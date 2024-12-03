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Tesla раскритиковала решение суда по зарплате для Маска

Сергей Ромашенко
3 декабря 2024 г.

Акционеры Tesla назначили Илону Маску жалованье в 56 млрд долларов. Но американский суд вновь посчитал такую компенсацию чрезмерной и отверг ее как недопустимую.

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Глава Tesla Илон Маск
Глава Tesla Илон МаскФото: Evan Vucci/dpa/picture alliance

Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск потерпел очередное юридическое поражение в споре о компенсационном пакете на сумму в 56 млрд долларов. Судья Кэтлин Маккормик в понедельник, 2 декабря, постановила, что Маск не имеет права на эти деньги несмотря на то, что в июне акционеры Tesla вновь проголосовали за этот пакет. Изначально предпринимательские бонусы за достижение определенных целей были установлены в Tesla в 2018 году.

После оглашения судебного решения Маск написал в своем микроблоге на платформе Х, что голоса компании должны контролировать акционеры, а не судьи. Tesla выпустила заявление на X, в котором написала: "Решение ошибочно, и мы подадим апелляцию."

Маск и Tesla могут подать апелляцию в Верховный суд штата Делавэр, это может произойти уже на текущей неделе, но рассмотрение апелляция может затянуться более чем на год, отмечает агентство Reuters.

"Чрезмерная сумма"

В январе суд штата Делавэр назвал компенсацию Маску в объеме 56 млрд долларов чрезмерной и "невообразимой суммой". Согласно судебным документам, Tesla настаивала на том, чтобы судья признала законными результаты июньского голосования акционеров в пользу присуждения этого пакета Маску.

Иск против компенсации подал акционер Tesla Ричард Торнетта. Он утверждал в суде, что установленные для Маска цели были легко достижимы, и для их реализации даже не требовалось, чтобы Маск полностью посвятил свое время работе в Tesla. Маск уже тогда был лишь частичным главой Tesla, поскольку одновременно возглавлял и космическую компанию SpaceX. Позднее Маск приобрел еще и онлайн-платформу Twitter, которую переименовал в X.

Судья Кэтлин Маккормик, вынося решения против компенсационного пакета для Маска, также отклонила финансовые претензии адвокатов бизнесмена (три юридические фирмы, участвовавшие в процессе, требовали гонорар в размере семи миллиардов долларов). Судья постановила, что гонорар адвокатам в размере 345 млн долларов должна выплатить Tesla.

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