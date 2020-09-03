 Фильм Андрея Кончаловского получил специальный приз Венецианского кинофестиваля | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.09.2020

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Культура и стиль жизни

Фильм Андрея Кончаловского получил специальный приз Венецианского кинофестиваля

Фильм "Дорогие товарищи" рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский

Исторический фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", рассказывающий о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году, удостоился специального приза жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.

Российский режиссер со сцены поблагодарил жюри фестиваля и свою жену Юлию Высоцкую, сыгравшую в картине главную роль.

Главного приза кинофестиваля - "Золотого льва" - удостоился фильм "Земля Кочевников" режиссера Хлои Чжао. Главную роль в картине сыграла обладательница двух "Оскаров" Френсис Макдорманд.

"Серебряный лев" достался Киеси Куросаве за лучшую режиссуру в картине "Жена шпиона".

Гран-при жюри был отдан фильму "Новый порядок" режиссера Мишеля Франко.

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    Автор: Маттиас Беконерт, Дарья Брянцева


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