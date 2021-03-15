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Black Lives Matter - "Жизни чернокожих имеют значение"

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Международное движение в защиту чернокожего населения во всем мире, в первую очередь в США.

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Контекст

Улица имени Антона Вильгельма Амо

Улица мавров в Берлине: процесс переименования затормозился

Улица мавров в Берлине: процесс переименования затормозился

Казалось бы, после трех десятилетий дискуссий точка в споре поставлена. Но берлинцы выступили против.
Культура
28 июля 2021 г.
Протесты в годовщину убийства Джорджа Флойда

В США убийца Джорджа Флойда получил 22,5 года тюрьмы

В США убийца Джорджа Флойда получил 22,5 года тюрьмы

Экс-полицейский Дерек Шовин приговорен к 22,5 года лишения свободы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.
Правосудие и закон
25 июня 2021 г.
Экс-полицейский Дерек Шовин в суде в Миннеаполисе

Обвинение просит 30 лет для экс-полицейского по делу Флойда

Обвинение просит 30 лет для экс-полицейского по делу Флойда

Задержавший Джорджа Флойда полицейский признан виновным в его убийстве. Защита просит для Дерека Шовина условный срок.
Правосудие и закон
3 июня 2021 г.
Полицейские в Бруклин-Сентере

Байден призвал к спокойствию после гибели чернокожего

Байден призвал к спокойствию после гибели чернокожего

Насилию на акциях протеста нет оправдания, заявил президент США в свете демонстраций в Миннесоте.
Общество
13 апреля 2021 г.
Капитолий в Вашингтоне и флаг США

Конгресс США изучит вопрос репараций потомкам рабов

Конгресс США изучит вопрос репараций потомкам рабов

Законопроект, затрагивающий репарации потомкам пострадавших от рабства в США, находился без движения более 30 лет.
Общество
10 апреля 2021 г.
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В США растут продажи оружия

В США растут продажи оружия

В США вновь выросли продажи оружия в 2020 году. Большая часть приходится на тех, кто впервые покупает оружие.
Политика
15 марта 2021 г.
02:56 мин.