Евросоюз выделит 3,4 млрд евро на прием беженцев из Украины

Европарламент проголосовал за выделение дополнительных средств для государств ЕС, принимающих беженцев из Украины. Эти страны могут рассчитывать в общей сложности на 3,4 миллиарда евро из так называемого пакета REACT-EU, предусмотренного на преодоление коронавирусного кризиса.

Инициативу Еврокомиссии в четверг, 7 апреля, поддержал Европейский парламент. Депутаты также выступили за ускоренный доступ государств ЕС к средствам для финансирования инфраструктуры, размещения, снабжения, обеспечения занятости беженцев, их обучения, социальной интеграции, а также для медицинской помощи и ухода за детьми людей, покинувших Украину из-за войны. Формально утвердить решение о выделении денег еще должен Совет ЕС.

Предполагается, что наибольшую поддержку получат страны, граничащие с Украиной и принявшие больше всего беженцев - Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. А также государства, в которых число украинских беженцев превышает один процент населения. К последним относятся Австрия, Болгария, Чехия и Эстония.

Украину покинуло более 4,3 миллиона человек

В марте Европарламент поддержал перенаправление государствам ЕС, принимающим украинских беженцев, средств ЕС, предусмотренных на региональное финансирование и обеспечение убежища.

По данным ООН на 7 апреля, с начала российского вторжения в Украину страну покинуло более 4,3 миллиона человек. Как указывают в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека, это самый большой миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. Согласно сведениям Международной организации по миграции, Украину также покинули 210 тысяч граждан других стран, которые там жили, учились и работали.

Смотрите также:

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Львов - главный перевалочный пункт С самого начала войны России против Украины Львов стал главным перевалочным пунктом для сотен тысяч беженцев из охваченных войной регионов Украины. А львовский вокзал - главными воротами для них.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Человеческий поток В первые две недели войны львовский вокзал принимал в среднем по 40 тысяч пассажиров ежедневно. На третьей неделе поток людей немного сократился, однако после открытия гуманитарных коридоров из окруженных городов, таких, как Мариуполь, - он возобновился.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Волонтерский центр Возле вокзала расположен один из нескольких пунктов помощи, которые координирует военная администрация Львовской области. Склад, на котором собирают и распределяют "гуманитарку" находится напротив входа в главный вокзал.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Подбодрить людей Руководитель волонтерского пункта представляется просто "Вова со Львова". "У нас был некоторый опыт организации, поэтому с первого дня мы как-то связались с администрацией и открыли здесь первый пункт помощи. Координируем волонтерские группы, беженцев и помощь для них. А главное - пытаемся как-то подбодрить людей"

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Вещи первой необходимости Вещи, которые нужны в пункте, уже привычны в условиях войны: вода, консервы, крупы, лекарства первой необходимости, средства гигиены, подгузники. Все это собирают на складе на площади перед вокзалом, а потом перераспределяют между пунктами приема беженцев.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Польские консервы для харьковчан Часть помощи перераспределяют непосредственно на перроне. На этом фото группа волонтеров только что встретила небольшой груз из пассажирского поезда из Польши и готовится переправить его в Харьков через Полтаву.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Пункты обогрева Государственная служба чрезвычайных ситуаций обеспечивает работу пунктов обогрева на вокзале. Сегодня здесь дежурят сотрудники ведомственного Львовского университета. На фото: Адриан (слева) и Женя заканчивают свое 12-часовое дежурство.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Согреться ночью Ночью возле пунктов обогрева собирается много бездомных или тех людей, которые ждут здесь продолжения пути - дальше на запад.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Полевые кухни Веселее всего на привокзальной площади возле полевых кухонь. Здесь их сразу пять - организованных украинским обществом Красного Креста, польским Красным Крестом, Caritas или просто группой энтузиастов с котлами, приехавшей из Закарпатья.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Суп с курицей "Зупка (суп - Ред.) бандеровская, уникальная, из украинской курицы, еще вчера бегала, сама к вам в суп просилась", - шутя зазывают у своего котла люди из Закарпатья, сохраняя чувство юмора даже в самые сложные времена.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Простые развлечения для детей Восьмилетний Назар из Вознесенска Николаевской области под вечер прыгает на батуте на детской площадке возле вокзала. "Мы целые сутки ехали сюда на какой-то электричке. Пусть хоть ноги разомнет", - говорит его мама.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Дороги, маршруты, эвакуация… Из палатки возле главного входа в вокзал почти непрерывно звучат объявления. "Прямо сейчас готов к отправке автобус в Турин, Италия. 60 свободных мест, приоритет для женщин с детьми. Это бесплатно, подходите", - объявляет Андрей.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Помощь волонтеров В целом на Львовском вокзале в течение суток в разные смены работает около сотни волонтеров: поваров, медработников, работников склада и тех, кто может просто провести и сориентировать прибывающих людей в незнакомом для них месте.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев "Все буде добре" 12 марта с импровизированным концертом на Львовском вокзале выступил фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Он спел новую песню про Львов, а под конец пообещал присутствующим, что "Все буде добре" (текст из песни "Океана Эльзы". - Ред.).

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Музыка на вокзале Музыка на вокзале звучит из разных уголков. Некоторые беженцы успели прихватить с собой только музыкальные инструменты.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Самый популярный маршрут Направление "На Польшу" ведет к пятому перрону. Отсюда пять раз в сутки отправляется самый популярный рейс: поезд Львов - Пшемысль.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Вокзальная касса Все эвакуационные поезда "Укрзализныци" с первых дней войны были бесплатными. Позже перевозчик объявил, что возвращает платный проезд неэвакуационными поездами, а также на иностранных рейсах. При этом эвакуационные поезда внутреннего сообщения и междугородние электрички и дальше останутся бесплатными.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Пустые поезда в Киев Желающих возвращаться в Киев пока немного. В вагоне вечернего скоростного поезда "Интерсити" занято всего три места.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев В поисках крыши над головой С начала войны во Львовскую область приехали почти 210 тысяч переселенцев из охваченных войной регионов. Сколько людей поселилось в области в частном порядке - подсчитывать никто не берется, однако арендовать квартиру во Львове в последние две недели практически невозможно. Автор: Игорь Бурдыга

