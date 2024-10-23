Миллион от Маска: законна ли лотерея среди избирателей в США

На поддержку Дональда Трампа самый богатый человек в мире, Илон Маск, уже пожертвовал миллионы долларов. Но его лотерея в "колеблющихся" штатах может нарушать законы США считают эксперты.

Самый богатый человек в мире, американский предприниматель Илон Маск, намерен раздавать по одному миллиону долларов каждый день, вплоть до выборов президента США, намеченных на 5 ноября. Простой подсчет показывает, что таким образом число американских миллионеров в ближайшие две недели увеличится на 18 человек.

Чтобы получить солидный денежный приз, необходимо при регистрации не просто ввести адрес своей электронной почты, но и подписать политическую петицию. В ней претендент на миллион заявляет о своей поддержке двух поправок к Конституции США. Первая гарантирует, что Конгресс США не будет посягать на свободу слова, прессы и собраний. Вторая - предоставляет гражданам право на хранение и ношение оружия.

Илон Маск активно участвует в предвыборной кампании Дональда Трампа, который уже пообещал предпринимателю влиятельный пост в случае победы на выборах Фото: JIM WATSON/AFP

История с поддержкой поправок к конституции, на первый взгляд, выглядит совершенно безобидно. Однако в нынешней обострившейся политической ситуации в США вторая поправка все чаще становится объектом внимания радикальных сил, которые используют ее для борьбы против инициатив по выборочному ужесточению законов об оружии.

Что не так с инициативой Маска?

С юридической точки зрения инициатива Маска вызывает вопросы из-за следующего условия: чтобы попасть в базу участников лотереи, желающие должны зарегистрироваться в качестве избирателей на президентских выборах и выборах в Конгресс - и проживать в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания или Висконсин. Эти семь штатов считаются в США "колеблющимися". По американской политической традиции к таковым относятся штаты, в которых накануне выборов наблюдается приблизительно одинаковый уровень популярности кандидатов от Республиканской и Демократической партий. Именно голосование в "колеблющихся штатах" зачастую определяет победителя президентских выборов. Поэтому оба лагеря - республиканца Дональда Трампа и демократа Камалы Харрис - именно там стремятся завоевать как можно больше голосов избирателей .

В Пенсильвании, помимо миллиона победителю лотереи, Маск намерен выплатить по 100 долларов каждому зарегистрированному избирателю, подписавшему петицию. Кроме того во всех семи "колеблющихся" штатах подписанты получат еще по 47 долларов, если сумеют убедить подписать документ еще одного избирателя.

Губернатор Пенсильвании призвал к расследованию

Американские юристы сейчас активно обсуждают, насколько вообще законна инициатива Маска. Ричард Хасен, профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, опубликовал в своем блоге статью, в заголовке которой говорится, что Маск "явно участвует в незаконной покупке голосов". В самой статье Хасен ссылается на параграф 10307 (c) 52 статьи Кодекса США. Статья среди прочего предусматривает штрафы или тюремное заключение сроком до пяти лет для лиц, которые "... осуществляют, предлагают или принимают любые платежи за регистрацию для участия в голосовании или само голосование". Кроме того Хасен ссылается на справочник министерства юстиции США по преступлениям, связанным с выборами, в котором "возможность получения призов" также указана как попытка незаконного воздействия на избирательный процесс.

Призывает к уголовному расследованию: губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро, сам поддерживает кандидата от демократов Камалу Харрис Фото: Ricky Fitchett/ZUMA Press/picture alliance

Брэндан Фишер, юрист, специализирующийся на финансировании избирательных кампаний, говорит о пограничном правовом случае: "Было бы мало сомнений в законности, если бы каждый подписавший петицию и проживающий в Пенсильвании, имел право на приз в лотерее, - цитирует Фишера информационное агентство AP. - Но привязка участия в лотерее к регистрации в качестве избирателя, вероятно, нарушает закон".

Однако есть и другие мнения. Консервативный таблоид New York Post процитировал слова Брэдли Смита, бывшего главы избирательной комиссии: "Я склонен думать, что Маск платит людям не за то, чтобы они регистрировались для участия в голосовании. Это фактор не имеет такого значения. Большая часть выигрышей достанется людям, которые уже были зарегистрированы..."

Губернатор Пенсильвании, демократ Джошуа Шапиро, публично призвал правоохранительные органы начать расследование. "Я больше не генеральный прокурор Пенсильвании, я губернатор, но лотерея вызывает серьезные вопросы", - заявил Шапиро в эфире телеканала NBC.

Что такое America PAC?

Илон Маск - лицо многомиллионной лотереи. Однако официально за ней стоит лоббистская группа America PAC. PAC - это распространенная в США аббревиатура, означающая "комитет политических действий". Существует множество PAC, которые представляют различные интересы и, как правило, поддерживают в ходе избирательной кампании определенных кандидатов от республиканцев или демократов. Прямые пожертвования кандидатам и партиям в США ограничены, однако PAC могут организовывать собственные рекламные кампании в неограниченном объеме.

Сторонник Трампа в носках в его поддержку Фото: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/picture alliance

Чтобы помочь Дональду Трампу вернуться в Белый дом, Илон Маск в июле основал фонд America PAC - и уже вложил в него 75 млн долларов. По сообщению информационного агентства Reuters, в период с июля по сентябрь он даже был единственным донором этого комитета.

Для чего нужны данные избирателей?

Базы данных избирателей являются ценным ресурсом в избирательной кампании: политтехнологи используют адреса, возрастное распределение и другую демографическую информацию для составления подробных планов того, к какой целевой группе в том или ином регионе следует обратиться с тем или иным посылом. Например, те, кто относится к категории ярых сторонников, иногда получают призывы к пожертвованиям на кампанию кандидата. С этой точки зрения, инициатива Маска может предоставить лагерю Трампа ценную информацию из всех семи "колеблющихся" штатов, за избирателей которых сегодня развернулась главная борьба.