 ″Сожрать беженцев″? Провокационное искусство сострадания | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

"Сожрать беженцев"? Провокационное искусство сострадания

Судьбы людей, покинувших свой дом, нашли свое отражение в творчестве известных художников, режиссеров, музыкантов. В подборке DW - десять примеров и проектов.

  • Инсталляция Apolide, Локарно

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Инсталляция "Apolide", Локарно

    Швейцарский художник Оппи де Бернардо (Oppy De Bernardo) в 2018 году превратил центральную площадь Локарно (Швейцария) в огромный и разноцветный остров, символизирующий готовность Европы спасти и принять нуждающихся в поддержке людей. На создание инсталляции ушло несколько тысяч детских плавательных кругов.

  • Скульптура памяти Айлана Курди, Рим

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Скульптура памяти Айлана Курди, Рим

    Папа римский Франциск подарил это символическое напоминание о трагической смерти сирийского мальчика Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Айлан Курди - трехлетний мальчик, погибший в сентябре 2015 года при попытке его семьи пересечь Средиземное море. Фотографии его тела, вынесенного на побережье Турции, были опубликованы в СМИ и привлекли всеобщее внимание.

  • Акция Flüchtlinge fressen, Берлин

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Акция "Flüchtlinge fressen", Берлин

    Акционисты из группы "Центр политической красоты" (Zentrum für Politische Schönheit) в 2016 году устновили в центре Берлина клетку с тиграми. Акция называлась "Сожрать беженцев". Цель: чтобы люди задались вопросом, почему беженцы не могут прилелеть в Европу, а вынуждены тонуть в море? "Зачем мучить людей? Может, проще скормить их хищникам?" Акция вызвала неоднозначную реакцию публики.

  • Выставка New Citizens, Франкфурт-на-Майне

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Выставка "New Citizens", Франкфурт

    В 2017 году на нескольких зданиях в центре Франкфурта появились вот такие крупноформатные фотопортреты беженцев. Фотохудожник Витус Салошанка (Vitus Saloshanka) решил путем этой выставки в открытом городском пространстве обратить внимание жителей Германии на то, что в страну прибыла не безликая масса людей.

  • Инсталляция в память об утонувших, Берлин

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    В память об утонувших, Берлин

    Китайский художник Ай Вэйвэй в своих работах не раз поднимал тему миграционного кризиса в мире. В 2016 году он обернул колонны берлинского Концертного зала в оранжевые спасательные жилеты - в память о тех людях, которые покинули свой старый дом, а до нового так и не смогли добраться.

  • Опера Набукко, Гамбург

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Опера "Набукко", Гамбург

    Режиссер Кирилл Серебренников перенес действие в наше время. Знаменитый хор "Va, pensiero" (изначально хор иудейских изгнанников, плачущих в вавилонском плену) исполнили беженцы из Сирии, Египта и Афганистана, живущие в Гамбурге. Постановщикам было важно вывести на сцену людей, которые на личном примере знают, каково это - жить вдали от разрушенной родины. Премьера состоялась в марте 2019 года.

  • Futur Drei, кадр из фильма

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Фильм "Futur Drei", Берлин

    Фильм "Futur Drei" (на русский перевели как "Никаких обид") снял немецкий режиссер иранского происхождения Фараз Шариат (Faraz Shariat). На Берлинале 2020 года картина получила приз "Тедди" как лучший фильм, затрагивающий проблемы ЛГБТ+, из показанных на фестивале. В нем - история разных поколений мигрантов-беженцев, драма о принятии себя и поиске своего места в жизни.

  • Портрет Меркель

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Выставка "The Vulnerability", Гамбург

    В 2017 году в Гамбурге прошла выставка картин сирийского художника Абдаллы Аль Омари: мировые лидеры представлены в образе простых людей - беженцев, вынужденных покинуть свой дом из-за войны. Мораль экспозиции: никто не застрахован от последствий войны, и каждый заслуживает сочувствия и поддержки. Аль Омари родился и жил в Сирии, был вынужден бежать из-за военных действий.

  • Инсталляция When We Were Exhaling Images, Кассель

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    "When We Were Exhaling Images", Кассель

    На международной художественной выставке Documenta в 2017 году в Касселе была представлена эта работа курдского художника Хивы К. Он сам в 1999 году вынужден был покинуть Ирак и сейчас живет в Берлине. Его инсталляция создана из 20 огромных бетонных труб, имитирующих те, в которых устроили себе ночлег беженцы в Греции.

