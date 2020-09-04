 На что немцы жертвуют каждый год более 5 миллиардов евро | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.09.2020

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Культура и стиль жизни

На что немцы жертвуют каждый год более 5 миллиардов евро

5 сентября - Международный день благотворительности. Вопреки устоявшимся стереотипам именно немцы особенно щедры на пожертвования. Кто именно, сколько и на что жертвует?

Сбор пожертвований

Один из распространенных в России стереотипов рисует немцев прижимистыми и неохотно помогающими ближним людьми. По крайней мере, сегодня это совершенно не так. Почти каждый третий житель Германии (более 29 процентов), считая теоретически и грудных младенцев, переводит деньги на счета благотворительных фондов, различных гуманитарных и церковных организаций.

Помощь нуждающимся, культуре и природе

Все последние годы, по данным Немецкого совета благотворительных организаций, частные пожертвования составляли свыше 5 миллиардов евро в год, в 2019-м - 5,139 млрд. Это не считая крупных пожертвований, которые делают фирмы и компаниие, превышающих 2500 евро, и денег, завещанных гуманитарным фондам и организациям. Частные пожертвания идут, в первую очередь, на гуманитарные цели - помощь нуждающимся, жертвам природных катастроф и войн, тяжело больным людям, беженцам, церковным организациям. В общей сложности, это больше 75 процентов всех пожертвований. Кроме того, жители Германии поддерживают сохранение памятников и культурных объектов, защиту животных и окружающей среды, добровольные спортивные общества и так далее.

Сколько тратят немцы на благотворительность (график)

Активнее всего жители Германии жертвовали свои деньги в 2015 году, когда обострился миграционный кризис в Европе и произошла серия крупных землетрясений в Непале. Но если, скажем в 2016 году на помощь беженцам немцы пожертвовали 339 миллионов евро, то в прошлом году - уже немногим более 200 миллионов. 

Кто делает пожертвования в Германии

В среднем, размер частного пожертвования составляет в Германии около 35 евро на человека. Но взносы от пенсионеров - намного крупнее. Люди старше 70 лет гораздо чаще жертвуют деньги на благотворительные цели. Более 40 процентов всех пожертвований гуманитарные организации и фонды получают именно от них. По статистике, каждый из жителей Германии старше 70 лет жертвует, в среднем, 344 евро в год. "Подтянулись" и те, кому от 40 до 50 лет.

Дети и подростки в Германии тоже делают пожертвования, но их взносы, естественно, самые маленькие. Обычно это пожертвования в рамках школьных и региональных проектов.

Кто проверяет серьезность благотворительных фондов

Вообще помимо крупных благотворительных фондов, в Германии есть проекты, которые не столь широко известны, но тоже нуждаются в финансовой поддержке. Есть специальный интернет-портал Betterplace, на котором можно найти, в общей сложности, около 30 тысяч различных гуманитарных инициатив. Портал тщательно проверяет серьезность этих проектов. В итоге только 30 процентов объявлений допускаются к публикации.

В Германии кампании по сбору денег могут получить также специальную аккредитацию у независимой организации DZI-Spendensiegel (Немецкий институт по социальным вопросам), занимающейся анализом и проверкой целесообразности использования пожертвований неправительственными организациями. Если будет получено одобрение института, эмблема DZI будет стоять на официальном сайте и всех рекламных плакатах благотворительной кампании. На это можно жертвовать спокойно: деньги точно пойдут по назначению.

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    Автор: Марина Борисова


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