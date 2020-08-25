Миграционный кризис пять лет спустя: справилась ли ФРГ с интеграцией беженцев?

В 2015 году границу Германии пересекли сотни тысяч беженцев."Мы справимся", - заявила тогда канцлер ФРГ Ангела Меркель. Удалось ли ей претворить свое обещание в жизнь?
Самым запоминающимся высказыванием канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), пожалуй, стала ее знаменитая фраза "Мы справимся" ("Wir schaffen das"), произнесенная в августе 2015 года. Тогда в течение всего нескольких недель границу ФРГ пересекли десятки тысяч беженцев, прибывших в ЕС по так называемому "балканскому маршруту", а затем застрявших в Венгрии. Большинство новоприбывших составили выходцы из Сирии, а также стран Северной Африки, Ирака и Афганистана.
Меркель распорядилась пустить беженцев в Германию даже несмотря на то, что согласно Дублинскому соглашению, человек должен подавать ходатайство о получении убежища в той стране, где впервые пересек границу Евросоюза. В результате в 2015 году в ФРГ было подано около миллиона, а в 2016 году - еще 750 000 таких заявлений.
"Были моменты, когда ситуация выходила из-под контроля"
Теперь же, спустя пять лет, немецкие политики оценивают действия Меркель по-разному. Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere), в ту пору возглавлявший министерство внутренних дел ФРГ, признался в интервью телеканалу ARD, что "были моменты, когда ситуация выходила из-под контроля".
Его преемник на этом посту, бывший премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), впрочем, высказывался гораздо жестче и даже как-то назвал тогдашнюю политику Меркель "господством беззакония". Похожего мнения придерживается и депутат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Готтфрид Курио (Gottfried Curio). "Если бы людей отказались принимать с самого начала, то меньше беженцев стремились бы попасть в Европу и, соответственно, было бы меньше жертв, утонувших в Средиземном море", - полагает он.
У Меркель не было четкого плана действий
В свою очередь представитель парламентской фракции "Союз-90"/ "зеленые" в бундестаге Ирене Михалич (Irene Mihalic) считает, что решение не закрывать границы ФРГ было правильным. "В противном случае в самом сердце Европы возник бы хаос с непредсказуемым конфликтным потенциалом," - уверена политик.
Между тем депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Кастелуччи (Lars Castellucci) обвиняет Меркель в отсутствии четкого плана действий. Если бы он был разработан, это, возможно, помогло бы предотвратить возникновение ожесточенных споров между сторонниками и противниками политики канцлера, которыми в итоге воспользовались популисты, отмечает парламентарий в беседе с DW.
"События 2015 года не должны повториться"
Впрочем, так называемая "культура гостеприимства", к которой поначалу призывала Меркель, закончилась самое позднее после событий новогодней ночи 2016 года в Кельне, когда сотни женщин подверглись сексуальным домогательствам. В местной полиции далеко не сразу сообщили, что подобные действия совершали преимущественно выходцы из Северной Африки: в итоге представителей правоохранительных органов упрекнули в замалчивании фактов в угоду политкорректности. Этому предшествовали ксенофобские нападения на общежития для беженцев.
От растущего недовольства миграционной политикой Меркель в немецком обществе, в первую очередь, выиграли популисты из АдГ. Популярность партии стала стремительно расти - в особенности, на востоке Германии. По итогам парламентских выборов 2017 года АдГ стала крупнейшей оппозиционной фракцией в бундестаге.
Меркель публично ни разу не пожалела о своем решении открыть границы. Однако во время съезда ХДС в декабре 2016 года она заявила, что события 2015 года, когда в Европу прибыло около миллиона беженцев, не должны повториться. С 2016 года число ходатайств в ФРГ о получении статуса беженца неуклонно снижается - прежде всего благодаря закрытию так называемого "балканского маршрута". В последние годы власти ФРГ также существенно ужесточили правила предоставления убежища.
Трудоустроена лишь половина новоприбывших
Однако насколько успешно проходит интеграция беженцев в ФРГ? По статистике, безработных среди мигрантов здесь по-прежнему больше, чем среди коренного населения. По данным Института исследования рынка труда и карьеры (IAB), на данный момент трудоустроен лишь каждый второй из иностранцев, прибывших в Германию начиная с 2013 года. Кроме того, в последние месяцы многие беженцы потеряли работу из-за пандемии коронавируса.
Уровень преступности среди мигрантов в Германии также несколько выше, чем среди коренного населения страны. Впрочем, в общей структуре преступности такие факторы как гражданство и национальность имеют второстепенное значение: многое нельзя объяснить только этнической принадлежностью, считает профессор Полицейской академии в Гамбурге, социолог Рафаэль Бер (Rafael Behr). Роль играют также такие факторы как безработица, социальная среда, низкий уровень образования.
Бер также подчеркивает, что ответственность за преступления в большинстве случаев несут не беженцы, недавно прибывшие в страну, а те, кто живет в Германии более длительное время. "Подавляющее большинство преступлений с участием так называемых мигрантов совершаются как минимум через шесть месяцев после их прибытия в Германию", - отмечает Бэр. В основном преступники с миграционными корнями живут в ФРГ достаточно давно и хорошо знакомы с общепринятыми стандартами поведения в этой стране. "Поэтому обычно миграционные корни или этническое происхождение - всего-навсего маленький камушек в общей мозаике", - поясняет социолог.
Раскол в немецком обществе сохраняется
Между тем в немецком обществе по-прежнему сохраняются серьезные разногласия по вопросу миграционной политики. В то время как 60 процентов немцев считают, что интеграция беженцев продвигается успешно, 40 процентов убеждены в обратном. Как отмечает политолог Херфрид Мюнклер (Herfried Münkler) события 2015 года "выявили раскол в немецком обществе" и способствовали радикализации политических сил.
Так можно ли сказать, что Германии за пять лет в целом удалось справиться с интеграцией беженцев? Экс-глава МВД страны Томас де Мезьер полагает, что за это время достигнут существенный прогресс. Ирене Михалич из партии "зеленых", однако, считает, что расслабляться пока рано. "Интеграция не происходит в одночасье, и нам еще придется много над этим работать. Тем не менее миграция - это прекрасный шанс для Германии, особенно если учесть демографические тенденции и ситуацию на рынке труда", - резюмирует политик.
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