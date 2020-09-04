"Сожрать беженцев"? Провокационное искусство сострадания

Пять лет назад Ангела Меркель произнесла, возможно, свою самую известную и наиболее часто цитируемую фразу: "Мы справимся" ("Wir schaffen das"). Тогда в течение нескольких недель границу ФРГ пересекли десятки тысяч беженцев. Большинство - из Сирии, а также стран Северной Африки, Ирака и Афганистана.

Ситуация с беженцами нашла отражение в творчестве известных художников, режиссеров, музыкантов. Среди прибывших в Германию также оказалось много людей творческих профессий, и некоторым удалось устроить свою судьбу на новом месте, найдя работу по специальности или периодически участвуя в различных акциях, перформансах, спектаклях, концертах.

Смотрите также:

Снимок, который потряс мир, и другие фотографии 2015-2016 годов