Немцы хотели бы видеть Харрис следующим президентом США

Граждане Германии хотели бы видеть следующим президентом США кандидата от Демократической партииКамалу Харрис. Большинство участников опроса Deutschland Trend - 78% - надеются на победу в ноябрьских выборах нынешнего вице-президента. Лишь 8% отдают предпочтение ее сопернику, республиканцу Дональду Трампу, сообщила со ссылкой на результаты репрезентативного опроса общественно-правовая медиакомпания ARD в четверг, 10 октября.

Харрис желают победу подавляющее большинство представителей всех групп населения Германии и сторонники всех немецких партий, за исключением электората правопопулистской "Альтернативы для Германии". Среди сторонников АдГ поддержка Харрис и Трампа примерно одинакова.

Доверие немцев к США, Франции, РФ и Украине

Между тем, доверие немцев к США значительно возросло за время президентства Джо Байдена. В настоящее время более половины - 54% - немецких избирателей видят в Соединенных Штатах партнера, которому можно доверять. Еще 35% придерживаются обратного мнения, ссылаясь на одностороннее продвижение США своих национальных интересов, личность Дональда Трампа и военные операции США за рубежом.

Франция пользуется наибольшим доверием немцев (82%), Россия - наименьшим. Лишь 8% указали, что этой стране можно доверять, 84% сказали об обратном. Мнения опрошенных в этом вопросе разделились в отношении Украины - 40% заявили, что эта страна пользуется у них доверием, 45% ей не доверяют.

Вопрос о возможном следующем канцлере ФРГ

Отвечая на вопрос о предстоящих в 2025 году выборах в бундестаг, респонденты дали оценку кандидатам на пост главы правительства. 26% участников опроса считают, что хорошим канцлером стал бы кандидат на этот пост от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz), 55% так не считают. В свою очередь 22% участников опроса положительно оценивают нынешнего канцлера, социал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz), 69% считают его слабым главой кабинета министров.

Возможный кандидат на этот пост от партии "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) был бы хорошим главой правительства по мнению 21% участников опроса, им возражают две трети других респондентов. Наименьшей поддержкой среди избирателей пользуется кандидат на пост канцлера от АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel). Лишь 11% респондентов заявили, что она стала бы хорошим канцлером, 74% так не считают.

Среди сторонников своих партий наибольшей поддержкой пользуется "зеленый" политик Хабек. 73% избирателей "Союза-90"/"зеленых" заявили, что нынешний министр экономики ФРГ стал бы хорошим канцлером. За ним следуют христианский демократ Мерц (62% ), правая популистка Вайдель (60%) и нынешний канцлер Шольц (57%).

Оппозиция ФРГ лидирует в опросе избирателей

Если бы выборы в бундестаг состоялись бы в ближайшее воскресенье, победителем бы стал оппозиционный блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), их поддержал бы 31% избирателей (на 2 процентных пункта больше, чем в сентябре). За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) проголосовали бы 16% избирателей (-1 процентный пункт), за "Союз-90"/"зеленые" - 13 % (+2), а за третьего партнера нынешней правящей коалиции - Свободную демократическую партию (СвДП) - 3% (-1). По сравнению с предыдущим месяцем не изменились показатели АдГ (17%), Союза Сары Вагенкнехт (СВВ, 8%) и Левой партии (3%).

Еще один вопрос касался спорной темы о предстоящем размещении в Германии американских ракет. 40% респондентов назвали это решение правильным, 45% - ошибочным. В западных федеральных землях его поддерживают 44% граждан, 41% выступает против. В восточных землях сторонников размещения ракет лишь 28%, противников - 57%.

Опрос был проведен 7-9 октября методом телефонного и онлайн-интервью среди жителей Германии, обладающих избирательным правом. В нем участвовало более 1,3 тысячи человек.