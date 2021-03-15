You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Black Lives Matter - "Жизни чернокожих имеют значение"
Публикации по теме
Международное движение в защиту чернокожего населения во всем мире, в первую очередь в США.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Улица мавров в Берлине: процесс переименования затормозился
Улица мавров в Берлине: процесс переименования затормозился
Казалось бы, после трех десятилетий дискуссий точка в споре поставлена. Но берлинцы выступили против.
Культура
28.07.2021
28 июля 2021 г.
В США убийца Джорджа Флойда получил 22,5 года тюрьмы
В США убийца Джорджа Флойда получил 22,5 года тюрьмы
Экс-полицейский Дерек Шовин приговорен к 22,5 года лишения свободы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.
Правосудие и закон
25.06.2021
25 июня 2021 г.
Обвинение просит 30 лет для экс-полицейского по делу Флойда
Обвинение просит 30 лет для экс-полицейского по делу Флойда
Задержавший Джорджа Флойда полицейский признан виновным в его убийстве. Защита просит для Дерека Шовина условный срок.
Правосудие и закон
03.06.2021
3 июня 2021 г.
Байден призвал к спокойствию после гибели чернокожего
Байден призвал к спокойствию после гибели чернокожего
Насилию на акциях протеста нет оправдания, заявил президент США в свете демонстраций в Миннесоте.
Общество
13.04.2021
13 апреля 2021 г.
Конгресс США изучит вопрос репараций потомкам рабов
Конгресс США изучит вопрос репараций потомкам рабов
Законопроект, затрагивающий репарации потомкам пострадавших от рабства в США, находился без движения более 30 лет.
Общество
10.04.2021
10 апреля 2021 г.
В США растут продажи оружия
В США растут продажи оружия
В США вновь выросли продажи оружия в 2020 году. Большая часть приходится на тех, кто впервые покупает оружие.
Политика
15.03.2021
15 марта 2021 г.
02:56 мин.
Реклама