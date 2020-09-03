Фильм Андрея Кончаловского получил специальный приз Венецианского кинофестиваля

Венецианский кинофестиваль - 2020

Россия в конкурсе: "Дорогие товарищи"

Новый фильм Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли - в основном конкурсе. В картине - история разгона мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. В свое время информация о трагических событиях была засекречена на долгие десятилетия. По официальным данным, в результате разгона забастовки было убито 26 человек.