафур Элиассон, британско-индийский скульптор Аниш Капура, немецкий скульптор Маркус Люперц (Markus Lüpertz). Выставка включает и работы местных жителей, которые долгое время были активны в сфере помощи беженцам, например, Вольфганга Нидеккена (Wolfgang Niedecken), художника, музыканта и фронтмена кельнской рок-группы BAP.

Снимок Херлинде Кельбл: афганская женщина в лагере беженцев на итальянском острове Лампедуза

"Это сто художников, которые вместе с нами хотят проявить солидарность с почти 80 миллионами человек, которые были вынуждены покинуть свою родину и теперь разбросаны по всему миру", - подчеркивает в интервью DW Петер Руэнштрот-Бауэр (Peter Ruhenstroth-Bauer), глава объединения UNO Flüchtlingshilfe.

Принять участие в лотерее может каждый, кто купит один или несколько из 25 тысяч лотерейных билетов стоимостью от 40 евро. Эта символическая сумма соответствует 40-летнему юбилею немецкой организации - партнера Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.

Заплатив за билет 40 евро или, по желанию, больше, участники лотереи получают шанс выиграть ценный рисунок или картину, небольшую скульптуру или качественную фотографию. Немецкий фотограф Мартин Шёллер (Martin Schoeller), который живет и работает в Нью-Йорке, например, подарил для этого проекта сделанный им снимок бывшего президента США Барака Обамы в маленьком формате - многим он известен только как фотопортрет крупным планом.

Работа американской художницы-неоконцептуалистки Дженни Хольцер

В лотерее принимают участие и другие известные фотографы, представляющие дюссельдорфскую школу фотографии: Регина Шмекен (Regina Schmeken), Томас Руфф(Thomas Ruff), Кандида Хёфер (Candida Höfer). Некоторые снимки - исторические кадры, например "Падение Стены" (1989) Барбары Клемм (Barbara Klemm), другие отражают актуальные темы, например, Херлинде Кельбль (Herlinde Koelbl) сфотографировала афганскую женщину в лагере беженцев на итальянском острове Лампедуза.

Необычный формат и шансы на выигрыш

На первом этапе организации этого благотворительного проекта формат "лотерея" стал препятствием для немецкой бюрократии. Дело в том, что в Германии у государства монополия на азартные игры. После тщательной проверки акция все же была разрешена. Художников попросили предоставить работы в компактном формате DIN A5. Экспозицию планируется провести в нескольких музеях Германии. 100 арт-объектов можно будет увидеть в Художественном музее в Бонне до 13 сентября 2020 года. Затем она будет развернута в гамбургском музее Hamburger Kunsthalle (с 20 октября по 8 ноября) и в берлинском музее современного искусства Berlinische Galerie (с 18 по 26 ноября). Небольшой размер артефактов поможет минимизировать расходы на их транспортировку и установку в выставочных залах. Фирмы, которые помогают с логистикой, в рамках этого проекта работают бесплатно.

Картина немецкого художника Йорга Херольда "Landleben"

Во время этих трех выставок посетители смогут приобрести благотворительные лотерейные билеты, которые будут разыграны в последний день работы экспозиции в Берлине. Устроители акции утверждают, что у его участников высокие шансы на выигрыш - 1:250. Счастливых обладателей произведений искусства окажется ровно сто человек. Коммерческая перепродажа выигранных ими работ запрещена в течение пяти лет. Организаторы проекта надеются выручить более одного миллиона евро от продажи билетов. Эти средства будут перечислены на счет Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.

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