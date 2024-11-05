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Суд в США не стал запрещать политическую лотерею Маска

Кирилл Шестаков
5 ноября 2024 г.

Суд в Пенсильвании не запретил Илону Маску разыгрывать 1 миллион долларов среди избирателей. Адвокаты миллиардера заверили, что получатели денег выбираются не случайно.

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Илон Маск на митинге в рамках президентской кампании Дональда Трампа
Илон Маск на митинге в рамках президентской кампании Дональда ТрампаФото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Суд в Пенсильвании не запретил миллиардеру Илону Маску разыгрывать 1 миллион долларов среди избирателей "колеблющихся" штатов накануне президентских выборов в США. Судья суда общей юрисдикции Анджело Фольетта в понедельник, 4 ноября, принял решение не запрещать лотерею после того, как адвокаты Маска заявили, что получатели денег выбираются не случайно и являются "оплачиваемыми представителями". Решение судьи имеет символический характер, поскольку лотерея и так будет завершена в день президентских выборов, 5 ноября, отмечает агентство dpa. 

"Получатели 1 миллиона долларов не выбираются случайно. Мы точно знаем, кто будет объявлен получателем сегодня и завтра", - заявил адвокат миллиардера Крис Гобер. В свою очередь директор принадлежащей Маску организации America PAC, проводящей лотерею, отметил, что получателей миллиона долларов проверяют заранее, чтобы "прочувствовать их личность и убедиться, что их ценности совпадают" с ценностями America PAC.

Ранее окружной прокурор города Филадельфия Ларри Краснер назвал политическую лотерею Маска мошенничеством, "призванным фактически повлиять на национальные выборы", и потребовал прекратить ее.

Миллион от Маска: законна ли лотерея среди избирателей в США

Самый богатый человек в мире Илон Маск, открыто поддерживающий кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, дал старт своей лотерее в начале октября. Организация America PAC пообещала, что миллион долларов каждый день будут выплачивать случайно выбранным избирателям в одном из семи "колеблющихся" штатов: Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Аризоне, Висконсине, Мичигане и Северной Каролине, где, как ожидается, определится победитель выборов президента страны. Для участия необходимо ввести адрес своей электронной почты и подписать петицию в защиту первой и второй поправок к Конституции США - свободы слова и права на хранение и ношение оружия.

В Пенсильвании, помимо миллиона победителю лотереи, Маск обещал выплатить по 100 долларов каждому зарегистрированному избирателю, подписавшему петицию. Кроме того, во всех семи колеблющихся штатах подписанты получат еще по 47 долларов, если сумеют убедить подписать документ еще одного избирателя.

Федеральный закон прямо запрещает выплату денег за регистрацию для голосования или само голосование, и за это нарушители могут быть оштрафованы или приговорены к тюремному заключению, пишет пенсильванское издание Capital-Star со ссылкой на экспертов по избирательному праву. Между тем опрошенные агентством Reuters эксперты разделились во мнении, нарушает ли происходящее на предвыборной кампании федеральный закон.

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