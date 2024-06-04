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Байден запретил убежище для нелегалов на границе с Мексикой

Ася Миллер
5 июня 2024 г.

Ограничения носят временный характер, к ним будут прибегать только в случае перегрузки южной границы.

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Государственная граница между США и Мексикой
Государственная граница между США и МексикойФото: Adrees Latif/REUTERS

Президент США Джо Байден подписал указ о временном запрете на получение политического убежища для мигрантов, незаконно пересекающих границу с Мексикой, сообщает во вторник, 4 июня, пресс-служба Белого дома.

Ограничения вступят в силу с 5 июня, однако к ним будут прибегать только в том случае, если в течение недели на американо-мексиканской границе количество ежедневных арестов беженцев-нелегалов превысит отметку в 2500 человек, передает агентство Reuters, ссылаясь на источники в администрации Байдена. При этом южная граница США может быть вновь открыта, если количество ежедневных задержаний снизится до 1500. Данные меры призваны облегчить процесс высылки лиц, которые не имеют законных оснований на пребывание в США, подчеркнули в Белом доме.

Новые ограничения не будут распространяться на людей, которые пересекают границу, используя мобильное приложение таможенно-пограничной службы, а также жертв торговли людьми, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, и детей без сопровождения.

Нелегальная иммиграция - ключевой пункт предвыборной гонки в США

Растущее число нелегальных мигрантов в США - один из главных пунктов в противостоянии экс-президента Дональда Трампа и действующего главы Белого дома в рамках президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года. Трамп критикует Байдена за "политику открытых границ" и обещает в случае избрания на пост главы государства начать "крупнейшую в истории Америки операцию по депортации внутри страны".

Во время президентства Байдена число мигрантов, нелегально въезжающих в страну через границу с Мексикой, достигло рекордного уровня. В прошлом году южную границу США пересекли более 2,4 миллиона человек. Большинство из них прибыли из Центральной Америки и Венесуэлы, спасаясь от насилия, нищеты и бедствий, усугубляемых изменением климата. Перед началом предвыборной гонки Джо Байден ужесточил свой подход к обеспечению безопасности границ.

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