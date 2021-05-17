 Чистая прибыль Tesla за квартал впервые превысила 1 млрд долларов | Экономические новости из Германии | DW | 27.07.2021

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Экономика

Чистая прибыль Tesla за квартал впервые превысила 1 млрд долларов

Чистая прибыль компании Tesla с апреля по июнь 2021 года составила более миллиарда долларов. За этот же период фирма Илона Маска произвела рекордное количество электромобилей.

Глава Tesla Илон Маск в Германии

Илон Маск

Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla за один квартал впервые превысила миллиард долларов. Сумму в 1,14 млрд долларов (в пересчете - 966 млн евро) компания заработала с 1 апреля по 30 июня, говорится в отчете Tesla, опубликованном в понедельник, 26 июля. Это примерно в 10 раз превышает прибыль Tesla во втором квартале прошлого года. Выручка компании за второй квартал 2021 года удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 12 миллиардов долларов (10,1 млрд евро).

Tesla выпустила рекордное число электромобилей за квартал

Кроме того, во втором квартале фирма Илона Маска достигла рекордных показателей по количеству произведенных и поставленных электромобилей. Компания поставила заказчикам 201 304 машины и произвела 206 421 - больше, чем когда-либо за один квартал с момента основания Tesla в 2003 году.

В компании также сообщили об успехах в строительстве гигафабрики в муниципалитете Грюнхайде недалеко от Берлина и еще одного завода в американском штате Техас. Планируется, что первые электрокары Model Y сойдут с конвейера этих заводов уже в текущем году.

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    Автор: Андрей Гурков


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