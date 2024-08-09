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Трамп и Харрис проведут дебаты на телеканале ABC

Сергей Гуща
9 августа 2024 г.

Оба кандидата подтвердили свое участие в дебатах 10 сентября, сообщила их организатор телекомпания ABC. Трамп предложил провести еще две теледуэли на других каналах. От одной из них Харрис уже отказалась.

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Дональд Трамп и Камалла Харрис (коллаж)
Дональд Трамп и Камалла Харрис (коллаж)Фото: Alex Brandon/AP/picture alliance und Mat Otero/AP/dpa/picture alliance

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп встретятся на теледебатах 10 сентября. Об этом сообщил в четверг, 8 августа, телеканал ABC, который проведет дебаты. "Вице-президент Харрис и экс-президент Трамп подтвердили, что будут присутствовать", - говорится в сообщении в соцсети Х.

Кандидат от Демократической партии Харрис в соцсети Х подтвердила свое участие в дебатах 10 сентября.  

Ранее в четверг на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго в американском штате Флорида кандидат от республиканцев Трамп предложил провести в сентябре три телевизионных дуэли, которые должны состояться 4, 10 и 25 сентября на каналах Fox News, ABC и NBC. По словам Трампа, эти даты уже согласованы с телекомпаниями, однако команде вице-президента Харриса еще предстоит подтвердить свое участие. 

Телекомпании Fox News и NBC не комментировали его слова. В свою очередь телекомпания ABC сообщила в ночь на пятницу в соцсети Х со ссылкой на официального представителя команды Харрис, что она не будет участвовать в предложенных Трампом дебатах 4 сентября.

Трамп также сообщил о планах провести дебаты между кандидатами в вице-президенты Дэвидом Вэнсом и Тимом Уолзом, не назвав возможную дату.

Перепалка вокруг дебатов 

По поводу телевизионных дебатов между Трампом и командой Харрис в последние дни произошла публичная перепалка. Прежде чем Джо Байден выбыл из президентской гонки, на 10 сентября уже были назначены вторые теледебаты на канале ABC. Однако Трамп отказался выступить в этот день против нового кандидата в президенты Харрис и вместо этого предложил провести дебаты 4 сентября на правом канале Fox News, который был к нему благосклонен. Предвыборный штаб Харрис обвинил Трампа в том, что он "напуган" и хочет "уйти" от дебатов.

Теперь же новое предложение Трампа содержит как первоначальную дату 10 сентября, так и альтернативную дату 4 сентября, которую он ранее упомянул, а также 25 сентября.

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