Дело не в деньгах? Зачем Маск помог Трампу стать президентом

Илон Маск, богатейший человек в мире, поддержал деньгами и авторитетом избирательную кампанию Дональда Трампа и помог ему вернуться в Белый дом. Но зачем? Эксперты рассуждают о мотивации Илона Маска.

Самый богатый человек планеты оказался центральной фигурой в только что завершившейся президентской кампании в США. Из-за его деловых интересов и публичной активности Илон Маск никогда не избегал комментариев на политические темы. Но в 2024 году он использовал свой значительный финансовый вес и широкую известность, чтобы помочь кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу вновь стать президентом США.

Маск пожертвовал более 119 млн долларов комитету политических действий (PAC) в поддержку избрания Трампа и в течение нескольких недель непосредственно перед голосованием лично участвовал в агитационной кампании, призывая избирателей в "колеблющихся" штатах прийти на избирательные участки и предлагая выиграть миллион в его политической лотерее тем, кто зарегистрируется в качестве избирателя и подпишется под петицией с рядом требований.

Наблюдатели полагают, что основатель и глава компании SpaceX и сооснователь Tesla, чье состояние на сегодняшний день составляет около 290 млрд долларов, как один из ключевых сторонников Трампа, может получить выгоду от прямой связи с Белым домом. Вопрос в том, каким образом?

Бизнес-империя Маска: первые интернет проекты, Tesla и SpaceX

Илон Маск, родившийся в Претории в семье девелопера, инженера и бывшего политика местного уровня Эррола Маска и канадской модели и диетолога Майи Маск, в 90-е годы эмигрировал из ЮАР в США. Там он стал одним из основателей первых интернет-компаний, таких как онлайн-гид по городам Zip2 и платформа финансовых услуг X.com, которая позже объединилась с аналогичным платежным сервисом PayPal.

Сегодня Маск, вероятно, наиболее известен тем, что создал SpaceX - частную компанию, которая производит космическую технику, и на начальном этапе финансово вложился в производителя электромобилей Tesla, который стал ведущим на этом рынке. Сейчас Маск руководит обеими этими компаниями и, кроме того, является основателем The Boring Company, строящей тоннели, и Neuralink - разработчика нейрокомпьютерных интерфейсов для имплантации в мозг человека.

Старт ракеты Starship. У SpaceX Маска очень тесные связи с NASA Фото: Timothy A. Clary/AFP

Кроме того, Маск считает, что люди должны заселить другие планеты, и эту амбициозную идею реализует через SpaceX. Несмотря на то, что это частная компания, у нее очень тесные связи с американским Национальным агентством по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

С ним SpaceX заключила контракты на миллиарды долларов, включая Starship HLS - лунную посадочную версию космического корабля Starship, который будет доставлять астронавтов с лунной орбиты на поверхность Луны в рамках программы NASA Artemis. SpaceX может помочь выполнению долгосрочных планов NASA по исследованию Марса и реализовать собственные идеи Маска по освоению Марса.

Маск, являющийся отцом, по меньшей мере, 12 детей, также заявил, что считает низкую рождаемость более серьезной проблемой, чем изменение климата, с чем категорически не согласны ученые и демографы.

Политические взгляды Маска сдвигаются вправо

Илон Маск не всегда поддерживал Дональда Трампа, ранее называя себя умеренным - наполовину демократом, наполовину республиканцем. В 2022 году он сказал, что Трамп слишком стар для того, чтобы быть президентом США, и что ему следует "уплыть в закат". В ответ Трамп заявил, что пока он находился в Белом доме, Маск "умолял" его о предоставлении субсидий. Но к концу избирательной кампании 2024 года всякая вражда исчезла, и Маск перечислил республиканцам примерно 119 млн долларов.

При этом Маск уже давно является яркой публичной персоной, что во многом стало возможным благодаря его высокой активности в соцсети, ранее известной как Twitter. В 2022 году Илон Маск выкупил ее за 44 млрд США и переименовал в соцсеть X. С тех пор многие считают, что под его руководством Х превратилась в признанный источник распространения дезинформации.

