Опрос NYT: Харрис опережает Трампа в трех ключевых штатах

Камала Харрис опережает Дональда Трампа на четыре процентных пункта в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Вице-президента США поддерживают 50 процентов избирателей колеблющихся штатов, экс-президента - 46 процентов.

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис по уровню поддержки избирателей опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа в трех ключевых колеблющихся штатах - Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Об этом свидетельствуют опросы газеты The New York Times и исследовательского института Siena College, результаты которых были опубликованы в субботу, 10 августа.

Согласно опросам , проводившимся с 5 по 9 августа, отрыв Харрис от Трампа составляет четыре процентных пункта - 50 процентов голосов избирателей против 46 процентов соответственно. В Пенсильвании рейтинг Харрис за месяц вырос на целых 10 процентов, отмечает NYT.

Издание связывает успех вице-президента с ее недавними визитами в Мичиган, Висконсин и Пенсильванию в рамках предвыборной гонки. В ходе встреч с избирателями, на которых также присутствовал кандидат на пост вице-президента Тим Уолз, Харрис жестко критиковала своего соперника от Республиканской партии за его позицию в вопросах изменения климата и абортов. Однако, судя по данным опросов, население колеблющихся штатов все же отдает предпочтение Трампу в не менее актуальных для США вопросах миграции и экономики.

При этом 47 процентов опрошенных избирателей сказали, что ожидают от Трампа изменений, которые будут "очень плохими" или "достаточно плохими" для страны, в адрес Харрис так высказались 37 процентов респондентов. Избиратели также считают вице-президента более умной и темпераментной кандидатурой на пост президента США, чем Трамп.

Первые дебаты Харрис и Трампа

Первые дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа состоятся 10 сентября в эфире телеканала АВС.

Ранее экс-глава Белого дома затеял перепалку вокруг встречи с Харрис, предложив провести первые теледебаты 4 сентября на правом канале Fox News. Предвыборный штаб вице-президента отверг предложение Трампа, обвинив его в трусости и желании "уйти" от дебатов. В штабе также напомнили, что Трамп уже дал согласие на встречу в эфире телеканала АВС 10 сентября с экс-кандидатом от демократов и действующим президентом США Джо Байденом.