  • Проект Kein Haus für alle, Карлсруэ

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Проект "Kein Haus für alle", Карлсруэ

    Название проекта можно перевести как "Не дом для всех". Построили его в 2017 году перед бывшей резиденцией маркграфов и великих герцогов Бадена в Карлсруэ местные жители вместе с беженцами в рамках интеграционного проекта. Использовали строительные леса и прочие материалы, оставшиеся от ремонтных работ, проводившихся во дворце. Дом вроде есть, но жить в нем пока еще можно с трудом...

    Автор: Дарья Брянцева


  • Инсталляция Apolide, Локарно

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Инсталляция "Apolide", Локарно

    Швейцарский художник Оппи де Бернардо (Oppy De Bernardo) в 2018 году превратил центральную площадь Локарно (Швейцария) в огромный и разноцветный остров, символизирующий готовность Европы спасти и принять нуждающихся в поддержке людей. На создание инсталляции ушло несколько тысяч детских плавательных кругов.

  • Скульптура памяти Айлана Курди, Рим

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Скульптура памяти Айлана Курди, Рим

    Папа римский Франциск подарил это символическое напоминание о трагической смерти сирийского мальчика Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Айлан Курди - трехлетний мальчик, погибший в сентябре 2015 года при попытке его семьи пересечь Средиземное море. Фотографии его тела, вынесенного на побережье Турции, были опубликованы в СМИ и привлекли всеобщее внимание.

  • Акция Flüchtlinge fressen, Берлин

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Акция "Flüchtlinge fressen", Берлин

    Акционисты из группы "Центр политической красоты" (Zentrum für Politische Schönheit) в 2016 году устновили в центре Берлина клетку с тиграми. Акция называлась "Сожрать беженцев". Цель: чтобы люди задались вопросом, почему беженцы не могут прилелеть в Европу, а вынуждены тонуть в море? "Зачем мучить людей? Может, проще скормить их хищникам?" Акция вызвала неоднозначную реакцию публики.

  • Выставка New Citizens, Франкфурт-на-Майне

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Выставка "New Citizens", Франкфурт

    В 2017 году на нескольких зданиях в центре Франкфурта появились вот такие крупноформатные фотопортреты беженцев. Фотохудожник Витус Салошанка (Vitus Saloshanka) решил путем этой выставки в открытом городском пространстве обратить внимание жителей Германии на то, что в страну прибыла не безликая масса людей.

  • Инсталляция в память об утонувших, Берлин

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    В память об утонувших, Берлин

    Китайский художник Ай Вэйвэй в своих работах не раз поднимал тему миграционного кризиса в мире. В 2016 году он обернул колонны берлинского Концертного зала в оранжевые спасательные жилеты - в память о тех людях, которые покинули свой старый дом, а до нового так и не смогли добраться.

  • Опера Набукко, Гамбург

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Опера "Набукко", Гамбург

    Режиссер Кирилл Серебренников перенес действие в наше время. Знаменитый хор "Va, pensiero" (изначально хор иудейских изгнанников, плачущих в вавилонском плену) исполнили беженцы из Сирии, Египта и Афганистана, живущие в Гамбурге. Постановщикам было важно вывести на сцену людей, которые на личном примере знают, каково это - жить вдали от разрушенной родины. Премьера состоялась в марте 2019 года.

  • Futur Drei, кадр из фильма

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Фильм "Futur Drei", Берлин

    Фильм "Futur Drei" (на русский перевели как "Никаких обид") снял немецкий режиссер иранского происхождения Фараз Шариат (Faraz Shariat). На Берлинале 2020 года картина получила приз "Тедди" как лучший фильм, затрагивающий проблемы ЛГБТ+, из показанных на фестивале. В нем - история разных поколений мигрантов-беженцев, драма о принятии себя и поиске своего места в жизни.

  • Портрет Меркель

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Выставка "The Vulnerability", Гамбург

    В 2017 году в Гамбурге прошла выставка картин сирийского художника Абдаллы Аль Омари: мировые лидеры представлены в образе простых людей - беженцев, вынужденных покинуть свой дом из-за войны. Мораль экспозиции: никто не застрахован от последствий войны, и каждый заслуживает сочувствия и поддержки. Аль Омари родился и жил в Сирии, был вынужден бежать из-за военных действий.

  • Инсталляция When We Were Exhaling Images, Кассель

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    "When We Were Exhaling Images", Кассель

    На международной художественной выставке Documenta в 2017 году в Касселе была представлена эта работа курдского художника Хивы К. Он сам в 1999 году вынужден был покинуть Ирак и сейчас живет в Берлине. Его инсталляция создана из 20 огромных бетонных труб, имитирующих те, в которых устроили себе ночлег беженцы в Греции.