Маск уволил многих сотрудников Х и позволил ранее забаненным пользователям с неоднозначной репутацией, включая Трампа, вернуться на платформу. В итоге это привело к уходу многих крупных рекламодателей, уменьшению числа пользователей Х, и сейчас капитализация этой соцсети оценивается примерно в пятую часть от той суммы, которая была выплачена при ее покупке. Но это, похоже, не волнует Маска, который после приобретения Twitter присоединился к небольшой группе миллиардеров, владеющих платформами для массовых коммуникаций.

"Есть богатые люди, которые хотят продолжать делать деньги, смотреть на мир через призму своих бизнес-интересов и накапливать еще большие активы, - говорит Дэвид Фарис, доцент политологии в Университете Рузвельта, который писал о влиянии крупных состояний на политику в США. - А есть те, которые настолько богаты, что говорят: "Мне все равно, если я потеряю 44 миллиарда долларов, купив Twitter". (Маск. - Ред.) похоже, относится к последней категории. Он использует свое богатство таким образом, который не имеет никакого экономического смысла".

Пойдет ли Илон Маск в политику?

Поскольку Илон Маск родился в ЮАР, он не может баллотироваться на пост президента США, но как американский гражданин может занимать другие, более низкие государственные должности. Помимо этого, полагают наблюдатели, он в состоянии просто влиять на политику благодаря своим связям с Дональдом Трампом.

Стив Нельсон, политэконом из Северо-Западного университета в штате Иллинойс, в этой связи указывает на тенденцию, согласно которой миллиардеры сейчас стремятся занять политические посты, хотя в основном это происходит в автократиях. В демократических странах, где сторонники того или иного кандидата просто жертвуют ему деньги, такое встречается реже.

Илон Маск регулярно появлялся на митингах в поддержку Дональда Трампа Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

"Для человека вроде Илона Маска это, вероятно, тот случай, когда есть очень сильная личная заинтересованность в продвижении определенной политической программы, которую, как ему кажется, нельзя контролировать более косвенным способом", - отметил Нельсон в интервью DW. Ранее Трамп планировал предложить Маску возглавить комиссию по оценке эффективности правительства, которая займется его аудитом и реформированием.

Стив Нельсон может представить себе, что руководитель Tesla и SpaceX попытается получить политический пост в администрации Трампа, потому что может посчитать, что ему будет легче добиваться определенных целей, если он будет непосредственно находиться во власти, а не полагаться на других. "Для Маска, я думаю, это почти мессианская вера в собственную эффективность и действительно четкая программа действий, связанная с передовыми технологиями", - добавил Нельсон.

Эксперт: Маском движет желание доставлять радость

SpaceX, скорее всего, будет процветать во время второго срока Дональда Трампа, но это необязательно случится с другими компаниями Маска. Трамп пообещал, что урежет поддержку инициатив, направленных на защиту климата, в том числе в области транспорта на электрической тяге - основной специализации Tesla.

Возможно, поддержка Маском Трампа поможет защитить его компании от неблагоприятных политических рамочных условий или создать для них более выгодную бизнес-среду. При этом некоторые эксперты полагают, что рассматривать деятельность самого богатого человека планеты только через призму личной выгоды слишком упрощенно.

"Это лишь половина того, что происходит. Это личность, которой очень сильно движет желание доставлять себе радость. Его деятельность в значительной степени зависит от выработки дофамина, и его эго часто толкает его на то, чтобы создавать компании, давать обещания и ставить цели, которые для любого другого человека считались бы запредельными, - подчеркивает Бхаскар Чакраворти, декан факультета международного бизнеса Флетчерской школы права и дипломатии при Университете Тафтса. - В значительной степени именно этим объясняются многие успехи Маска, а также связанные с ним эксцессы".