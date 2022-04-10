Через Мексику в США? Украинцы и русские в Тихуане

Они приезжают из Киева или Львова, а также из Москвы или Санкт-Петербурга. Некоторые из них, чтобы никто ничего не заподозрил, летят не прямо в Мехико, а делают остановку в Турции. Они не задерживаются в столице Мексики, а следующим же рейсом вылетают в Тихуану. Если все сложится удачно, то мегаполис с двухмиллионным населением на северо-западе Мексики, известный во всем мире как транзитный центр для иммиграции в США, станет предпоследней остановкой в их многодневном пути.

Пункт назначения россиян и украинцев, преодолевших добрых 10 тысяч километров, теперь осязаемо близок: Сан-Диего в Калифорнии, всего-то в десяти километрах от Тихуаны. С ним связана мечта навсегда оставить позади российскую войну в Украине и начать новую жизнь в США, вдали от старой родины. Новоприбывшие смешиваются с теми, кто пришел пешком, на поезде или автобусе, многие из них проделали этот путь не в первый раз.

"Беженцы на границе - это, в основном, мексиканцы, спасающиеся от насилия в собственной стране. Также в Тихуану приезжают из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы, Кубы и Гаити из-за насилия или по экономическим причинам. А сейчас мы также видим все больше и больше беженцев из Украины и России", - говорит Штефани Галеано из Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

США готовы принять 100 тыс. беженцев

Президент Джо Байден с украинскими беженцами в Варшаве

Последствия войны России против Украины сейчас можно наблюдать на границе Мексики и США потому, что президент США Джо Байден объявил о планах разрешить легальный въезд в страну 100 тыс. украинцев и других лиц, спасающихся от войны. Но с россиянами, которые категорически не разделяют политику Владимира Путина, прибывшими из Москвы или Санкт-Петербурга, то есть не из зоны боевых действий, все сложнее.

"Несколько дней назад США начали выдавать гуманитарные разрешения на проживание сроком на один год всем украинским беженцам, в то время как российских беженцев не пропускают через границу. И все это без публичного заявления", - говорит Эрика Пиньейро, директор гуманитарной организации Al Otro Lado.

Россияне застряли в Тихуане вместе с латиноамериканцами

В то время как одни останавливаются в гостиницах, другие вынуждены жить в палатках в пешеходной зоне на пограничном переходе Сан-Исидро. Закутанные в одеяла, сидящие на корточках или тонких матрасах, с детскими колясками - они ограничивают свою импровизированную территорию дорожными чемоданами. Их главная проблема в том, что наличные деньги заканчиваются, а снимать мексиканские песо им не разрешается из-за санкций против России.

Беженец из Гондураса призывает президента Байдена впустить его в страну

Россияне в Тихуане сейчас могут лучше понять, что в течение многих лет чувствуют на границе венесуэльцы, сальвадорцы и гондурасцы: они оказались в каком-то заколдованном месте, где для них нет дороги: ни вперед, ни назад. В то же время они боятся привлекать внимание к своей ситуации через СМИ, потому что опасаются репрессий как в отношении себя, так и своих семей, которые все еще находятся в России.

Согласно данным Пограничного патруля США (USBP), у полицейских в 2021 году было 13 240 контактов с российскими иммигрантами - контакты означают неоднократную подачу ходатайства некоторыми из них. Только в январе этого года, до начала войны, их было 11 783, и это число растет. Это связано не только с войной, но и с коронавирусной инфекцией: во время пандемии посольство США в Москве долгое время было закрыто для посетителей.

С некоторых пор Соединенные Штаты больше не являются закрытой страной и для украинских беженцев. В 2021 году было зафиксировано 9378 контактов украинцев с USBP; только в январе их число составило уже 4338. Для въезда в США граждане Украины сейчас должны предъявить паспорт, назвать имя человека, который сможет за них поручиться и доказать, что они бежали из своей страны в связи с чрезвычайной ситуацией.

"Каждый день в Тихуану приезжают от 150 до 350 человек. С начала войны прибыло уже 3000 украинцев. И это будет продолжаться - ведь пока война не прекратилась", - говорит Андреа Ринкон из гуманитарной организации Civil Border Youth.

Даже те украинские беженцы, у которых нет поручителя, могут надеяться на получение вида на жительство. "Они должны доказать судье, что им угрожает опасность, если они вернутся домой. Без поручителя шансы ниже, но решение принимает судья", - говорит он.

Беженцы первого и второго сорта?

Украинский паспорт открывает беженцам дорогу в новую жизнь

Гуманитарные организации всячески хвалят решение администрации Байдена: разрешить беженцам из Украины въезд в США как можно более незабюрократизированным способом. Но в то же время в Америке происходит то, что стало обычной практикой в Европе: беженцы из других стран остаются в стороне, для многих граница становится непреодолимым препятствием.

"США и международное сообщество не могут игнорировать другие кризисы, затрагивающие миллионы людей в Латинской Америке и Карибском бассейне, - говорит Даниэль Берлин из Международного комитета спасения. "Им нужна защита в странах происхождения и на пути следования, программы переселения и система предоставления убежища, которая быстро реагирует на все кризисы в мире - а не только временные решения для немногих", - подчеркивает он.

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