  • Проект Kein Haus für alle, Карлсруэ

    Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

    Проект "Kein Haus für alle", Карлсруэ

    Название проекта можно перевести как "Не дом для всех". Построили его в 2017 году перед бывшей резиденцией маркграфов и великих герцогов Бадена в Карлсруэ местные жители вместе с беженцами в рамках интеграционного проекта. Использовали строительные леса и прочие материалы, оставшиеся от ремонтных работ, проводившихся во дворце. Дом вроде есть, но жить в нем пока еще можно с трудом...

    Автор: Дарья Брянцева


Пять лет назад Ангела Меркель произнесла, возможно, свою самую известную и наиболее часто цитируемую фразу: "Мы справимся" ("Wir schaffen das"). Тогда в течение нескольких недель границу ФРГ пересекли десятки тысяч беженцев. Большинство - из Сирии, а также стран Северной Африки, Ирака и Афганистана.

Ситуация с беженцами нашла отражение в творчестве известных художников, режиссеров, музыкантов. Среди прибывших в Германию также оказалось много людей творческих профессий, и некоторым удалось устроить свою судьбу на новом месте, найдя работу по специальности или периодически участвуя в различных акциях, перформансах, спектаклях, концертах.

Смотрите также:
Снимок, который потряс мир, и другие фотографии 2015-2016 годов

  • Беженцы на берегу Средиземного моря

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Первая цель - выжить

    Убегая от войны и горя в 2015-2016 годах, сотни тысяч человек, прежде всего из Сирии, устремились в Европу через Турцию и Грецию. На греческих островах Самос, Лесбос, Хиос все еще находятся около 10 000 беженцев. С января по май 2017 года туда прибыли еще более 6 000 человек.

  • Беженцы в Словении

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Пешком в Европу

    Миллионы мигрантов пытались в 2015-2016 годах попасть в Западную Европу из Греции и Турции по так называемому "балканскому маршруту": пешком через Македонию, Сербию, Венгрию. Поток беженцев прекратился лишь тогда, когда многие страны закрыли свои границы и маршрут перестал действовать. Сегодня беженцы устремляются в Европу по Средиземному морю. Их морской путь начинается у берегов Ливии.

  • Фото утонувшего сирийского мальчика на руках у мужчины

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Снимок, который потряс мир

    Эта фотография в сентябре 2015 года потрясла весь мир: на один из турецких пляжей волнами вынесло тело утонувшего трехлетнего сирийского мальчика Айлана Курди. Фото появилось во всех социальных сетях и стало символом миграционного кризиса и трагедии сирийских беженцев.

  • Беженцы пытаются влезть в переполненный поезд

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Последняя попытка

    Зная, что путь в Европу скоро будет закрыт, тысячи беженцев в отчаянии пытались добраться до Хорватии в переполненных поездах и автобусах. Несколько дней спустя, в октябре 2015 года, Венгрия официально закрыла свои границы. Одновременно на территории страны появился лагерь, в котором вынуждены были жить беженцы, ожидая официального разрешения о предоставлении им убежища в ЕС.

  • Венгерская журналистка подставила подножку сирийскому беженцу

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Нападения на беженцев

    Этот кадр в сентябре 2015 года вызвал всеобщее возмущение: венгерская журналистка Петра Ласло подставила подножку бегущему сирийскому мужчине, который нес на руках своего сына. Он пытался прорваться через полицейский кордон недалеко от границы Венгрии с Сербией. На самом пике миграционного кризиса все громче стали звучать голоса недовольных хлынувшим в Европу потоком беженцев.

  • Беженцы пытаются перейти реку

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Официальное закрытие границ

    Официальное закрытие "балканского маршрута" в марте 2016 года привело к беспорядкам и столкновениям с полицией на участках границ, где застряли тысячи беженцев. Многие пытались пересечь границы, минуя контроль, как, например, эта группа беженцев на границе Греции и Македонии.

  • Мальчик, пострадавший от военных действий в Алеппо

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Чудовищные кадры

    Ребенок в пыли и крови - это фото 5-летнего Омрана из Алеппо шокировало общественность и в 2016 году стало символом ужасов гражданской войны в Сирии и страданий мирных жителей. Год спустя в социальных сетях появились фото и видео этого же мальчика с отцом, но уже улыбающегося и здорового. А сторонники Башара Асада раскритиковали Запад за то, что первый снимок был использован в целях пропаганды.

  • Беженцы в Идомени

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Неизвестность в чужой стране

    Под проливным дождем сирийский беженец несет на руках свою дочь в греческом Идомени на границе с Македонией. Он надеется, что его семья вскоре окажется в безопасности. Согласно дублинским соглашениям, прошение о предоставлении убежища может быть подано мигрантами лишь в той стране ЕС, которую они пересекают первой. Поэтому многих беженцев отправляют обратно.

