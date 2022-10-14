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Илон Маск
Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Илон Маск

Публикации по теме

Илон Рив Маск - канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор.

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Новости

15 февраля 2024 г.

РФ отказалась выдавать Молдове беглого депутата Илана Шора

12 февраля 2024 г.

Илон Маск опроверг сообщения о поставках Starlink в Россию

10 февраля 2024 г.

Defense One: ВС РФ используют Starlink на войне в Украине

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Контекст

Журналист Такер Карлсон

Интервью Карлсона с Путиным. Что известно об этом журналисте

Интервью Карлсона с Путиным. Что известно об этом журналисте

DW выяснила, что известно о журналисте Такере Карлсоне, который взял интервью у Путина.
Политика9 февраля 2024 г.
Стенд китайской компании BYD на международном автосалоне в Мюнхене в сентябре 2023 года

BYD вместо Tesla: на рынке электромобилей идет смена лидера

BYD вместо Tesla: на рынке электромобилей идет смена лидера

Китайский автоконцерн начал обгонять корпорацию Илона Маска. Обе компании нацелены на экспансию в Европейском Союзе.
Экономика и бизнес3 января 2024 г.
Карикатура: карикатурный Илон Маск несет на спине, словно крест для распятия, букву Х - новое название социальной сети, ранее известной как Twitter. Справа внизу чирикает синяя птичка - прежний символ соцсети.

Обвинения в антисемитизме: кем видит себя Илон Маск

Обвинения в антисемитизме: кем видит себя Илон Маск

Соцсеть Х теряет рекламодателей, но Илон Маск отвергает обвинения в антисемитизме. Кем он себя видит - в карикатуре DW.
Политика20 ноября 2023 г.
Новый логотип социальной сети X, который заменил привычную синюю птичку, ассоциирующуюся с Twitter

Как Илон Маск за год изменил социальную сеть Twitter

Как Илон Маск за год изменил социальную сеть Twitter

Критики Илона Маска утверждают, что после покупки им Twitter (ныне "X") соцсеть захлестнула волна ненависти и фейков.
Общество27 октября 2023 г.
Коллаж: портрет Илона Маска и логотип социальной сети X

Илон Маск теряет пользователей соцсети X. И клиентов Tesla?

Илон Маск теряет пользователей соцсети X. И клиентов Tesla?

В ФРГ фирмы начали уходить из бывшего Twitter. Поддержка партии АдГ может оттолкнуть и покупателей электромобилей.
Экономика и бизнес6 октября 2023 г.
Карикатура - синяя птица (бывший символ Twitter) говорит из запертой клетки, обращаясь к владельцу соцсети X Илону Маску: "Илон, прекрати постить дурацкие мемы".

Мем Маска о Зеленском, или К кому не прислушивается Илон

Мем Маска о Зеленском, или К кому не прислушивается Илон

Мем хозяина X Маска о президенте Украины Зеленском вызвал шквал критики. Что бывает, когда на синей птице ставят X.
Политика2 октября 2023 г.
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Чем Германия привлекает американских инвесторов? И не собираются ли они уходить из-за дорогой энергии?
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Насколько ситуация в Молдове под контролем властей страны Интервью DW c депутатом бундестага после ее визита в Кишинев.
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Женщина в медицинской маске и перечеркнутый знак с требованием носить маски

Пандемия закончилась? Когда ФРГ отменит антиковидные меры

В Германии дискутируют о полной отмене антиковидных ограничений. Когда это должно произойти?
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Немецкие политики разочаровались в Twitter. Почему?

С сентября соцсеть покинули несколько политических деятеля и два ведомства. Почему в Германии недовольны Twitter - у DW.
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Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Как работает спутниковый интернет Starlink Илона Маска

Почему спутниковый интернет от компании SpaceX Илона Маска вызывает столько споров? Ответы - у DW.
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