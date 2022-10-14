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Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance
Илон Маск
Публикации по теме
Илон Рив Маск - канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор.
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Новости
15.02.2024
15 февраля 2024 г.
РФ отказалась выдавать Молдове беглого депутата Илана Шора
12.02.2024
12 февраля 2024 г.
Илон Маск опроверг сообщения о поставках Starlink в Россию
10.02.2024
10 февраля 2024 г.
Defense One: ВС РФ используют Starlink на войне в Украине
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Контекст
Интервью Карлсона с Путиным. Что известно об этом журналисте
Интервью Карлсона с Путиным. Что известно об этом журналисте
DW выяснила, что известно о журналисте Такере Карлсоне, который взял интервью у Путина.
Политика
09.02.2024
9 февраля 2024 г.
BYD вместо Tesla: на рынке электромобилей идет смена лидера
BYD вместо Tesla: на рынке электромобилей идет смена лидера
Китайский автоконцерн начал обгонять корпорацию Илона Маска. Обе компании нацелены на экспансию в Европейском Союзе.
Экономика и бизнес
03.01.2024
3 января 2024 г.
Обвинения в антисемитизме: кем видит себя Илон Маск
Обвинения в антисемитизме: кем видит себя Илон Маск
Соцсеть Х теряет рекламодателей, но Илон Маск отвергает обвинения в антисемитизме. Кем он себя видит - в карикатуре DW.
Политика
20.11.2023
20 ноября 2023 г.
Как Илон Маск за год изменил социальную сеть Twitter
Как Илон Маск за год изменил социальную сеть Twitter
Критики Илона Маска утверждают, что после покупки им Twitter (ныне "X") соцсеть захлестнула волна ненависти и фейков.
Общество
27.10.2023
27 октября 2023 г.
Илон Маск теряет пользователей соцсети X. И клиентов Tesla?
Илон Маск теряет пользователей соцсети X. И клиентов Tesla?
В ФРГ фирмы начали уходить из бывшего Twitter. Поддержка партии АдГ может оттолкнуть и покупателей электромобилей.
Экономика и бизнес
06.10.2023
6 октября 2023 г.
Мем Маска о Зеленском, или К кому не прислушивается Илон
Мем Маска о Зеленском, или К кому не прислушивается Илон
Мем хозяина X Маска о президенте Украины Зеленском вызвал шквал критики. Что бывает, когда на синей птице ставят X.
Политика
02.10.2023
2 октября 2023 г.
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Искусственный интеллект создает изображения, которые сложно отличить от настоящих. Как их распознать? Советы от DW.
Культура
04.05.2023
4 мая 2023 г.
Tesla, Apple, Intel: фирмы из США вкладывают миллиарды в ФРГ
Чем Германия привлекает американских инвесторов? И не собираются ли они уходить из-за дорогой энергии?
Экономика и бизнес
22.03.2023
22 марта 2023 г.
Политик из ФРГ: Молдова расколота, но власть в ней стабильна
Насколько ситуация в Молдове под контролем властей страны Интервью DW c депутатом бундестага после ее визита в Кишинев.
Политика
28.02.2023
28 февраля 2023 г.
Пандемия закончилась? Когда ФРГ отменит антиковидные меры
В Германии дискутируют о полной отмене антиковидных ограничений. Когда это должно произойти?
Общество
04.01.2023
4 января 2023 г.
Немецкие политики разочаровались в Twitter. Почему?
С сентября соцсеть покинули несколько политических деятеля и два ведомства. Почему в Германии недовольны Twitter - у DW.
Политика
10.12.2022
10 декабря 2022 г.
Как работает спутниковый интернет Starlink Илона Маска
Почему спутниковый интернет от компании SpaceX Илона Маска вызывает столько споров? Ответы - у DW.
Цифровые технологии
14.10.2022
14 октября 2022 г.