  • Беженцы с фотографиями Меркель на вокзале в Мюнхене

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    В надежде на помощь

    Германия остается целью номер один для большинства беженцев, хотя вследствие большого потока желающих получить убежище в ФРГ миграционная политика страны была ужесточена. Ни одно государство ЕС не приняло столько беженцев, сколько Германия - около 1,2 млн человек. Многие вновь прибывшие безмерно благодарны канцлеру Ангеле Меркель за проводимую ею миграционную политику.

  • Ликвидация лагеря в Кале

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Ликвидация лагеря в Кале

    На севере Франции, в Кале, в октябре 2016 года власти ликвидировали стихийный лагерь беженцев. При этом в нем вспыхнул пожар. Около 6 500 беженцев, проживавших здесь, должны были отправиться в другие места. Спустя полгода после ликвидации лагеря гуманитарные организации сообщили о множестве несовершеннолетних, которые находятся в окрестностях Кале, не имея крыши над головой.

  • Беженцы в Средиземном море

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Морские патрули, спасающие беженцев

    Несмотря на огромный риск, многие беженцы, спасаясь от войны и нищеты, решают добраться в Европу по морю. Резиновые лодки с мигрантами регулярно терпят бедствие в Средиземном море. Только в 2017 году 1 800 человек, отважившихся на такое опасное путешествие, утонули в море. В 2016 году число погибших составило 5 000.

  • В Ливии процветает торговля людьми

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Бесправие и отчаяние беженцев в Ливии

    Тысячи человек из Северной Африки и Ближнего Востока находятся в лагерях для беженцев на территории Ливии, стремясь добраться до Европы по морю. Бизнес контрабандистов и торговцев людьми здесь процветает. По данным гуманитарных организаций, в лагерях для беженцев чудовищные условия существования. Проституция и современное рабство - не редкость. Но все же люди надеются на лучшее будущее в Европе.

    Автор: Шарлотте Хаусведель, Наталья Позднякова


Контекст

Число соискателей убежища в ФРГ превысило 1,8 миллиона человек

Выходцы из России в 2019 году были среди тех иностранцев, которым в Германии чаще всего отказывали в предоставлении убежища.  

Беженцев не пустят в Германию из-за коронавируса

По распоряжению главы МВД Германии беженцы попали в категорию иностранцев, которых будут разворачивать на границе. До этого въезд в Германию для них был свободным.  

Опрос: Немцы готовы принимать больше беженцев из кризисных регионов

ЕС следует предотвращать незаконное пересечение его границ и вместо этого забирать больше беженцев непосредственно из кризисных регионов, следует из опроса, проведенного институтом Infratest-Dimap.  

Расследование DW: кто атакует шлюпки с беженцами у греческих берегов

Люди в масках нападают на лодки с беженцами, пытающихся добраться до берегов Греции, протыкают шлюпку ножом и разбивают мотор. Кто за этим стоит - самодеятельные противники миграции или греческие власти?  

Число соискателей убежища в Европе в 2019 году вновь возросло

По данным Европейского бюро по оказанию поддержки просителям убежища (EASO), в 2019 году подано 738 425 заявлении на получения убежища в Европе, что на 11 процентов больше, чем годом ранее.  

Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев

В этой галерее - проекты о беженцах и/или созданные при их участии.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Решение Меркель открыть границы: как оценивают его спустя пять лет?  

Миграционная политика Германии - что изменилось?  

Коронавирус остановил помощь беженцам?  

В Эгейском море неизвестные нападают на лодки беженцев, чтобы те не добрались до Греции  

Как в Эгейском море бросают беженцев  

Также по теме

Hungary Migrants

Справилась ли ФРГ с миграционным кризисом: цифры и факты 04.09.2020

Фразу Ангелы Меркель "Мы справимся!", ставшую девизом ее миграционной политики, в ФРГ обсуждают по сей день. Официальные факты и цифры показывают, удалось ли канцлеру сдержать обещание.

Инсталляция Apolide, Локарно

Как художники привлекают внимание к проблемам беженцев 04.09.2020

В этой галерее - проекты о беженцах и/или созданные при их участии.

Ankunft von Flüchtlingen am Bahnhof München

Миграционный кризис пять лет спустя: справилась ли ФРГ с интеграцией беженцев? 26.08.2020

В 2015 году границу Германии пересекли сотни тысяч беженцев."Мы справимся", - заявила тогда канцлер ФРГ Ангела Меркель. Удалось ли ей претворить свое обещание в жизнь?

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW